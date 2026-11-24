Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Η μάχη για την προσέλκυση έμπειρων στελεχών αλλάζει τους συσχετισμούς στην ελληνική αγορά εργασίας. Οι επιχειρήσεις δεν αναζητούν πλέον μόνο ανθρώπους που γνωρίζουν να διαχειρίζονται κρίσεις, αλλά κυρίως στελέχη που έχουν αποδείξει ότι μπορούν να δημιουργούν ανάπτυξη, να διεκδικούν διεθνείς αγορές και να διοικούν σύνθετους οργανισμούς. Σε αυτή τη νέα πραγματικότητα, οι Έλληνες που έφυγαν στο εξωτερικό κατά την προηγούμενη δεκαετία αποκτούν ιδιαίτερη αξία.

Το ενδιαφέρον για τον επαναπατρισμό εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού αποτυπώνεται και στις αναζητήσεις υψηλόβαθμων στελεχών. Περίπου το 30% των αναθέσεων που αναλαμβάνει η Stanton Chase Athens περιλαμβάνει την απαίτηση να εξετάζονται και υποψήφιοι Έλληνες που εργάζονται στο εξωτερικό.

Πρόκειται για επαγγελματίες που εγκατέλειψαν τη χώρα στα χρόνια της οικονομικής κρίσης ή ξεκίνησαν τη σταδιοδρομία τους εκτός Ελλάδας. Σήμερα, έχοντας αποκτήσει πολυετή εμπειρία σε διεθνείς επιχειρήσεις, επιστρέφουν ως δυνητικοί επικεφαλής οργανισμών και κρίσιμων επιχειρηματικών μονάδων.

Η τάση αυτή αναδείχθηκε από τον διευθύνοντα σύμβουλο της Stanton Chase Athens, Νίκο Βασιλικιώτη, και τον γενικό διευθυντή, Αλέξη Κόντη, οι οποίοι παρουσίασαν τις αλλαγές στη ζήτηση στελεχών και στις αμοιβές της ελληνικής αγοράς.

Από το brain drain στο brain gain

Η επιστροφή Ελλήνων επαγγελματιών εντάσσεται σε μια ευρύτερη μεταβολή των μεταναστευτικών ροών που διαμορφώθηκαν μετά το 2010.

Κατά την εκδήλωση του προγράμματος Rebrain Greece στο Λονδίνο τον Μάιο του 2026, παρουσιάστηκαν στοιχεία σύμφωνα με τα οποία περίπου 730.000 άνθρωποι είχαν φύγει από την Ελλάδα τα προηγούμενα 10-15 χρόνια, ενώ 473.000 είχαν επιστρέψει. Η αναλογία αυτή παρουσιάστηκε ως αντιστροφή του brain drain σε ποσοστό περίπου 64%.

Η επιστροφή, ωστόσο, δεν έχει εξαφανίσει το πρόβλημα απώλειας εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού. Στοιχεία για τους Έλληνες πτυχιούχους που ζουν σε χώρες της ΕΕ και της ΕΖΕΣ δείχνουν ότι ο αριθμός τους αυξήθηκε από 95.500 το 2020 σε 113.600 το 2024.

Η εικόνα αναδεικνύει μια αγορά στην οποία η επιστροφή εργαζομένων συνυπάρχει με τη συνεχιζόμενη κινητικότητα προς το εξωτερικό.

Για τις επιχειρήσεις, το ζητούμενο είναι να αξιοποιήσουν επαγγελματίες με διαφορετικές εμπειρίες, χωρίς να περιορίζονται αποκλειστικά στην εγχώρια δεξαμενή υποψηφίων.

Τράπεζες, ενέργεια και τεχνολογία στην πρώτη γραμμή

Η μεγαλύτερη ζήτηση για Έλληνες του εξωτερικού καταγράφεται στις τράπεζες, στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και στα private equity funds, αλλά και στη βιομηχανία, στην ενέργεια, στη ναυτιλία και στην τεχνολογία.

Οι επιχειρήσεις αναζητούν στελέχη που έχουν εργαστεί σε ανταγωνιστικές αγορές, έχουν συμμετάσχει σε επεκτατικά επενδυτικά σχέδια και γνωρίζουν πώς να οργανώνουν τη μετάβαση μιας εταιρείας σε μεγαλύτερη κλίμακα δραστηριοτήτων.

