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Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου, κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Αυγούστου 2026, ανήλθε σε 21.183,4 εκατ. ευρώ, έναντι 22.017,2 εκατ. ευρώ κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2025, παρουσιάζοντας μείωση 3,8%. Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, το αντίστοιχο μέγεθος χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση κατά 1.003,8 εκατ. ευρώ, δηλαδή 5,3%, και το αντίστοιχο μέγεθος χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε μείωση κατά 856,1 εκατ. ευρώ, δηλαδή 4,6%.

Η συνολική αξία των εισαγωγών, κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Αυγούστου 2026, ανήλθε στο ποσό των 58.292,9 εκατ. ευρώ, έναντι 53.878,5 εκατ. ευρώ κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2025, παρουσιάζοντας αύξηση 8,2%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 858,8 εκατ. ευρώ, δηλαδή 2,0%, και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 971,1 εκατ. ευρώ, δηλαδή 2,3%, σε σχέση με το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Αυγούστου 2025.

Η συνολική αξία των εξαγωγών, κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Αυγούστου 2026, ανήλθε στο ποσό των 37.109,5 εκατ. ευρώ, έναντι 31.861,3 εκατ. ευρώ κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2025, παρουσιάζοντας αύξηση 16,5%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 1.862,6 εκατ. ευρώ, δηλαδή 7,6%, και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 1.827,2 εκατ. ευρώ, δηλαδή 7,5%, σε σχέση με το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Αυγούστου 2025.

Η εικόνα του Αυγούστου

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου, κατά τον μήνα Αύγουστο 2026, ανήλθε σε 2.205,6 εκατ. ευρώ, έναντι 2.128,7 εκατ. ευρώ κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2025, παρουσιάζοντας αύξηση 3,6%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή, κατά τον μήνα Αύγουστο 2026, παρουσίασε μείωση του ελλείμματος κατά 135,2 εκατ. ευρώ, δηλαδή 6,6%, και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία, κατά τον μήνα Αύγουστο 2026, παρουσίασε μείωση κατά 84,0 εκατ. ευρώ, δηλαδή 4,2%, σε σχέση με τον μήνα Αύγουστο 2025.

Η συνολική αξία των εισαγωγών, κατά τον μήνα Αύγουστο 2026, ανήλθε στο ποσό των 6.466,7 εκατ. ευρώ, έναντι 5.492,4 εκατ. ευρώ κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2025, παρουσιάζοντας αύξηση 17,7%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή, κατά τον μήνα Αύγουστο 2026, παρουσίασε αύξηση κατά 161,3 εκατ. ευρώ, δηλαδή 3,7%, και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία, κατά τον μήνα Αύγουστο 2026, παρουσίασε αύξηση κατά 214,5 εκατ. ευρώ, δηλαδή 4,9%, σε σχέση με τον μήνα Αύγουστο 2025.

Η συνολική αξία των εξαγωγών, κατά τον μήνα Αύγουστο 2026, ανήλθε στο ποσό των 4.261,1 εκατ. ευρώ, έναντι 3.363,7 εκατ. ευρώ κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2025, παρουσιάζοντας αύξηση 26,7%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή, κατά τον μήνα Αύγουστο 2026, παρουσίασε αύξηση κατά 296,5 εκατ. ευρώ, δηλαδή 12,5%, και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία, κατά τον μήνα Αύγουστο 2026, παρουσίασε αύξηση κατά 298,5 εκατ. ευρώ, δηλαδή 12,6%, σε σχέση με τον μήνα Αύγουστο 2025.

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