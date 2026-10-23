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Στα 3,6 δισ. ευρώ ανήλθαν το 2025 οι ελληνικές εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών προς τη Γαλλία, αντιπροσωπεύοντας το 1,45% του ελληνικού ΑΕΠ, σύμφωνα με την ανάλυση «7 Ημέρες Οικονομία» της Eurobank.

Από το συνολικό ποσό, 1,5 δισ. ευρώ αφορούσαν εξαγωγές αγαθών και 2,1 δισ. ευρώ υπηρεσίες, με τις ταξιδιωτικές εισπράξεις να φτάνουν τα 1,35 δισ. ευρώ. Το συνολικό διμερές εμπορικό ισοζύγιο παρουσίασε έλλειμμα 1,49 δισ. ευρώ.

Η τράπεζα επισημαίνει ότι ενδεχόμενη παράταση των κοινωνικών αναταραχών και επιδείνωση της δημοσιονομικής κατάστασης στη Γαλλία θα μπορούσαν να επηρεάσουν την εξωτερική ζήτηση για ελληνικά προϊόντα και υπηρεσίες, καθώς και το επενδυτικό κλίμα στην Ευρωζώνη.

Ακολουθεί η ανάλυση της Eurobank:

Με αφορμή τις πρόσφατες κοινωνικές αναταραχές στη Γαλλία, καθώς και τους δημοσιονομικούς κινδύνους που αντιμετωπίζει η γαλλική οικονομία, στο παρόν τεύχος του δελτίου 7 Ημέρες Οικονομία παρουσιάζονται και αναλύονται οι εμπορικές σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας. Παράλληλα, εξετάζεται η έκθεση των ελληνικών εξαγωγών στις αγορές της Ιταλίας, της Ισπανίας, του Βελγίου και της Αλβανίας, χωρών στις οποίες επίσης εκδηλώνονται κοινωνικές κινητοποιήσεις, με διαφορετικά, ωστόσο, χαρακτηριστικά και βαθμό έντασης. Σημειώνεται ότι, με βάση το ονομαστικό Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ), η Γαλλία αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 27 κρατών μελών (ΕΕ-27), μετά τη Γερμανία, ενώ η Ιταλία και η Ισπανία καταλαμβάνουν την τρίτη και την τέταρτη θέση αντίστοιχα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των εμπορευματικών συναλλαγών, οι εξαγωγές αγαθών της Ελλάδας προς τη Γαλλία διαμορφώθηκαν σε €1,5 δισεκ. το 2025, σε τρέχουσες τιμές. Οι κυριότερες κατηγορίες εξαγόμενων αγαθών ήταν τα χημικά προϊόντα (€0,43 δισεκ.), τα τρόφιμα και ζώα ζωντανά (€0,40 δισεκ.) και τα βιομηχανικά είδη ταξινομημένα κατά πρώτη ύλη (€0,38 δισεκ.), οι οποίες συνεισέφεραν αθροιστικά περίπου το 79% των ελληνικών εξαγωγών αγαθών προς τη γαλλική αγορά. Αντίστοιχα, βάσει των στοιχείων του ισοζυγίου πληρωμών, οι εξαγωγές υπηρεσιών της Ελλάδας προς τη Γαλλία ανήλθαν σε €2,1 δισεκ., με τις ταξιδιωτικές υπηρεσίες να καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο μερίδιο (€1,35 δισεκ. ή περίπου 65% του συνόλου). Ακολούθησαν οι μεταφορές (€0,25 δισεκ.), οι λοιπές επιχειρηματικές υπηρεσίες (€0,14 δισεκ.) και οι υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών, πληροφορικής και πληροφοριών (€0,10 δισεκ.).

Συνολικά, οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών της Ελλάδας προς τη Γαλλία ανήλθαν σε €3,6 δισεκ. το 2025 (1,45% του ΑΕΠ), αντιπροσωπεύοντας το 3,6% των συνολικών ελληνικών εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών. Ειδικότερα, η γαλλική αγορά απορρόφησε το 3,2% των συνολικών εξαγωγών αγαθών και το 4,1% των αντίστοιχων εξαγωγών υπηρεσιών. Η υψηλότερη συμμετοχή της Γαλλίας στις εξαγωγές υπηρεσιών, σε σύγκριση με εκείνες των αγαθών, αναδεικνύει τη σχετικά μεγαλύτερη σημασία της γαλλικής αγοράς για τον ελληνικό τομέα υπηρεσιών, κυρίως μέσω του τουρισμού.

