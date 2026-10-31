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Μεγαλύτερο κομμάτι της αγοράς κατοικίας και της αξίας των ακινήτων μέσω στεγαστικών χρηματοδοτούν πλέον οι τράπεζες καθώς η συνεχιζόμενη άνοδος των τιμών των ακινήτων αυξάνει τις ανάγκες δανεισμού των ενδιαφερόμενων αγοραστών. Για το τρίτο τρίμηνο του 2026, στα στεγαστικά δάνεια άνω των 100.000 ευρώ η χρηματοδότηση καλύπτει κατά μέσο όρο πάνω από το 80% της αξίας του ακινήτου, με τη μεγαλύτερη αύξηση να καταγράφεται στα δάνεια μεταξύ 100.000 και 150.000 ευρώ σε σύγκριση με ένα χρόνο πριν. Πέρυσι το αντίστοιχο νούμερο στη συγκεκριμένη κατηγορία ήταν στο 72,6%, φτάνοντας εφέτος το 81,6%.

Τα στοιχεία προκύπτουν από την επεξεργασία των δεδομένων της IMS-FC, μεσίτη πιστώσεων στεγαστικών δανείων στην Ελλάδα και στρατηγικού συνεργάτη του δικτύου αγγελιών Spitogatos. Η ίδια διαπιστώνει ότι είναι υψηλά τα ποσοστά έγκρισης ολόκληρου του αιτούμενου ποσού στις αιτήσεις που διαχειρίζεται η εταιρεία, ενώ οι δανειολήπτες στρέφονται σχεδόν αποκλειστικά σε προγράμματα που προσφέρουν σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα χρόνια. «Οι τάσεις συνδέονται άμεσα με τη συνεχιζόμενη άνοδο των μέσων ζητούμενων τιμών των κατοικιών. Όσο ακριβαίνουν τα ακίνητα, τόσο μεγαλώνει σε απόλυτα ποσά η ίδια συμμετοχή που καλείται να καταβάλλει ο αγοραστής, με αποτέλεσμα όλο και περισσότεροι να επιδιώκουν υψηλότερο ποσοστό χρηματοδότησης».

Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία από το δίκτυο αγγελιών του ‘’Spitogatos’’ σε επίπεδο χώρας, η Μέση Ζητούμενη Τιμή πώλησης κατοικίας κατά το 3ο τρίμηνο του 2026 αυξήθηκε κατά 5,7% σε σχέση με το 3ο τρίμηνο του 2025, ρυθμός χαμηλότερος από την αντίστοιχη περσινή αύξηση, η οποία ανερχόταν στο 10,0%. Ειδικά στην Αττική, οι μέσες ζητούμενες τιμές πώλησης κατοικίας αυξήθηκαν κατά 5% σε ετήσια βάση, έναντι αύξησης 8,8% την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Σε σχέση με την αύξηση των στεγαστικών, ρόλο, όπως επισημαίνει η IMS- FC φαίνεται να παίζει και η καλύτερη ενημέρωση των δανειοληπτών για τα στεγαστικά προγράμματα που έχουν διαθέσει οι τράπεζες τα τελευταία χρόνια, μέσω των οποίων, ανάλογα με το πιστοληπτικό προφίλ, η χρηματοδότηση μπορεί να φτάσει έως και το 90% της εκτιμηθείσας αξίας του ακινήτου», αναφέρεται από την εταιρεία. Για το τρίτο τρίμηνο του 2026, γενικότερα, στα δάνεια άνω των 100.000 ευρώ ο μέσος δείκτης που αποτυπώνει το ποσοστό της αξίας του ακινήτου καλύπτει το στεγαστικό δάνειο (LTV) κινείται πλέον μεταξύ 80,2% και 82,8%, ενώ στα μικρότερα δάνεια, έως 50.000 ευρώ, ο δείκτης βρίσκεται στο 66,7%, από 64,2% πέρυσι.

Παράλληλα, η συντριπτική πλειονότητα των αιτήσεων εγκρίνεται για το σύνολο του ποσού που ζητήθηκε αρχικά. Το ποσοστό φτάνει το 95,5% στα δάνεια από 70.000 έως 100.000 ευρώ και το 92,3% στα δάνεια έως 50.000 ευρώ, ενώ και στα μεγαλύτερα ποσά παραμένει υψηλό, μεταξύ 80,6% και 88,5%. Σημαντικό ρόλο σε αυτό διαδραματίζει η διαδικασία που ακολουθείται μέσω των εξειδικευμένων μεσιτών πιστώσεων αφού τα στοιχεία αφορούν αιτήσεις που έχουν προηγουμένως αξιολογηθεί και προωθηθεί μέσω εξειδικευμένων μεσιτών πιστώσεων (σ.σ. χωρίς αυτό να σημαίνει ότι εγκρίνονται σχεδόν όλα τα στεγαστικά δάνεια στην αγορά).

Όσον αφορά τον τύπο επιτοκίου, οι δανειολήπτες προτιμούν σαφώς προγράμματα με αρχική περίοδο σταθερού επιτοκίου που στη συνέχεια μετατρέπεται σε κυμαινόμενο. Τα προγράμματα αυτά αντιστοιχούν, ανάλογα με την κατηγορία ποσού δανείου, στο 68,8% έως 95,1% των δανείων. Αντίθετα, τα δάνεια με αποκλειστικά κυμαινόμενο επιτόκιο είναι πλέον ελάχιστα, καθώς δεν ξεπερνούν το 1,9% σε καμία κατηγορία.