Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Ένα σημαντικό περιθώριο για να περιορίσουν το κόστος μιας φορολογικής παράβασης έχουν οι φορολογούμενοι που επιλέγουν να αποδεχθούν τα ευρήματα του ελέγχου αντί να οδηγήσουν την υπόθεση σε μακρά αντιδικία. Η νομοθεσία προβλέπει κλιμακωτές μειώσεις των προστίμων, οι οποίες συνδέονται άμεσα με το στάδιο στο οποίο βρίσκεται κάθε φορολογική υπόθεση.

Η επιλογή του χρόνου έχει επομένως ιδιαίτερη σημασία. Όσο νωρίτερα ο ελεγχόμενος αποδεχθεί την κύρια οφειλή και ολοκληρώσει τη σχετική διαδικασία, τόσο μεγαλύτερη μπορεί να είναι η έκπτωση που θα εξασφαλίσει. Στο ευνοϊκότερο στάδιο η μείωση φτάνει το 50%, ενώ όσο η υπόθεση προχωρά προς τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών και στη συνέχεια στα διοικητικά δικαστήρια, το ποσοστό περιορίζεται.

Το πλαίσιο του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας προβλέπει τέσσερα διαδοχικά στάδια αποδοχής, με τις μειώσεις να διαμορφώνονται σε 50%, 40%, 30% και 25%, ανάλογα με την πορεία του ελέγχου. Η διαδικασία πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, μέσω της ειδικής υπηρεσίας της ΑΑΔΕ για τη Δήλωση Αποδοχής Πράξεων Ελέγχου.

Για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους, η δυνατότητα αυτή μπορεί να έχει ιδιαίτερη οικονομική σημασία, καθώς μια έγκαιρη απόφαση μπορεί να περιορίσει αισθητά το συνολικό ποσό που θα κληθούν να καταβάλουν. Προϋπόθεση, βέβαια, είναι να αποδέχονται την κύρια οφειλή και να μπορούν να ανταποκριθούν στους όρους και στις προθεσμίες της διαδικασίας.

Η μεγαλύτερη έκπτωση στο πρώτο στάδιο

Η νομοθεσία δίνει το μεγαλύτερο κίνητρο στον φορολογούμενο που αποφασίζει να αποδεχθεί τα αποτελέσματα του ελέγχου πριν από την οριστικοποίηση του καταλογισμού. Σε αυτό το στάδιο προβλέπεται μείωση του προστίμου κατά 50%.

Ο ελεγχόμενος έχει ήδη ενημερωθεί για τα ευρήματα της φορολογικής διοίκησης, χωρίς όμως να έχει προχωρήσει στην επόμενη φάση της αμφισβήτησης της πράξης. Εφόσον αποδεχθεί την κύρια οφειλή και τηρήσει τις προβλεπόμενες διαδικασίες, μπορεί να επωφεληθεί από τη μεγαλύτερη διαθέσιμη έκπτωση.

Η δήλωση αποδοχής υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της υπηρεσίας του myAADE. Ο φορολογούμενος εισέρχεται στην πλατφόρμα και επιλέγει «Εφαρμογές – Φορολογικές Υπηρεσίες – Δήλωση Αποδοχής Πράξεων Ελέγχου, άρθρο 75 ν.5104/24».

Για μια επιχείρηση ή έναν αυτοαπασχολούμενο, η συγκεκριμένη επιλογή μπορεί να μειώσει σημαντικά το τελικό βάρος μιας φορολογικής παράβασης. Ωστόσο, η αποδοχή δεν αποτελεί απλώς μια γενική δήλωση ότι ο φορολογούμενος συμφωνεί με τον έλεγχο. Συνδέεται με συγκεκριμένες προθεσμίες και υποχρεώσεις πληρωμής, οι οποίες πρέπει να τηρηθούν ώστε να διατηρηθεί το όφελος.

Ιδιαίτερη σημασία έχει, επομένως, η δυνατότητα του φορολογούμενου να ανταποκριθεί οικονομικά. Η απόφαση για αποδοχή πρέπει να λαμβάνει υπόψη τόσο το ποσό της κύριας οφειλής όσο και το ύψος του προστίμου μετά την έκπτωση, αλλά και τις προϋποθέσεις που συνοδεύουν τη ρύθμιση.

Μείωση 40% μετά την οριστική πράξη

Εάν ο φορολογούμενος δεν αξιοποιήσει την πρώτη ευκαιρία, δεν χάνει αυτομάτως κάθε δυνατότητα περιορισμού του προστίμου. Το επόμενο στάδιο προβλέπει μείωση κατά 40%, μετά την κοινοποίηση της οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου, τέλους ή εισφοράς.

Η επιλογή αυτή μπορεί να γίνει μέσα στην προθεσμία που έχει ο φορολογούμενος για την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών.

Σε αυτή τη φάση, ο ελεγχόμενος γνωρίζει πλέον με ακρίβεια το ποσό που έχει καταλογιστεί από τη φορολογική διοίκηση. Μπορεί να επιλέξει να αμφισβητήσει την πράξη και να επιδιώξει την ακύρωση των προστίμων, εφόσον θεωρεί ότι ο καταλογισμός δεν είναι ορθός, ή να αποδεχθεί την κύρια οφειλή και να κλείσει τη φορολογική διαφορά με τη σχετική μείωση.

