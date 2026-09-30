Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Με επέκταση της ρύθμισης από τις 72 στις 120 δόσεις και νέο, αυστηρότερο πλαίσιο για τους servicers επιχειρεί η κυβέρνηση να δώσει μεγαλύτερο περιθώριο σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις που έχουν συσσωρευμένες οφειλές. Η παρέμβαση αφορά παλαιά χρέη προς την Εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία, ενώ προβλέπει δυνατότητα μετάβασης στις 120 δόσεις ακόμη και για όσους έχουν ήδη ενταχθεί στη ρύθμιση των 72.

Η νέα ρύθμιση συνδέεται με την πίεση που έχει προκαλέσει η ενεργειακή κρίση στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς και στη λειτουργία των επιχειρήσεων, περιορίζοντας τη δυνατότητα εξυπηρέτησης υποχρεώσεων που είχαν συσσωρευτεί τα προηγούμενα χρόνια.

Ποια χρέη μπαίνουν στις 120 δόσεις

Ο μέγιστος αριθμός δόσεων αυξάνεται από 72 σε 120, με ελάχιστη μηνιαία καταβολή τα 30 ευρώ.

Στη ρύθμιση θα μπορούν να ενταχθούν οφειλές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024, αντί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023 που ίσχυε προηγουμένως, υπό την προϋπόθεση ότι δεν βρίσκονται σε καθεστώς ρύθμισης στις 30 Σεπτεμβρίου 2026.

Παράλληλα:

Η προθεσμία υποβολής αίτησης παρατείνεται έως τις 30 Ιουνίου 2027, από 31 Δεκεμβρίου 2026.

Όσοι έχουν ήδη υπαχθεί στις 72 δόσεις θα μπορούν, με αίτησή τους, να μεταφερθούν στις 120.

Η ρύθμιση καλύπτει χρέη τόσο προς τη φορολογική διοίκηση όσο και προς τα ασφαλιστικά ταμεία.

Οι νεότερες οφειλές, μετά την 1η Ιανουαρίου 2025, εξακολουθούν να ρυθμίζονται μέσω της πάγιας ρύθμισης των 24 δόσεων.

Επιτόκιο 5,84%

Το επιτόκιο των 120 δόσεων ορίζεται στο 5,84%, δηλαδή στο ίδιο επίπεδο με εκείνο της πάγιας ρύθμισης των 24 δόσεων.

Η επιλογή αυτή γίνεται με το σκεπτικό της ίσης μεταχείρισης μεταξύ όσων έχουν ήδη ρυθμίσει τις υποχρεώσεις τους μέσω της πάγιας ρύθμισης και εκείνων που θα ενταχθούν στο νέο σχήμα.

Υπενθυμίζεται ότι το επιτόκιο της πάγιας ρύθμισης έχει παραμείνει «παγωμένο» μέσω διαδοχικών νομοθετικών παρεμβάσεων, ώστε να μην ακολουθήσει τις αυξήσεις των επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Τι αλλάζει για τους servicers

Το δεύτερο σκέλος της παρέμβασης αφορά τους servicers και ενισχύει τις δικλίδες προστασίας για τον συνεπή οφειλέτη.

Εάν servicer παραβιάσει συμφωνημένη ρύθμιση και προχωρήσει σε πλειστηριασμό ή κατάσχεση, η πράξη θα ακυρώνεται, ενώ θα μπορεί να του επιβληθεί πρόστιμο έως 500.000 ευρώ. Παράλληλα, ο οφειλέτης θα πιστώνεται αυτομάτως με πέντε δόσεις της αρχικής συμφωνίας.

Αλλάζει επίσης η διαδικασία απευθείας διαπραγμάτευσης. Από μη δεσμευτική αποκτά συγκεκριμένους κανόνες και προθεσμίες απάντησης του servicer, καθώς και υποχρέωση για τεκμηριωμένη πρόταση ρύθμισης.

Στην προκαταβολή μπαίνει πλαφόν 15%, αντί να καθορίζεται κατά την ελεύθερη κρίση του πιστωτή. Επιπλέον, εάν ο πολίτης δεν λάβει πλήρη εικόνα της οφειλής του μέσα σε 45 ημέρες, θα παγώνουν οι τόκοι.

Έως 240 δόσεις μέσω εξωδικαστικού

Παραμένει παράλληλα η δυνατότητα ρύθμισης μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού σε έως 240 δόσεις, ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες του οφειλέτη, για χρέη προς Εφορία, ασφαλιστικά ταμεία, τράπεζες και servicers.

Από τις 21 Σεπτεμβρίου 2026 τέθηκαν επίσης σε ισχύ οι τελευταίες αλλαγές στον εξωδικαστικό, μεταξύ των οποίων η διεύρυνση του ορίου υπαγωγής και η δυνατότητα επιλογής διάσωσης της πρώτης κατοικίας έναντι άλλης περιουσίας.

Διαβάστε ακόμη:

Τίτλοι τέλους για το ελβετικό φράγκο – Κατακόρυφη αύξηση των αιτήσεων για ρύθμιση

Τουρισμός: Πτώση στις διεθνείς αφίξεις για Αθήνα- Σαντορίνη στο peak του καλοκαιριού

Στοπ στις εξαγωγές για το τσάι-φαινόμενο βάζει η τεράστια ζήτηση

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