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Σημαντικά ενισχυμένο θα είναι φέτος το ετήσιο βοήθημα προς συνταξιούχους και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, καθώς η οικονομική ενίσχυση αυξάνεται στα 400 ευρώ από 250 ευρώ που καταβλήθηκαν πέρυσι. Το ποσό θα πιστωθεί στις 30 Νοεμβρίου 2026 σε συνταξιούχους, άτομα με αναπηρία και ανασφάλιστους υπερήλικες.

Η αλλαγή δεν αφορά μόνο το ύψος της ενίσχυσης αλλά και το εύρος των δικαιούχων. Το μέτρο επεκτείνεται πλέον σε όλους τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών, χωρίς εισοδηματικά ή περιουσιακά κριτήρια, αυξάνοντας σημαντικά τον αριθμό όσων θα λάβουν τα 400 ευρώ.

Στους δικαιούχους εντάσσονται επίσης οι συνταξιούχοι άνω των 60 ετών που λαμβάνουν αποκλειστικά σύνταξη θανάτου ή χηρείας, τα άτομα με αναπηρία ανεξαρτήτως ηλικίας, καθώς και οι ανασφάλιστοι υπερήλικες που λαμβάνουν επίδομα από τον ΟΠΕΚΑ.

Σχεδόν 2,2 εκατ. δικαιούχοι

Με τη νέα ρύθμιση που εξήγγειλε από τη ΔΕΘ ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων φτάνει τους 2.196.751 πολίτες, δηλαδή σχεδόν 2,2 εκατομμύρια, έναντι περίπου 1,4 εκατομμυρίων το 2025.

Πρόκειται για αύξηση άνω του 50% στον αριθμό των ωφελουμένων. Όσοι είχαν λάβει πέρυσι τα 250 ευρώ θα εισπράξουν φέτος 150 ευρώ περισσότερα, δηλαδή αύξηση 60%, ενώ οι νέοι δικαιούχοι θα λάβουν για πρώτη φορά τη μόνιμη ετήσια ενίσχυση των 400 ευρώ.

Το ποσό θα καταβληθεί καθαρό και αφορολόγητο, ενώ το συνολικό ετήσιο δημοσιονομικό κόστος του μέτρου υπολογίζεται σε 879 εκατ. ευρώ.

Το μεγαλύτερο μέρος της δαπάνης, ύψους 712 εκατ. ευρώ, αφορά 1.779.112 συνταξιούχους άνω των 65 ετών, χωρίς να υπολογίζονται σε αυτούς οι δικαιούχοι αναπηρικών συντάξεων και επιδομάτων.

Για τους 19.753 συνταξιούχους ηλικίας 61 έως 65 ετών που λαμβάνουν σύνταξη θανάτου προβλέπεται δαπάνη περίπου 8 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, 176.578 δικαιούχοι αναπηρικών συντάξεων και επιδομάτων του e-ΕΦΚΑ θα λάβουν συνολικά 71 εκατ. ευρώ. Επιπλέον 171.738 δικαιούχοι αναπηρικών επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ αντιστοιχούν σε δαπάνη 69 εκατ. ευρώ, ενώ για τους 49.570 δικαιούχους επιδομάτων ανασφάλιστων υπερηλίκων προβλέπονται άλλα 20 εκατ. ευρώ.

Από τα 250 στα 400 ευρώ

Η σύγκριση με τις προηγούμενες καταβολές αποτυπώνει το μέγεθος της διεύρυνσης του μέτρου. Τον Νοέμβριο του 2025 είχαν λάβει την ενίσχυση 1.452.246 πολίτες, με το ποσό να ανέρχεται στα 250 ευρώ και το συνολικό δημοσιονομικό κόστος στα 363 εκατ. ευρώ.

Τον Απρίλιο του 2026 το μέτρο διευρύνθηκε, με τους δικαιούχους να αυξάνονται σε 1.925.361 και την ενίσχυση στα 300 ευρώ. Το κόστος είχε τότε διαμορφωθεί στα 578 εκατ. ευρώ.

Με τη νέα παρέμβαση, ωστόσο, το ποσό ανεβαίνει στα 400 ευρώ, ενώ διευρύνεται περαιτέρω η περίμετρος των δικαιούχων. Οι περισσότεροι νέοι ωφελούμενοι προέρχονται από την κατηγορία των συνταξιούχων άνω των 65 ετών, οι οποίοι αυξάνονται από 1.507.722 σε 1.779.112.

Νέα αύξηση στις συντάξεις από τον Δεκέμβριο

Τα 400 ευρώ του Νοεμβρίου αποτελούν μόνο το πρώτο μέρος των πρόσθετων ενισχύσεων που θα δουν οι συνταξιούχοι στο εισόδημά τους έως το τέλος του έτους.

Με τη σύνταξη Ιανουαρίου 2027, η οποία αναμένεται να καταβληθεί κοντά στα Χριστούγεννα, θα δοθεί η νέα ετήσια αύξηση που προκύπτει από τον μέσο όρο της μεταβολής του πληθωρισμού και του ΑΕΠ.

Κρίσιμη αλλαγή είναι ότι η αύξηση θα καταβληθεί χωρίς συμψηφισμό με την προσωπική διαφορά, γεγονός που σημαίνει ότι θα ωφεληθεί το σύνολο των συνταξιούχων.

Με βάση τις εκτιμήσεις του Απριλίου του 2026, οι οποίες ενσωματώθηκαν στην ετήσια έκθεση προόδου του Μεσοπρόθεσμου, η αύξηση υπολογίζεται περίπου στο 2,6%, με δημοσιονομικό κόστος 750 εκατ. ευρώ.

Το τελικό ποσοστό μπορεί, πάντως, να διαμορφωθεί υψηλότερα και θα «κλειδώσει» με τις μακροοικονομικές προβλέψεις του τελικού σχεδίου του Προϋπολογισμού, που θα παρουσιαστεί τον Νοέμβριο.

Στο 19% η σωρευτική αύξηση από το 2023

Οι συντάξεις έχουν ήδη αυξηθεί κατά 7,75% το 2023, 3% το 2024, 2,4% το 2025 και 2,4% το 2026, με βάση την πορεία του ΑΕΠ και του πληθωρισμού.

Η σωρευτική αύξηση για την περίοδο 2023-2026 φτάνει το 16,4%, με συνολικό ετήσιο δημοσιονομικό κόστος περίπου 2,5 δισ. ευρώ.

Με την αναπροσαρμογή που θα εφαρμοστεί από τον Ιανουάριο του 2027, η συνολική αύξηση από το 2023 αναμένεται να φτάσει περίπου στο 19%, ενώ το ετήσιο δημοσιονομικό κόστος των αυξήσεων θα ανέλθει σε περίπου 3,25 δισ. ευρώ.

Το ίδιο σύστημα αναπροσαρμογής προβλέπεται να συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια, με τις αυξήσεις να καθορίζονται από την πορεία της οικονομίας και να καταβάλλονται χωρίς συμψηφισμό της προσωπικής διαφοράς. Σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2026, το πρόσθετο ετήσιο κόστος των αυξήσεων στις συντάξεις εκτιμάται ότι θα προσεγγίσει τα 2,7 δισ. ευρώ έως το 2030.

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