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Το ημερολόγιο του 2026 κλείνει με μια σειρά από φορολογικές υποχρεώσεις που δεν επιδέχονται άλλη αναβολή, καθώς η 31η Δεκεμβρίου αποτελεί το τελευταίο χρονικό όριο για δηλώσεις, διορθώσεις και μεταβολές που αφορούν χιλιάδες φορολογουμένους.

Στο επίκεντρο βρίσκονται οι τροποποιητικές δηλώσεις για αναδρομικά ποσά, οι δηλώσεις εισοδήματος αποβιωσάντων που υποβάλλονται από τους νόμιμους κληρονόμους, αλλά και οι διαδικασίες που αφορούν τη μεταφορά φορολογικής κατοικίας στο εξωτερικό.

Παράλληλα, όσοι επιδιώκουν να καλύψουν τεκμήρια με χρηματικές δωρεές ή γονικές παροχές θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει εγκαίρως τις σχετικές δηλώσεις μέσω της πλατφόρμας MyProperty.

Αναδρομικά και τροποποιητικές δηλώσεις

Οι φορολογούμενοι που έχουν εισπράξει αναδρομικά ποσά και οφείλουν να τα δηλώσουν σε παλαιότερα φορολογικά έτη θα πρέπει να προχωρήσουν στην υποβολή των απαιτούμενων τροποποιητικών δηλώσεων έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Η διαδικασία πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας MyAADE, με τον φορολογούμενο να επιλέγει το έτος στο οποίο ανάγεται κάθε ποσό και να υποβάλλει ξεχωριστή δήλωση όπου αυτό απαιτείται.

Μετά την εκκαθάριση προκύπτει το αντίστοιχο χρεωστικό υπόλοιπο, το οποίο μπορεί να εξοφληθεί είτε εφάπαξ είτε μέσω ρύθμισης σε δόσεις.

Για τις σχετικές οφειλές προβλέπεται δυνατότητα τμηματικής καταβολής με ετήσιο επιτόκιο 5,84%, εφόσον επιλεγεί η ένταξη στην προβλεπόμενη ρύθμιση.

Δηλώσεις αποβιωσάντων και κάτοικοι εξωτερικού

Στο τέλος του έτους λήγει επίσης η προθεσμία για την υποβολή φορολογικών δηλώσεων αποβιωσάντων, οι οποίες πραγματοποιούνται από τους νόμιμους κληρονόμους.

Οι δηλώσεις αυτές αφορούν τα εισοδήματα που απέκτησε ο αποβιώσας έως την ημερομηνία θανάτου και προϋποθέτουν την ορθή ενημέρωση του φορολογικού μητρώου με τα στοιχεία των κληρονόμων.

Παράλληλα, όσοι έχουν μεταφέρει ή επιθυμούν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία μεταφοράς της φορολογικής κατοικίας τους εκτός Ελλάδας πρέπει να έχουν τακτοποιήσει τις σχετικές εκκρεμότητες έως τις 31 Δεκεμβρίου.

Η διαδικασία αυτή είναι κρίσιμη, καθώς επηρεάζει άμεσα τον τρόπο με τον οποίο φορολογείται το εισόδημα του φορολογουμένου στην Ελλάδα.

Τεκμήρια, γονικές παροχές και δωρεές

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και από όσους θέλουν να χρησιμοποιήσουν γονικές παροχές ή χρηματικές δωρεές για την κάλυψη τεκμηρίων.

Για να αναγνωριστούν φορολογικά, οι σχετικές δηλώσεις θα πρέπει να έχουν υποβληθεί έως το τέλος του 2026 μέσω της πλατφόρμας MyProperty.

Βασική προϋπόθεση είναι οι χρηματικές μεταφορές να έχουν πραγματοποιηθεί μέσω τραπεζικού συστήματος, ώστε να υπάρχει πλήρης δυνατότητα διασταύρωσης των ποσών.

Επιπλέον, πρέπει να τηρείται η προβλεπόμενη προθεσμία μεταξύ της πραγματοποίησης της δωρεάς και της υποβολής της αντίστοιχης δήλωσης.

Η συγκεκριμένη διαδικασία έχει ιδιαίτερη σημασία για όσους εμφανίζουν υψηλότερα τεκμήρια διαβίωσης ή απόκτησης περιουσιακών στοιχείων σε σχέση με το δηλωθέν εισόδημά τους, καθώς μια ορθά δηλωμένη χρηματική παροχή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη της διαφοράς.

Με την εκπνοή της 31ης Δεκεμβρίου 2026, οι συγκεκριμένες φορολογικές εκκρεμότητες περνούν πλέον σε διαφορετικό καθεστώς, αυξάνοντας τον κίνδυνο πρόσθετων επιβαρύνσεων ή προβλημάτων για όσους δεν έχουν κινηθεί εγκαίρως.

Για τον λόγο αυτό, το τελευταίο τετράμηνο του έτους αποτελεί ουσιαστικά την τελική περίοδο ελέγχου για αναδρομικά, τροποποιητικές δηλώσεις, κληρονομικές υποχρεώσεις, φορολογική κατοικία και κάλυψη τεκμηρίων, πριν κλείσει οριστικά το φορολογικό ημερολόγιο του 2026.

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