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Η Ένωση Εταιριών Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (ΕΕΔΑΔΠ), με αφορμή τη συζήτηση που διεξήχθη στις 30 Οκτωβρίου 2026 στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, επιθυμεί να αποσαφηνίσει τις συνθήκες υπό τις οποίες δεν κατέστη δυνατή η παρουσία εκπροσώπου της στη συγκεκριμένη συνεδρίαση.

Όπως επισημαίνει, η σχετική πρόσκληση εστάλη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μόλις στις 09:04, δηλαδή λιγότερο από μία ώρα πριν από την προγραμματισμένη έναρξη, γεγονός που, σε συνδυασμό με τις ήδη προγραμματισμένες επαγγελματικές υποχρεώσεις του προέδρου και του αντιπροέδρου της στο εξωτερικό, καθιστούσε πρακτικά αδύνατη τη συμμετοχή τους, είτε με φυσική παρουσία είτε μέσω τηλεδιάσκεψης.

Παρά τον εξαιρετικά περιορισμένο χρόνο, ο Νομικός Σύμβουλος της Ένωσης επικοινώνησε άμεσα με τις αρμόδιες υπηρεσίες, εξηγώντας την αντικειμενική αδυναμία ανταπόκρισης και δηλώνοντας τη διαθεσιμότητα της ΕΕΔΑΔΠ να συμμετάσχει σε μεταγενέστερη συνεδρίαση ή να καταθέσει υπόμνημα με τις θέσεις της επί του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Η Ένωση τονίζει ότι ουδέποτε έχει αρνηθεί ή αποφύγει τη συμμετοχή της σε κοινοβουλευτικές διαδικασίες, διατηρώντας διαχρονικά μια συνεπή και υπεύθυνη θεσμική στάση, με σεβασμό προς το έργο της Βουλής. Ως θεσμικός εκπρόσωπος του κλάδου διαχείρισης απαιτήσεων, ο οποίος αποτελεί έναν από τους τρεις πυλώνες του χρηματοπιστωτικού συστήματος και εποπτεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος, θεωρεί την κοινοβουλευτική ακρόαση όχι μόνο υποχρέωση, αλλά και ουσιαστική ευκαιρία διαλόγου, ενημέρωσης και διατύπωσης των θέσεων του κλάδου. Υπό αυτό το πρίσμα, απορρίπτει κατηγορηματικά κάθε ερμηνεία περί απροθυμίας συμμετοχής ή αντιθεσμικής συμπεριφοράς, υπογραμμίζοντας ότι η απουσία της συγκεκριμένης ημέρας οφειλόταν αποκλειστικά σε αντικειμενικούς λόγους και σε καμία περίπτωση δεν συνιστούσε ένδειξη έλλειψης σεβασμού προς την Επιτροπή ή τους βουλευτές.