Το διμερές εμπορικό ισοζύγιο Ελλάδας-Γαλλίας παρουσίασε έλλειμμα στα αγαθά ύψους €2,54 δισεκ. και πλεόνασμα στις υπηρεσίες ύψους €1,04 δισεκ. το 2025, με αποτέλεσμα το συνολικό έλλειμμα να διαμορφωθεί σε €1,49 δισεκ. Ειδικότερα, οι εισαγωγές αγαθών της Ελλάδας από τη Γαλλία ανήλθαν σε €4,08 δισεκ., με τις κατηγορίες των χημικών προϊόντων (€1,16 δισεκ.), των μηχανημάτων και του μεταφορικού εξοπλισμού (€1,12 δισεκ.) και των τροφίμων και ζώων ζωντανών (€0,75 δισεκ.) να αντιπροσωπεύουν αθροιστικά το 74,2% του συνόλου. Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών αντιστάθμισε περίπου το 41% του ελλείμματος αγαθών, περιορίζοντας το συνολικό εμπορικό έλλειμμα της Ελλάδας έναντι της Γαλλίας. Η διάρθρωση αυτή αναδεικνύει την εξάρτηση από εισαγωγές γαλλικών αγαθών αλλά και την ιδιαίτερη βαρύτητα των ταξιδιωτικών εισπράξεων.

Πέραν της Γαλλίας, κοινωνικές κινητοποιήσεις καταγράφονται και σε άλλες ευρωπαϊκές οικονομίες, όπως η Ιταλία, η Ισπανία, το Βέλγιο και η Αλβανία, ωστόσο, με διαφορετικά χαρακτηριστικά και βαθμό έντασης ανά χώρα. Από τις τέσσερις αυτές οικονομίες, η Ιταλία παρουσιάζει τη μεγαλύτερη εμπορική βαρύτητα για την Ελλάδα, με τις ελληνικές εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών να ανέρχονται σε €6,4 δισεκ. το 2025, έναντι €2,7 δισεκ. προς την Ισπανία και €1,7 δισεκ. προς το Βέλγιο. Συνολικά, οι πέντε εξεταζόμενες οικονομίες απορρόφησαν το 19,0% των ελληνικών εξαγωγών αγαθών και το 12,9% των εξαγωγών υπηρεσιών το 2025, ενώ από αυτές προήλθε το 21,5% των συνολικών εισαγωγών αγαθών και το 12,5% των εισαγωγών υπηρεσιών της Ελλάδας.

Η συμμετοχή των εξεταζόμενων οικονομιών στο εξωτερικό εμπόριο της Ελλάδας αναδεικνύει τη σημασία των οικονομικών εξελίξεων στις εν λόγω χώρες για την ελληνική οικονομία. Ενδεχόμενη παράταση ή κλιμάκωση των κοινωνικών αναταραχών, ιδίως στη Γαλλία, θα μπορούσε να επηρεάσει άμεσα την εξωτερική ζήτηση για ελληνικά αγαθά και υπηρεσίες. Σημειώνεται ότι οι ελληνικές εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών προς τη Γαλλία αντιστοιχούσαν στο 1,45% του ονομαστικού ΑΕΠ της Ελλάδας το 2025, γεγονός που αποτυπώνει το μέγεθος της άμεσης εμπορικής έκθεσης της ελληνικής οικονομίας στη γαλλική αγορά. Παράλληλα, δεδομένου του μεγέθους της γαλλικής οικονομίας και της σημαντικής θέσης που κατέχει στην ΕΕ-27, πιθανή παράταση των κοινωνικών αναταραχών και η αυξημένη πολιτική αβεβαιότητα ενόψει των προεδρικών εκλογών του Απριλίου–Μαΐου 2027 ενδέχεται να έχουν ευρύτερες επιπτώσεις στην ευρωπαϊκή οικονομία, επηρεάζοντας έμμεσα και την Ελλάδα. Επιπλέον, ενδεχόμενη επιδείνωση της δημοσιονομικής κατάστασης της Γαλλίας θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά το επενδυτικό κλίμα στην Ευρωζώνη. Ωστόσο, η έκταση των επιπτώσεων θα εξαρτηθεί από τη διάρκεια και την ένταση των κοινωνικών αναταραχών, τις πολιτικές εξελίξεις μετά τις εκλογές (στη Γαλλία) καθώς και από τον αντίκτυπο των εξελίξεων αυτών στην οικονομική δραστηριότητα και τη δημοσιονομική σταθερότητα.