Η συγκεκριμένη ανάγκη συνδέεται με το γεγονός ότι για μεγάλο χρονικό διάστημα οι ελληνικές διοικήσεις επικεντρώθηκαν στη διαχείριση της ύφεσης, στη συγκράτηση του κόστους και στη διασφάλιση της βιωσιμότητας.

Σήμερα, μεγαλύτερη σημασία αποκτούν η διεθνής επέκταση, η αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, οι εξαγορές και η βελτίωση της παραγωγικότητας.

Η έλλειψη εξειδικευμένων επαγγελματιών δεν αφορά αποκλειστικά τα ανώτατα διοικητικά κλιμάκια. Έρευνα της Deloitte για τις ελληνικές αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις το 2026 δείχνει ότι το 48% αναφέρει δυσκολίες στην εύρεση εξειδικευμένων στελεχών, ενώ το 36% επισημαίνει ως εμπόδιο τις αυξανόμενες μισθολογικές απαιτήσεις.

Οι 300.000 λίρες στο Λονδίνο και η εξίσωση της Αθήνας

Η οικονομική διάσταση αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την απόφαση επιστροφής.

Ένα υψηλόβαθμο στέλεχος που λαμβάνει 300.000 λίρες μεικτά ετησίως στο Λονδίνο ενδέχεται να επιβαρύνεται με σημαντικά υψηλότερα έξοδα στέγασης, ιδιωτικής εκπαίδευσης και φροντίδας των παιδιών.

Με βάση τις εκτιμήσεις της Stanton Chase Athens, οι συγκεκριμένες αποδοχές μπορούν, από την άποψη του επιπέδου διαβίωσης, να αντιστοιχούν σε 150.000-200.000 ευρώ μεικτά ετησίως στην Αθήνα.

Η σύγκριση δεν αποτελεί σταθερή συναλλαγματική ισοτιμία ή απόλυτο κανόνα αγοραστικής δύναμης, καθώς εξαρτάται από τις οικογενειακές ανάγκες, τις φορολογικές υποχρεώσεις και τον τρόπο ζωής.

Δείχνει, ωστόσο, γιατί η επιστροφή μπορεί πλέον να είναι οικονομικά ελκυστική για ορισμένους επαγγελματίες.

Πρόσθετο κίνητρο προσφέρει το ειδικό φορολογικό καθεστώς του άρθρου 5Γ, το οποίο προβλέπει απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος για το 50% του εισοδήματος από μισθωτή εργασία ή επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα για επτά φορολογικά έτη, εφόσον πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις.

Η μεταφορά φορολογικής κατοικίας και η εφαρμογή της απαλλαγής μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά την τελική οικονομική απόφαση ενός στελέχους.

Η επιστροφή της εμπειρίας και η ανάκαμψη των αμοιβών

Παράλληλα με την αναζήτηση Ελλήνων του εξωτερικού, αυξάνεται και το ενδιαφέρον για στελέχη μεγαλύτερης ηλικίας και με πολυετή διοικητική εμπειρία.

Επαγγελματίες που άλλοτε αντιμετώπιζαν δυσκολίες στην αναζήτηση αντίστοιχων θέσεων αποκτούν εκ νέου πλεονέκτημα, καθώς οι εταιρείες αξιολογούν περισσότερο την ανθεκτικότητα, την ευελιξία και την ικανότητα λήψης αποφάσεων σε περιόδους αβεβαιότητας.

Στην Ελλάδα εκτιμάται ότι υπάρχει ετήσια ζήτηση για 1.200 έως 1.400 θέσεις ανώτατων στελεχών με αποδοχές άνω των 80.000 ευρώ.

Η αγορά αυτή διαφοροποιείται αισθητά από τη συνολική μισθολογική εικόνα της οικονομίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΡΓΑΝΗ για το 2025, ο μέσος μηνιαίος μισθός στον ιδιωτικό τομέα διαμορφώθηκε στα 1.363 ευρώ, ενώ για την πλήρη απασχόληση έφτασε τα 1.516 ευρώ.

Οι αποδοχές των ανώτατων στελεχών είχαν παραμείνει στάσιμες επί περισσότερο από μία δεκαετία, ωστόσο τα τελευταία πέντε έως έξι χρόνια ανακάμπτουν, με εντονότερες αυξήσεις κατά την πρόσφατη διετία και τριετία.

