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Τρεις βασικές κινήσεις μπορούν να κάνουν οι ασφαλισμένοι που βρίσκονται κοντά στη συνταξιοδότηση, προκειμένου να περιορίσουν τις καθυστερήσεις και να επιταχύνουν την έκδοση της σύνταξής τους. Η έγκαιρη προετοιμασία του ασφαλιστικού φακέλου, η αξιοποίηση των πλασματικών ετών και η διευθέτηση τυχόν χρεών προς τον e-ΕΦΚΑ μπορούν να αποδειχθούν καθοριστικές για την ταχύτερη ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Το πρώτο βήμα αφορά την ανακεφαλαίωση του ασφαλιστικού χρόνου και των ενσήμων. Ο ασφαλισμένος έχει τη δυνατότητα να υποβάλει ηλεκτρονικά σχετικό αίτημα στον e-ΕΦΚΑ, ώστε να αποτυπωθεί εγκαίρως το σύνολο του ασφαλιστικού του ιστορικού και να εντοπιστούν πιθανές ελλείψεις ή εκκρεμότητες. Η συγκεκριμένη διαδικασία μπορεί να ξεκινήσει ακόμη και δύο χρόνια πριν από την κατάθεση της αίτησης συνταξιοδότησης, περιορίζοντας τον κίνδυνο να προκύψουν προβλήματα όταν φτάσει η ώρα έκδοσης της σύνταξης.

Το δεύτερο βήμα συνδέεται με την αναγνώριση και εξαγορά πλασματικών ετών ασφάλισης. Μέσω αυτής της δυνατότητας, ο ασφαλισμένος μπορεί να συμπληρώσει τον χρόνο που απαιτείται για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος και, ανάλογα με την περίπτωση, να κατοχυρώσει το προβλεπόμενο ηλικιακό όριο.

Για παράδειγμα, ένας ασφαλισμένος που έχει συγκεντρώσει 33 ή 34 πραγματικά έτη ασφάλισης μπορεί, εφόσον πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις και αξιοποιήσει τα πλασματικά χρόνια που δικαιούται, να συμπληρώσει συνολικά 40 έτη ασφάλισης και να ανοίξει τον δρόμο για συνταξιοδότηση στην ηλικία των 62 ετών.

Το τρίτο κρίσιμο βήμα είναι η τακτοποίηση τυχόν οφειλών προς τον e-ΕΦΚΑ, καθώς τα χρέη μπορούν να αποτελέσουν εμπόδιο στην ολοκλήρωση της συνταξιοδοτικής διαδικασίας. Για τους μη μισθωτούς προβλέπεται, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, η δυνατότητα συνταξιοδότησης ακόμη και όταν υπάρχουν εκκρεμείς ασφαλιστικές οφειλές.

Ειδικότερα, για τους ελεύθερους επαγγελματίες το προβλεπόμενο όριο οφειλών μπορεί να φτάσει έως τις 30.000 ευρώ, ενώ για τους αγρότες έως τις 10.000 ευρώ, εφόσον πληρούνται οι όροι που προβλέπει το ισχύον πλαίσιο. Η έγκαιρη διευθέτηση των χρεών, σε συνδυασμό με τον έλεγχο των ενσήμων και την αναγνώριση πλασματικού χρόνου, μπορεί επομένως να περιορίσει σημαντικά τις εκκρεμότητες που καθυστερούν την απονομή της σύνταξης.

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