Το οικονομικό όφελος είναι μικρότερο σε σχέση με το πρώτο στάδιο, αλλά εξακολουθεί να είναι σημαντικό, ιδιαίτερα όταν το αρχικό πρόστιμο είναι υψηλό.

Η διαδικασία της ενδικοφανούς προσφυγής απαιτεί προετοιμασία και τεκμηρίωση, ενώ η υπόθεση παραμένει σε εκκρεμότητα μέχρι να εκδοθεί απόφαση από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών ή να παρέλθει η προβλεπόμενη προθεσμία χωρίς απόφαση, οπότε επέρχεται σιωπηρή απόρριψη.

Για φορολογούμενους που δεν διαθέτουν την οικονομική δυνατότητα να συνεχίσουν μια μακρά φορολογική αντιδικία, η αποδοχή της κύριας οφειλής μπορεί να αποτελέσει εναλλακτική λύση. Αντί να συνεχιστεί η διαφορά στα επόμενα στάδια, ο φορολογούμενος μπορεί να αξιοποιήσει την έκπτωση και να επιδιώξει οριστική διευθέτηση.

Το «παράθυρο» μετά τη ΔΕΔ

Η δυνατότητα συμβιβασμού δεν εξαντλείται ούτε με την προσφυγή στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών. Εφόσον η υπόθεση φτάσει σε αυτό το στάδιο, εξακολουθεί να υπάρχει δυνατότητα αποδοχής με μείωση του προστίμου κατά 30%.

Η σχετική επιλογή μπορεί να γίνει μετά την κοινοποίηση της απόφασης της ΔΕΔ ή ακόμη και μετά από σιωπηρή απόρριψη, υπό την προϋπόθεση ότι βρίσκεται ακόμη σε ισχύ η προθεσμία για την άσκηση δικαστικής προσφυγής.

Έτσι, ένας φορολογούμενος που αρχικά επέλεξε να αμφισβητήσει τον καταλογισμό μπορεί να αλλάξει στάση στην πορεία και να επιλέξει την οριστική διευθέτηση της υπόθεσης. Η έκπτωση είναι μικρότερη από εκείνη που προσφέρεται στα προηγούμενα στάδια, παραμένει όμως ένα οικονομικό κίνητρο για την αποφυγή περαιτέρω δικαστικής διαμάχης.

Η επιλογή αυτή μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμη όταν ο φορολογούμενος έχει ήδη σταθμίσει τις πιθανότητες επιτυχίας μιας δικαστικής προσφυγής και κρίνει ότι το κόστος, ο χρόνος και η αβεβαιότητα μιας νέας αντιδικίας δεν δικαιολογούν τη συνέχιση της διαδικασίας.

Μείωση 25% ακόμη και πριν από το δικαστήριο

Το τελευταίο από τα τέσσερα στάδια αφορά τις περιπτώσεις στις οποίες η φορολογική διαφορά έχει ήδη περάσει στα διοικητικά δικαστήρια.

Ακόμη και τότε, ο φορολογούμενος διατηρεί τη δυνατότητα να αποδεχθεί την κύρια οφειλή και να εξασφαλίσει μείωση του προστίμου κατά 25%. Η αποδοχή μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι και την προηγουμένη ημέρα από την αρχικά ορισθείσα ημερομηνία συζήτησης της υπόθεσης.

Πρόκειται για το μικρότερο ποσοστό έκπτωσης, αποτελεί όμως μια τελευταία δυνατότητα οριστικής διευθέτησης πριν από την εκδίκαση. Ο φορολογούμενος μπορεί έτσι να σταματήσει τη δικαστική αντιδικία ακόμη και όταν η υπόθεση βρίσκεται σε ιδιαίτερα προχωρημένο στάδιο.

Η κλιμάκωση είναι σαφής: 50% στην αρχή, 40% μετά την οριστική πράξη, 30% μετά τη διαδικασία στη ΔΕΔ και 25% όταν η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα διοικητικά δικαστήρια.

Για αυτόν τον λόγο, η παρακολούθηση των προθεσμιών αποκτά κρίσιμη σημασία. Η παρέλευση της προθεσμίας που αντιστοιχεί σε κάθε στάδιο μπορεί να στερήσει από τον φορολογούμενο το σχετικό ευεργέτημα.

Η προκαταβολή των 25% και οι έως 12 δόσεις

Σε όλα τα στάδια υπάρχει ένας κοινός κανόνας που αφορά την πληρωμή. Για να κατοχυρωθεί η μείωση του προστίμου, απαιτείται η καταβολή του 25% του οφειλόμενου ποσού μέσα σε τρεις ημέρες από την αποδοχή των αποτελεσμάτων του ελέγχου.

Το υπόλοιπο 75% μπορεί να εξοφληθεί μέσω της πάγιας ρύθμισης σε έως και 12 δόσεις, ώστε η οφειλή να μην χρειάζεται να καταβληθεί στο σύνολό της άμεσα.

