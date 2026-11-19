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Συνεχίζεται η ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων πληρωμής για δικαιούχους επενδυτικών σχεδίων στη μεταποίηση, την εμπορία και την ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων. Πρόκειται για το στάδιο στο οποίο οι ήδη ενταγμένοι δικαιούχοι υποβάλλουν αίτημα για να τους καταβληθεί η προβλεπόμενη ενίσχυση.

Δεν πρόκειται για νέα πρόσκληση υποβολής επενδυτικών προτάσεων, αλλά για διαδικασία πληρωμής υποχρεώσεων που έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο παλαιότερου προγράμματος.

Ποιους αφορά η διαδικασία

Η δυνατότητα αφορά στις ανειλημμένες υποχρεώσεις της Δράσης 4.2.1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2022. Με απλά λόγια, αφορά σε επενδύσεις που είχαν ενταχθεί στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο και για τις οποίες συνεχίζεται η διαδικασία χρηματοδότησης.

Οι συγκεκριμένες υποχρεώσεις εξυπηρετούνται πλέον μέσω της Παρέμβασης Π3-73-2.3 «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων», η οποία εντάσσεται στο Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ 2023-2027, σύμφωνα με την απόφαση Α.1238/2026.

Η παλαιότερη δράση αφορά σε επενδύσεις των οποίων το τελικό προϊόν παραμένει γεωργικό προϊόν, όπως αυτό ορίζεται στο Παράρτημα Ι της σχετικής ευρωπαϊκής Συνθήκης. Αυτή είναι η έννοια της τεχνικής διατύπωσης «τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι».

Πού γίνεται η αίτηση πληρωμής

Η υποβολή πραγματοποιείται ψηφιακά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων, γνωστού ως ΠΣΚΕ. Είναι η ηλεκτρονική πλατφόρμα στην οποία οι δικαιούχοι υποβάλλουν το αίτημά τους για την πληρωμή της ενίσχυσης.

Η έναρξη της υποβολής αιτημάτων δεν αποτελεί ανακοίνωση συγκεκριμένης ημερομηνίας καταβολής χρημάτων. Στην ενημέρωση δεν προσδιορίζονται προθεσμία υποβολής, χρόνος πληρωμής ή αναλυτικός κατάλογος δικαιολογητικών.

Για τεχνική βοήθεια σχετικά με την πλατφόρμα και χρήσιμες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Υπηρεσία Υποστήριξης της Μονάδας Οργάνωσης Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ).