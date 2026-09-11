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Η νέα ρύθμιση για το μόνιμο επίδομα των 400 ευρώ, που εντάσσεται στο πακέτο μέτρων της ΔΕΘ και θα καταβληθεί στους συνταξιούχους τον Νοέμβριο, καταργεί πλήρως τα οικονομικά κριτήρια. Διατηρείται μόνο το ηλικιακό όριο των 65 ετών για όλους τους συνταξιούχους και των 60 ετών για όσους λαμβάνουν αποκλειστικά σύνταξη χηρείας.

Από τον Νοέμβριο του τρέχοντος έτους, το επίδομα θα χορηγείται σε 1,9 εκατ. συνταξιούχους, καθώς και σε 300.000 δικαιούχους αναπηρικών επιδομάτων. Συνολικά, οι ωφελούμενοι ανέρχονται σε περίπου 2,2 εκατ. άτομα.

Η κατάργηση των εισοδηματικών κριτηρίων σημαίνει ότι η οικονομική ενίσχυση θα καταβάλλεται πλέον στους συνταξιούχους ανεξάρτητα από το ύψος του εισοδήματος και την περιουσία τους. Η κυβέρνηση αποφάσισε να διαμορφώσει το επίδομα στα 400 ευρώ καθαρά, ποσό που προσεγγίζει τη μικτή εθνική σύνταξη των 446,87 ευρώ. Παράλληλα, καταργούνται τα ετήσια εισοδηματικά όρια που ίσχυαν για τη χορήγησή του: έως 25.000 ευρώ για άγαμους ή μεμονωμένους συνταξιούχους και έως 35.000 ευρώ για ζευγάρια συνταξιούχων. Καταργούνται επίσης τα αντίστοιχα περιουσιακά όρια των 300.000 και 400.000 ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ηλικιακό όριο των 65 ή των 60 ετών πρέπει να έχει συμπληρωθεί έως τον Δεκέμβριο του προηγούμενου έτους από εκείνο της καταβολής. Επομένως, για την πληρωμή του Νοεμβρίου 2026, η απαιτούμενη ηλικία πρέπει να έχει συμπληρωθεί έως τον Δεκέμβριο του 2025. Όσοι συμπληρώνουν φέτος τα 65 ή τα 60 θα λάβουν την ενίσχυση τον Νοέμβριο του 2027, ενώ όσοι φτάσουν τις συγκεκριμένες ηλικίες το 2027 θα την εισπράξουν το 2028 και ούτω καθεξής.

Για τις υπόλοιπες κατηγορίες δικαιούχων, δηλαδή τα άτομα με αναπηρία και τους δικαιούχους επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ, δεν προβλέπονται προϋποθέσεις ηλικίας, εισοδήματος ή περιουσίας.

Επιπλέον, η κατάργηση των οικονομικών και περιουσιακών κριτηρίων σημαίνει ότι το επίδομα θα καταβάλλεται και στα δύο μέλη ενός ζευγαριού συνταξιούχων, ακόμη και στις περιπτώσεις όπου προηγουμένως δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις.

Με τα νέα δεδομένα, κάθε συνταξιούχος που πληροί το ηλικιακό κριτήριο θα λαμβάνει 400 ευρώ. Επομένως, για ένα ζευγάρι συνταξιούχων η συνολική οικονομική ενίσχυση θα ανέρχεται πλέον στα 800 ευρώ.

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