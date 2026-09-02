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Παρέχονται μέτρα οικονομικής ανακούφισης για τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες της Λέσβου που υπέστησαν οικονομική ζημία λόγω της εμφάνισης κρουσμάτων αφθώδους πυρετού και της εφαρμογής των απαραίτητων κτηνιατρικών μέτρων.

Με νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση (A. 1174/2026), δίνεται παράταση καταβολής και αναστολή είσπραξης βεβαιωμένων φορολογικών οφειλών σε φυσικά, νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που δραστηριοποιούνται στη νήσο Λέσβο στους τομείς παραγωγής τυριών και οπληφόρων ζώων για σφαγή.

Ειδικότερα, για τους πληγέντες προβλέπονται τα εξής:

• Οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στην ΑΑΔΕ οφειλών που λήγουν ή έληξαν από 15/03/2026 έως και 31/12/2026, παρατείνονται έως και 31/12/2026.

• Η πληρωμή των βεβαιωμένων στην ΑΑΔΕ και ληξιπρόθεσμων στις 15/03/2026 οφειλών, αναστέλλεται από 15/03/2026 έως και 31/12/2026.

• Οι δόσεις ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής που λήγουν ή έληξαν από 15/03/2026 έως και 31/12/2026, παρατείνονται μετά τη λήξη του τρέχοντος προγράμματος ρύθμισης.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521:

• Τηλεφωνικά: Στο 1521 (χωρίς χρέωση), εργάσιμες ημέρες από 7:00 έως 20:00.

• Ψηφιακά: Στο my1521 (24/7), επιλέγοντας: Θέματα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων > Δικαστικό-Κατασχέσεις > Άρση Κατασχέσεων

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