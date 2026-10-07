Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Νέο, αυστηρότερο πλαίσιο για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους, την προστασία όσων εξυπηρετούν κανονικά τις υποχρεώσεις τους και τη λειτουργία των servicers προωθεί το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Η νομοθετική πρωτοβουλία παρουσιάστηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο από τον Κυριάκο Πιερρακάκη και προβλέπει σημαντικές αλλαγές στις διμερείς ρυθμίσεις χρεών προς τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων. Μεταξύ άλλων, περιορίζεται σημαντικά η προκαταβολή που μπορεί να ζητηθεί από τον οφειλέτη, θεσπίζονται αυστηρότεροι κανόνες διαφάνειας και εποπτείας και προβλέπονται συνέπειες για τους πιστωτές που παραβιάζουν συμφωνίες.

Ενδεικτικά, σε οφειλή 100.000 ευρώ, η μέγιστη προκαταβολή θα περιορίζεται στις 15.000 ευρώ, αντί για ποσά 40.000 ή 50.000 ευρώ που μπορεί να ζητούνται σήμερα.

Όπως επισημαίνει η Γενική Γραμματέας Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, Θεώνη Αλαμπάση, στόχος είναι ο πολίτης που μπορεί και επιθυμεί να αποπληρώσει το χρέος του να έχει τη δυνατότητα να το ρυθμίσει με βιώσιμους όρους.

Νέα διαδικασία για τις διμερείς ρυθμίσεις

Σήμερα οι διμερείς ρυθμίσεις στηρίζονται κυρίως στον Κώδικα Δεοντολογίας, ωστόσο έχουν καταγραφεί καθυστερήσεις, ελλιπής πληροφόρηση των οφειλετών και περιπτώσεις μη τήρησης συμφωνιών.

Το νέο πλαίσιο δημιουργεί μια αυτοτελή και τυποποιημένη διαδικασία, ανεξάρτητη από τον εξωδικαστικό μηχανισμό. Ο οφειλέτης θα υποβάλλει αίτηση με πλήρη φάκελο και ο πιστωτής θα πρέπει μέσα σε τρεις μήνες είτε να παρουσιάσει βιώσιμη πρόταση είτε να αιτιολογήσει εγγράφως την απόρριψή της.

Ο οφειλέτης θα διαθέτει έναν μήνα για να απαντήσει, ενώ ολόκληρη η διαδικασία θα πρέπει να ολοκληρώνεται μέσα σε έξι μήνες. Τα δικαιολογητικά θα μπορούν να κατατίθενται ηλεκτρονικά και στη διαδικασία θα μπορούν να ενταχθούν ακόμη και χρέη που έχουν φτάσει σε στάδιο αναγκαστικής εκτέλεσης.

Εάν ο πιστωτής δεν τηρήσει τις προθεσμίες, θα σταματούν ο εκτοκισμός και η κεφαλαιοποίηση των τόκων και θα ενημερώνεται η Τράπεζα της Ελλάδος.

Προκαταβολή έως 15%

Κάθε πρόταση ρύθμισης θα πρέπει να είναι γραπτή, τεκμηριωμένη και προσαρμοσμένη στα πραγματικά εισοδηματικά και περιουσιακά δεδομένα του οφειλέτη. Εφόσον υπάρχουν δύο βιώσιμες εναλλακτικές, ο πιστωτής θα υποχρεούται να παρουσιάζει και τις δύο.

Σημαντικότερη αλλαγή αποτελεί το πλαφόν 15% στην προκαταβολή. Σήμερα το ύψος της αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης και μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να φτάνει ακόμη και το 50%.

Έτσι, για χρέος 120.000 ευρώ, αντί για προκαταβολή 48.000 ή ακόμη και 60.000 ευρώ, το ανώτατο ποσό θα περιορίζεται στις 18.000 ευρώ. Μάλιστα, θα μπορεί να είναι χαμηλότερο εφόσον συντρέχουν σοβαρές οικονομικές, κοινωνικές ή υγειονομικές συνθήκες.

Ασπίδα για τον συνεπή οφειλέτη

Όσο ένας οφειλέτης τηρεί ενεργή ρύθμιση, δεν θα μπορεί να αντιμετωπίσει καταγγελία της συμφωνίας, διαταγή πληρωμής, κατάσχεση ή συνέχιση πλειστηριασμού.

