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Στα 0,05991 ευρώ ανά μετοχή διαμορφώνεται το οριστικό μεικτό ποσό του ενδιάμεσου μερίσματος της Eurobank, συνολικού ύψους 214 εκατ. ευρώ, μετά την προσαύξηση που προκύπτει από τις ίδιες μετοχές της τράπεζας οι οποίες δεν δικαιούνται μέρισμα. Όπως ανακοίνωσε η Eurobank, το καθαρό ποσό ανέρχεται σε 0,05691 ευρώ ανά μετοχή, μετά την παρακράτηση φόρου 5%.

Η ανακοίνωση

Η «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» («Eurobank» ή «Τράπεζα»), σε συνέχεια της από 18.11.2026 ανακοίνωσής της σχετικά με τη διανομή προαιρετικών αποθεματικών (ενδιάμεσου μερίσματος) συνολικού ποσού €214.000.000, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 162 του ν. 4548/2018, η οποία αντιστοιχούσε σε αρχικό μεικτό ποσό €0,05928 ανά μετοχή πριν από την προσαύξηση λόγω ιδίων μετοχών και την παρακράτηση φόρου, ανακοινώνει ότι, λόγω των 37.752.098 ιδίων μετοχών που δεν δικαιούνται μέρισμα, το οριστικό μεικτό ποσό του ενδιάμεσου μερίσματος διαμορφώνεται σε €0,05991 ανά μετοχή.

Η διανομή πραγματοποιείται από τον λογαριασμό «Αποθεματικό Μερισμάτων», ο οποίος αποτελεί προαιρετικό αποθεματικό και περιλαμβάνεται στα «Ειδικά Αποθεματικά» των οικονομικών καταστάσεων της Eurobank. Επί του οριστικού μεικτού ποσού παρακρατείται φόρος μερισμάτων 5%, σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν. 4172/2013, όπως ισχύει, με την επιφύλαξη τυχόν εξαιρέσεων ή διαφοροποιήσεων του ποσοστού παρακράτησης για μετόχους που υπάγονται σε ειδικές διατάξεις.

Κατά συνέπεια, μετά την ως άνω παρακράτηση, το οριστικό καθαρό ποσό του ενδιάμεσου μερίσματος διαμορφώνεται σε €0,05691 ανά μετοχή, με την επιφύλαξη των προαναφερθεισών φορολογικών εξαιρέσεων ή διαφοροποιήσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλείστε να επικοινωνείτε με τη Διεύθυνση Investor Information & Control Services, την αρμόδια μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Eurobank, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση Investorsinfo@eurobank.gr και τηλεφωνικά στον αριθμό 214-4046400 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (09:30-17:00).