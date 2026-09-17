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Διπλή οικονομική στήριξη μέσα στους επόμενους μήνες προβλέπει το νέο πλαίσιο για την επιστροφή ενοικίου σε εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν στην περιφέρεια και αναγκάζονται να νοικιάζουν κατοικία μακριά από τον τόπο μόνιμης διαμονής τους.

Η πρώτη πληρωμή αφορά τα ενοίκια του 2024 και αναμένεται να πραγματοποιηθεί έως τις 25 Σεπτεμβρίου 2026, ενώ η δεύτερη θα ακολουθήσει έως το τέλος Νοεμβρίου και θα αφορά τα μισθώματα που καταβλήθηκαν μέσα στο 2025.

Παράλληλα, μέχρι το τέλος Νοεμβρίου αναμένεται και η καταβολή της γενικής επιστροφής ενοικίου για όσους πληρούν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Τα ποσά θα πιστωθούν εφάπαξ στους τραπεζικούς λογαριασμούς IBAN που έχουν δηλωθεί στην πλατφόρμα myAADE.

Ποιοι εργαζόμενοι δικαιούνται την πρόσθετη ενίσχυση

Η ειδική επιστροφή ενοικίου αφορά εργαζόμενους που υπηρετούν εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων και χρειάζεται να διατηρούν δεύτερη κατοικία κοντά στον τόπο εργασίας τους.

Στόχος του μέτρου είναι να μειωθεί το κόστος στέγασης για προσωπικό που μετακινείται σε περιοχές της περιφέρειας προκειμένου να καλυφθούν κρίσιμες ανάγκες σε δύο βασικούς τομείς: την Εκπαίδευση και την Υγεία.

Στον χώρο της Εκπαίδευσης, δικαιούχοι είναι:

μόνιμοι και αναπληρωτές εκπαιδευτικοί ,

, μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) ,

, μέλη του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ).

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχουν υπηρετήσει, έστω και για μέρος του έτους, σε δημόσια σχολική μονάδα πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Στον τομέα της Υγείας, η ενίσχυση αφορά μεταξύ άλλων:

γιατρούς και οδοντιάτρους του ΕΣΥ ,

, ειδικευόμενους γιατρούς,

επικουρικούς και αγροτικούς γιατρούς,

προσωπικούς γιατρούς,

εργαζόμενους σε νοσοκομεία,

προσωπικό δομών ψυχικής υγείας,

εργαζόμενους σε μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Στους δικαιούχους περιλαμβάνονται επίσης:

νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό ,

, βοηθητικοί υγειονομικοί υπάλληλοι,

οδηγοί και πληρώματα ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ.

Ποιες περιοχές καλύπτονται και ποιες εξαιρούνται

Το μέτρο εφαρμόζεται αποκλειστικά για εργαζόμενους που υπηρετούν στην περιφέρεια.

Από την ενίσχυση εξαιρούνται:

η Περιφέρεια Αττικής ,

, η Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης.

Ωστόσο, ειδική πρόβλεψη υπάρχει για την Περιφερειακή Ενότητα Νήσων, η οποία παρότι διοικητικά ανήκει στην Αττική, εντάσσεται στις επιλέξιμες περιοχές.

Βασικός όρος είναι η κατοικία που μισθώνει ο δικαιούχος να βρίσκεται στην περιοχή όπου υπηρετεί.

Δεν απαιτείται, ωστόσο, η εργασία στην περιοχή αυτή να έχει διαρκέσει ολόκληρο το έτος.

Η ενίσχυση μπορεί να χορηγηθεί και για δευτερεύουσα κατοικία στον τόπο εργασίας, γεγονός που σημαίνει ότι ένας εκπαιδευτικός ή υγειονομικός που διατηρεί την κύρια οικογενειακή του κατοικία αλλού μπορεί να λάβει επιστροφή για το σπίτι που νοικιάζει κοντά στην υπηρεσία του.

Πώς υπολογίζεται η επιστροφή ενοικίου

Το ποσό της ειδικής ενίσχυσης υπολογίζεται με βάση τα δύο δωδέκατα του συνολικού ετήσιου ενοικίου που καταβλήθηκε το προηγούμενο έτος.

Στην πράξη, για έναν εργαζόμενο που πλήρωνε σταθερό μίσθωμα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, η επιστροφή μπορεί να αντιστοιχεί σε περίπου δύο μηνιαία ενοίκια.

Παράδειγμα:

Για ενοίκιο 500 ευρώ τον μήνα, το ετήσιο κόστος ανέρχεται σε 6.000 ευρώ. Η ειδική επιστροφή διαμορφώνεται στα 1.000 ευρώ.

Εάν μέσα στο ίδιο έτος υπήρχαν περισσότερες μισθώσεις ή ο εργαζόμενος υπηρέτησε σε διαφορετικές επιλέξιμες περιοχές, στον υπολογισμό λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των μισθωμάτων που καταβλήθηκαν.

Το ποσό προκύπτει από τα στοιχεία των δηλωμένων μισθώσεων και καταβάλλεται στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλώσει ο δικαιούχος στην ΑΑΔΕ.

Πώς συνδυάζεται με τη γενική επιστροφή ενοικίου

Για όσους δικαιούνται παράλληλα και τη γενική επιστροφή ενοικίου, η ειδική ενίσχυση προσαρμόζεται ώστε να μην υπάρχει διπλή επιδότηση για το ίδιο μέρος του μισθώματος.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, η ειδική επιστροφή περιορίζεται στο ένα δωδέκατο του ετήσιου ενοικίου, ώστε μαζί με τη γενική ενίσχυση το συνολικό όφελος να μπορεί να φτάσει έως και τα δύο ενοίκια.

Το συνολικό ποσό των δύο ενισχύσεων δεν μπορεί να ξεπεράσει:

τα 1.600 ευρώ ετησίως ,

, με προσαύξηση 100 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί.

Με αυτόν τον τρόπο το μέτρο συνδυάζει τη στοχευμένη στήριξη για εργαζόμενους στην περιφέρεια με τη γενικότερη πολιτική επιστροφής ενοικίου.

Πότε πληρώνονται τα χρήματα

Το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών διαμορφώνεται ως εξής:

Έως 25 Σεπτεμβρίου 2026: καταβάλλεται η αναδρομική ειδική επιστροφή για τα ενοίκια του 2024 σε εκπαιδευτικούς και υγειονομικούς.

καταβάλλεται η αναδρομική ειδική επιστροφή για τα ενοίκια του σε εκπαιδευτικούς και υγειονομικούς. Έως το τέλος Νοεμβρίου 2026: καταβάλλεται η ειδική ενίσχυση για τα μισθώματα του 2025 .

καταβάλλεται η ειδική ενίσχυση για τα μισθώματα του . Έως το τέλος Νοεμβρίου 2026: πραγματοποιείται και η γενική επιστροφή ενοικίου για όσους πληρούν τα κριτήρια.

Το μέτρο αποτελεί μέρος της προσπάθειας περιορισμού του κόστους στέγασης για εργαζόμενους που μετακινούνται στην περιφέρεια, καλύπτοντας ανάγκες σε κρίσιμους δημόσιους τομείς όπως η Εκπαίδευση και η Υγεία.

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