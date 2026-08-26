Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Στο επίκεντρο των μέτρων στήριξης που πρόκειται να ανακοινωθούν από τον πρωθυπουργό στη ΔΕΘ, θα είναι οι συνταξιούχοι, όπως επανέλαβε τις τελευταίες ημέρες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης με στόχο την αντιμετώπιση της ακρίβειας και την κάλυψη μέρους του υψηλού πληθωρισμού.

Αν και δεν αναμένονται διαρροές από το οικονομικό επιτελείο προκειμένου ο πρωθυπουργός να «βγάλει κρυμμένους άσσους» εκπλήσσοντας θετικά αυτή τη μεγάλη και ευάλωτη πληθυσμιακή ομάδα που έχει υποστεί περισσότερες από 20 περικοπές τα χρόνια των μνημονίων.

Άλλωστε όπως έχει διαμηνύσει το οικονομικό επιτελείο « Κάθε φορά που προκύπτουν επιπλέον χρήματα οι πρώτες κοινωνικές ομάδες που ενισχύονται είναι οι συνταξιούχοι».

Παράλληλα, θα ανακοινωθούν μέτρα για την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των μισθωτών και των οικογενειών. Για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, αναμένεται περαιτέρω μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 0,5 ποσοστιαία μονάδα από 1/1/2027 η οποία θα ελαφρύνει αποκλειστικά τους εργοδότες. Ωστόσο αν το επιτρέψει ο δημοσιονομικός χώρος , η ελάφρυνση θα ανέλθει έως και μία ποσοστιαία μονάδα, η οποία θα μοιραστεί ισόποσα μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών.

Για την ενίσχυση των οικογενειών, εξετάζεται μια γενναία αύξηση των βασικών ποσών του Επιδόματος Παιδιού Α21, χωρίς αλλαγή των εισοδηματικών κριτηρίων. Το κόστος εκτιμάται σε περίπου 200 εκατ. ευρώ ετησίως, εφόσον η αύξηση ανέλθει σε 30%, με την παρέμβαση να θεωρείται ιδιαίτερα στοχευμένη προς τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα. Στο ίδιο πακέτο μέτρων για τις οικογένειες με παιδιά, υπό συζήτηση βρίσκεται και μια πιθανή αύξηση της έκτακτης ενίσχυσης των 150 ευρώ ανά παιδί.

Συνταξιούχοι: Με το βλέμμα στραμμένο στην άνοδο του πληθωρισμού στο 3.8%-4% αλλά και στις επερχόμενες εκλογές, το οικονομικό επιτελείο επεξεργάζεται σενάρια για νέες παροχές που θα δοθούν είτε οριζόντια είτε σε μεγάλες κατηγορίες συνταξιούχων.

1. Το σενάριο που κερδίζει έδαφος είναι να δοθεί ενίσχυση μεγαλύτερη από 300 ευρώ το Νοέμβριο του 2026. Τα ποσά που εξετάζονται είναι να δοθούν 400 ευρώ ή και 446 που είναι το ύψος της εθνικής σύνταξης σήμερα.

Σημειώνουμε ότι ήδη οι δικαιούχοι έχουν αυξηθεί κατά 420.000 λόγω της διεύρυνσης των ορίων εισοδήματος και ακίνητης περιουσίας.

Διαβάστε περισσότερα στο protothema.gr