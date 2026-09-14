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Μόνιμη οικονομική ενίσχυση ύψους 400 ευρώ κάθε Νοέμβριο για περίπου 2,2 εκατομμύρια συνταξιούχους ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της ΔΕΘ.

Η νέα παροχή θα ξεκινήσει να καταβάλλεται από τον Νοέμβριο του 2026 και αποκτά μόνιμο χαρακτήρα, καθώς δεν πρόκειται για έκτακτο βοήθημα αλλά για μια ετήσια σταθερή ενίσχυση που θα χορηγείται κάθε χρόνο στους δικαιούχους.

Το ποσό των 400 ευρώ θα καταβάλλεται επιπλέον των αυξήσεων στις συντάξεις, χωρίς να συμψηφίζεται με την ετήσια αναπροσαρμογή των αποδοχών.

Καταργούνται τα εισοδηματικά και περιουσιακά όρια

Η σημαντικότερη αλλαγή σε σχέση με το προηγούμενο καθεστώς είναι η κατάργηση των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων που περιόριζαν τον αριθμό των δικαιούχων.

Με τη νέα ρύθμιση, η ενίσχυση διευρύνεται από περίπου 1,87 εκατομμύρια δικαιούχους σε 2,2 εκατομμύρια συνταξιούχους.

Βασικό κριτήριο πλέον αποτελεί η ηλικία. Το μέτρο αφορά όσους έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους.

Παράλληλα, το ποσό της ενίσχυσης αυξάνεται κατά 100 ευρώ σε σχέση με το προηγούμενο βοήθημα, καθώς από τα 300 ευρώ διαμορφώνεται πλέον στα 400 ευρώ.

Όπως ανέφερε ο πρωθυπουργός, το ποσό αυτό προσεγγίζει τη σημερινή εθνική σύνταξη των 446 ευρώ.

Καθαρά 400 ευρώ χωρίς συμψηφισμό με τις αυξήσεις

Η ενίσχυση των 400 ευρώ θα καταβάλλεται καθαρά στους δικαιούχους, ενώ δεν θα επηρεάζει τις ετήσιες αυξήσεις των συντάξεων.

Αυτό σημαίνει ότι οι συνταξιούχοι θα λαμβάνουν κανονικά την αναπροσαρμογή που προκύπτει από την αύξηση των συντάξεων και επιπλέον θα εισπράττουν τη μόνιμη ενίσχυση του Νοεμβρίου.

Με τον τρόπο αυτό, το συνολικό ετήσιο όφελος διαφοροποιείται ανάλογα με το ύψος της σύνταξης και την αύξηση που αντιστοιχεί σε κάθε δικαιούχο.

Ποιοι άλλοι εντάσσονται στους δικαιούχους

Στη νέα ρύθμιση περιλαμβάνονται, εκτός από τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών:

άτομα με αναπηρία ,

, ανασφάλιστοι υπερήλικες.

Ειδική πρόβλεψη υπάρχει και για τις περιπτώσεις χηρείας.

Συγκεκριμένα, χήρες και χήροι των οποίων η σύνταξη λόγω θανάτου αποτελεί το μοναδικό εισόδημα θα μπορούν να λαμβάνουν την ενίσχυση από την ηλικία των 60 ετών, αντί του γενικού ορίου των 65 ετών.

Τα παραδείγματα για το κέρδος των συνταξιούχων

Τα παραδείγματα που παρουσιάστηκαν στη ΔΕΘ αποτυπώνουν το συνολικό όφελος από τον συνδυασμό της αύξησης των συντάξεων και της μόνιμης ενίσχυσης των 400 ευρώ.

Συνταξιούχος με σύνταξη 823 ευρώ

Συνταξιούχος με καθαρό μηνιαίο εισόδημα 823 ευρώ θα λάβει από την αναπροσαρμογή της σύνταξης ετήσια αύξηση 208 ευρώ.

Με την προσθήκη της ενίσχυσης των 400 ευρώ, το συνολικό καθαρό ετήσιο όφελος ανέρχεται σε 608 ευρώ.

Συνταξιούχος με σύνταξη 1.086 ευρώ

Για συνταξιούχο με μηνιαίο εισόδημα 1.086 ευρώ, το συνολικό καθαρό όφελος από την αύξηση της σύνταξης και το επίδομα Νοεμβρίου υπολογίζεται σε 684 ευρώ ετησίως.

Συνταξιούχος με σύνταξη 1.716 ευρώ

Στην περίπτωση συνταξιούχου με μηνιαία σύνταξη 1.716 ευρώ, το συνολικό ετήσιο καθαρό όφελος διαμορφώνεται στα 849 ευρώ, από τον συνδυασμό της αύξησης της σύνταξης και της μόνιμης ενίσχυσης.

Από τον Νοέμβριο του 2026, η νέα παροχή μετατρέπεται σε σταθερό ετήσιο μέτρο στήριξης των συνταξιούχων, διευρύνοντας σημαντικά τον αριθμό όσων θα λαμβάνουν κάθε χρόνο την οικονομική ενίσχυση.

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