Οι τράπεζες εμφανίζουν από τις ισχυρότερες ανακάμψεις, ενώ σημαντικό τμήμα των αυξήσεων παρέχεται πλέον μέσω bonus, μεταβλητών αποδοχών και συμμετοχής στα εταιρικά κέρδη.

Ως προς τα προσόντα, ιδιαίτερα ανταγωνιστικός θεωρείται ο συνδυασμός πτυχίου θετικής κατεύθυνσης, μεταπτυχιακών σπουδών στα οικονομικά ή στη διοίκηση επιχειρήσεων και προϋπηρεσίας τόσο σε πολυεθνική όσο και σε ελληνική επιχείρηση.

Γυναίκες στην ανώτατη διοίκηση και νέα πρότυπα ηγεσίας

Παρά τη βελτίωση που έχει σημειωθεί στη συμμετοχή των γυναικών, οι ανώτατες διοικητικές θέσεις εξακολουθούν να παρουσιάζουν σημαντική ανισορροπία.

Η εκτιμώμενη αναλογία διαμορφώνεται κατά μέσο όρο σε δύο τρίτα άνδρες και ένα τρίτο γυναίκες.

Η ενίσχυση της γυναικείας εκπροσώπησης αποδίδεται τόσο στις θεσμικές παρεμβάσεις όσο και στη σταδιακή αλλαγή της αντίληψης των επιχειρήσεων για τη σύνθεση των διοικητικών τους ομάδων.

Ωστόσο, οι γυναίκες εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται σε ορισμένους τεχνικούς ρόλους και κλάδους.

Η αναζήτηση περισσότερων στελεχών με διεθνή εμπειρία, σε συνδυασμό με την ανάγκη ανανέωσης των διοικήσεων, δημιουργεί νέα δεδομένα και για τον τρόπο αξιολόγησης της ηγεσίας.

Το νέο ιδιοκτησιακό σχήμα της Stanton Chase Athens

Η αυξανόμενη ζήτηση για υπηρεσίες επιλογής ανώτατων στελεχών συμπίπτει με την ολοκλήρωση της αλλαγής μετοχικού ελέγχου της Stanton Chase Athens.

Το 2025 ολοκληρώθηκε η εξαγορά της εταιρείας από στελέχη της διοίκησής της (management buy-out), διαδικασία που είχε ξεκινήσει το 2024 με πρωτοβουλία του Νίκου Βασιλικιώτη.

Στο νέο σχήμα συμμετέχει και ο Αλέξης Κόντης, ο οποίος προέρχεται από τη Deloitte.

Ο Νίκος Βασιλικιώτης κατέχει το 51% του μετοχικού κεφαλαίου και ο Αλέξης Κόντης το 24,5%, ενώ το Latsco Family Office συμμετέχει με 20% και ο Νίκος Καραμούζης με 4,5%.

Η εταιρεία αποτελεί μέλος της διεθνούς Stanton Chase, η οποία ιδρύθηκε το 1990 και διαθέτει περισσότερα από 70 γραφεία σε 45 χώρες.

Το γραφείο της Αθήνας λειτουργεί από το 2003 και διαθέτει ομάδα άνω των 35 συμβούλων με εξειδίκευση σε διαφορετικούς επιχειρηματικούς κλάδους.

Η δραστηριότητά της αναπτύσσεται σε τρεις βασικούς τομείς: Executive Search, για την αναζήτηση και αξιολόγηση ανώτατων στελεχών, Leadership Advisory, για την ανάπτυξη ηγετικών ομάδων και τον σχεδιασμό διαδοχής, και Board Services, για την αξιολόγηση διοικητικών συμβουλίων και την ενίσχυση της εταιρικής διακυβέρνησης.

Η αξιολόγηση των ηγετικών στελεχών, που παλαιότερα προκαλούσε επιφυλάξεις, αντιμετωπίζεται πλέον συχνότερα ως εργαλείο επαγγελματικής ανάπτυξης, ακόμη και από τα ίδια τα στελέχη.

Η σύνδεση της ελληνικής αγοράς με το διεθνές δίκτυο επιτρέπει στην εταιρεία να αναζητεί επαγγελματίες σε διαφορετικές χώρες, αλλά και να υποστηρίζει διεθνείς επιχειρήσεις που επιδιώκουν να ενισχύσουν τη διοικητική τους παρουσία στην Ελλάδα.