Η δυνατότητα αυτή είναι σημαντική για όσους αποδέχονται την οφειλή αλλά δεν έχουν διαθέσιμη τη ρευστότητα για εφάπαξ εξόφληση. Ωστόσο, η ένταξη στη διαδικασία δεν σημαίνει ότι ο φορολογούμενος μπορεί να παραβλέψει τις υποχρεώσεις του. Η τήρηση του προγράμματος πληρωμών αποτελεί βασικό στοιχείο για τη διατήρηση των ευεργετημάτων.

Εάν οι δόσεις δεν καταβάλλονται κανονικά και παραβιαστούν οι όροι της διαδικασίας, υπάρχει κίνδυνος να χαθεί η έκπτωση. Σε μια τέτοια περίπτωση, η οφειλή μπορεί να επανέλθει στο αρχικό της ύψος, αφού ληφθούν υπόψη τα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί.

Η λογική του συστήματος είναι επομένως να προσφέρει ισχυρότερο κίνητρο για γρήγορη συμμόρφωση. Η μεγαλύτερη μείωση δίνεται στην αρχή της διαδικασίας και το όφελος περιορίζεται όσο η υπόθεση μετακινείται από τον φορολογικό έλεγχο προς τη ΔΕΔ και τελικά στα δικαστήρια.

Ξεχωριστός μηχανισμός η Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης

Παράλληλα με το σύστημα αποδοχής του άρθρου 75, υπάρχει και ο μηχανισμός της Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών, ο οποίος αποτελεί διαφορετική διαδικασία και δεν ταυτίζεται ούτε με τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών της ΑΑΔΕ ούτε με την ηλεκτρονική δήλωση αποδοχής.

Με τον νόμο που δημοσιεύθηκε στις 25 Ιουνίου 2026 προβλέφθηκαν νέες προθεσμίες για τη λειτουργία και την ολοκλήρωση των διαδικασιών της Επιτροπής, με τροποποίηση του άρθρου 16 του ν. 4714/2020.

Με βάση τον ν.5313/2026, η σχετική αίτηση μπορεί να υποβληθεί ηλεκτρονικά έως τις 30 Ιουνίου 2027. Η διαδικασία αφορά υποθέσεις που εκκρεμούν, χωρίς να έχουν ακόμη συζητηθεί, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας ή των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων έως τις 29 Ιουνίου 2027.

Στο πεδίο της ρύθμισης περιλαμβάνονται επίσης υποθέσεις που εξακολουθούν να εκκρεμούν ενώπιον της ίδιας της Επιτροπής.

Παράλληλα, μέχρι την ίδια ημερομηνία μπορεί να υποβληθεί νέα αίτηση για υποθέσεις στις οποίες είχε προηγηθεί αίτηση που απορρίφθηκε για τυπικούς λόγους. Η δυνατότητα αφορά επίσης ματαιωθείσες υποθέσεις ή απορριφθείσες αιτήσεις, εφόσον έχουν προκύψει νέα στοιχεία ή νομολογία, ή έχει εκδοθεί αμετάκλητη απόφαση ποινικού δικαστηρίου.

Για τον φορολογούμενο, η διάκριση μεταξύ των διαφορετικών διαδικασιών είναι κρίσιμη. Η ηλεκτρονική δήλωση αποδοχής του άρθρου 75, η προσφυγή στη ΔΕΔ και η διαδικασία ενώπιον της Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης έχουν διαφορετικό αντικείμενο, διαφορετικές προϋποθέσεις και διαφορετικά χρονικά περιθώρια.

Το βασικό ζητούμενο είναι, επομένως, η έγκαιρη αξιολόγηση της υπόθεσης. Ο φορολογούμενος πρέπει να γνωρίζει σε ποιο στάδιο βρίσκεται ο έλεγχος, ποια επιλογή έχει ακόμη στη διάθεσή του και ποιο οικονομικό όφελος μπορεί να εξασφαλίσει, πριν λήξει η αντίστοιχη προθεσμία.

Για μια μικρή ή μεσαία επιχείρηση, έναν ελεύθερο επαγγελματία ή έναν αυτοαπασχολούμενο, η επιλογή ανάμεσα στην αποδοχή και στην αμφισβήτηση ενός καταλογισμού δεν είναι επομένως μόνο νομικό ζήτημα. Είναι και οικονομική απόφαση, καθώς το ύψος του προστίμου, η δυνατότητα πληρωμής, ο χρόνος που απαιτείται για την επίλυση και η πιθανότητα δικαίωσης επηρεάζουν το τελικό κόστος.

Διαβάστε ακόμη

Ερχεται νέα καταιγίδα ακρίβειας – Πίεση από ενέργεια, πρώτες ύλες και ακριβότερο χρήμα

Bloomberg: Οι αγορές ομολόγων αναγκάζουν την Ευρώπη σε δημοσιονομική πειθαρχία – Οι πρώτες υποχωρήσεις των κυβερνήσεων

Καλώδιο Ελλάδας–Κύπρου: Η δύσκολη έξοδος του πλοίου στο Αιγαίο

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