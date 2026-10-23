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Νέα αύξηση κατέγραψε το κόστος κατασκευής νέων κατοικιών το τρίτο τρίμηνο του 2026, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, καθώς ο σχετικός δείκτης ενισχύθηκε κατά 4,8% σε ετήσια βάση και κατά 1,4% σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Η αύξηση προήλθε από την άνοδο των τιμών των οικοδομικών υλικών κατά 5,1% και των αμοιβών εργασίας κατά 4,3%. Παράλληλα, ο δείκτης τιμών των επιμέρους οικοδομικών εργασιών αυξήθηκε κατά 3,5%.

Τον Σεπτέμβριο του 2026, οι τιμές των οικοδομικών υλικών κατέγραψαν ετήσια αύξηση 5,6%, έναντι 2,2% τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Τις μεγαλύτερες ανατιμήσεις παρουσίασαν το πετρέλαιο κίνησης (+31,2%), η ηλεκτρική ενέργεια (+14,9%), τα τούβλα (+12,4%) και οι χάλκινοι αγωγοί (+11,3%).

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης Τιμών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτηρίων Κατοικιών, με έτος βάσης 2021=100,0 και μήνα αναφοράς τον Σεπτέμβριο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Σεπτεμβρίου 2025 παρουσίασε αύξηση 5,6%, έναντι αύξησης 2,2% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων δεικτών του έτους 2025 με το 2024.

Ο Γενικός Δείκτης κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2026, σε σύγκριση με τον δείκτη του Αυγούστου 2026, παρουσίασε αύξηση 0,5% έναντι αύξησης 0,01% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων μηνών του έτους 2025.

Ετήσιες μεταβολές

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτηρίων Κατοικιών τον μήνα Σεπτέμβριο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Σεπτεμβρίου 2025 παρουσίασε αύξηση 5,6%. Οι κυριότερες μεταβολές των επιμέρους δεικτών τιμών κατηγοριών υλικών ήταν οι ακόλουθες:

Μηνιαίες μεταβολές

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτηρίων Κατοικιών τον μήνα Σεπτέμβριο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 2026, παρουσίασε αύξηση 0,5%. Οι κυριότερες μεταβολές των επιμέρους δεικτών τιμών κατηγοριών υλικών ήταν οι ακόλουθες:

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Κατηγοριών Έργων Κατασκευής Νέων Κτηρίων Κατοικιών του Γ΄ τριμήνου 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Γ΄ τριμήνου 2025, παρουσίασε αύξηση 3,5%.

Ο Γενικός Δείκτης κατά το Γ΄ τρίμηνο 2026, σε σύγκριση με τον δείκτη του Β΄ τριμήνου 2026, παρουσίασε αύξηση 1,1%.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Κόστους Κατασκευής Νέων Κτηρίων Κατοικιών του Γ΄ τριμήνου 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Γ΄ τριμήνου 2025, παρουσίασε αύξηση 4,8%. Ειδικότερα, η ετήσια αύξηση κατά 4,8%, οφείλεται στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Υλικών κατά 5,1% και στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Αμοιβής Εργασίας κατά 4,3%.

Ο Γενικός Δείκτης κατά το Γ΄ τρίμηνο 2026, σε σύγκριση με τον δείκτη του Β΄ τριμήνου 2026, παρουσίασε αύξηση 1,4%. Ειδικότερα, η τριμηνιαία αύξηση κατά 1,4% οφείλεται στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Υλικών κατά 1,4% και στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Αμοιβής Εργασίας κατά επίσης 1,4%.