Εάν ο πιστωτής ή ο servicer παραβιάσει τους όρους, η σχετική πράξη θα ακυρώνεται και ο οφειλέτης θα δικαιούται πίστωση ίση με πέντε μηνιαίες δόσεις. Παράλληλα, η ρύθμιση θα παρατείνεται κατά πέντε μήνες χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση.

Για παράδειγμα, σε μηνιαία δόση 800 ευρώ, το οικονομικό όφελος θα φτάνει τις 4.000 ευρώ. Στον πιστωτή θα μπορεί παράλληλα να επιβληθεί διοικητικό πρόστιμο από 50.000 έως 500.000 ευρώ.

Οι οφειλέτες θα αποκτήσουν επίσης δικαίωμα δωρεάν πρόσβασης σε αναλυτική εικόνα της οφειλής τους, η οποία θα περιλαμβάνει συμβάσεις, τροποποιήσεις, ιστορικό πληρωμών, κεφάλαιο, τόκους, προμήθειες και άλλες χρεώσεις.

Τα στοιχεία θα πρέπει να παρέχονται μέσα σε 45 ημέρες, όταν δεν είναι ήδη διαθέσιμα στο σύστημα προσωποποιημένης πληροφόρησης. Εάν ο πιστωτής δεν ανταποκριθεί, θα αναστέλλεται η τοκοφορία μέχρι να δοθούν όλα τα απαιτούμενα στοιχεία.

«Φρένο» στην αύξηση των οφειλών

Το νέο πλαίσιο προβλέπει ακόμη την επαναφορά προστασίας που υπήρχε σε παλαιότερες νομοθετικές ρυθμίσεις και έθετε ανώτατο όριο στη διόγκωση ενός χρέους λόγω καθυστερήσεων.

Οι ακριβείς όροι θα αποσαφηνιστούν με την κατάθεση της διάταξης. Ωστόσο, προηγούμενες ρυθμίσεις προέβλεπαν όρια που μπορούσαν να φτάσουν έως το διπλάσιο ή τριπλάσιο της βάσης υπολογισμού της αρχικής οφειλής.

Διεύρυνση της προστασίας των ευάλωτων

Η προστασία που παρέχεται σε άτομα με αναπηρία επεκτείνεται σε γονείς και νόμιμους φροντιστές εξαρτώμενων παιδιών με αναπηρία τουλάχιστον 67%, εφόσον πληρούνται τα σχετικά εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Η αναγνώριση ως ευάλωτου οφειλέτη μπορεί να οδηγήσει σε υποχρεωτική πρόταση ρύθμισης μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού.

Αυστηρότεροι κανόνες για τους servicers

Οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων θα έχουν αυξημένες υποχρεώσεις διαφάνειας και λογοδοσίας. Θα δημοσιοποιούν κάθε χρόνο στοιχεία για τα οικονομικά τους μεγέθη, τα χαρτοφυλάκια που διαχειρίζονται, τα αποτελέσματα της διαχείρισης και τα παράπονα δανειοληπτών.

Παράλληλα, θα καταθέτουν στην Τράπεζα της Ελλάδος ετήσιο στρατηγικό σχέδιο με προβλέψεις εισπράξεων, κινδύνους, κόστος, διαθέσιμους πόρους και δείκτες απόδοσης.

Για τα δάνεια που συνδέονται με τιτλοποιήσεις του προγράμματος «Ηρακλής» εισάγεται επιπλέον ετήσιος ανεξάρτητος διαχειριστικός έλεγχος. Θα εξετάζονται, μεταξύ άλλων, οι αμοιβές και τα έξοδα των εμπλεκόμενων φορέων και των servicers, ώστε να προσδιορίζονται οι υποχρεώσεις του Δημοσίου από τις εγγυήσεις που έχει παράσχει.

Με το νέο πλαίσιο επιχειρείται συνολικά να δημιουργηθεί ένα περισσότερο τυποποιημένο και ελεγχόμενο σύστημα διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους, με συγκεκριμένες προθεσμίες για τους πιστωτές και μεγαλύτερη προστασία για όσους επιδιώκουν να εξυπηρετήσουν τις οφειλές τους.

Διαβάστε ακόμη

“Εγωτίτιδα”: Η νέα ελληνική ασθένεια

10 μεγάλοι Ελληνες αρχιτέκτονες της σύγχρονης ιστορίας

Παράνομος τζόγος: Σφίγγει ο κλοιός σε social media – influencers, «κόφτης» σε πληρωμές και αναλήψεις

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