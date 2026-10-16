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Στο 2,1% διαμορφώθηκε ο ρυθμός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας το 2025, σύμφωνα με τη δεύτερη εκτίμηση των Ετήσιων Εθνικών Λογαριασμών που ανακοίνωσε σήμερα η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).

Η νέα εκτίμηση επιβεβαιώνει τον ρυθμό μεγέθυνσης που είχε ανακοινωθεί τον Μάρτιο, παρά τις αναθεωρήσεις στα επιμέρους στοιχεία της οικονομικής δραστηριότητας. Σε τρέχουσες τιμές, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν ανήλθε στα 249,73 δισ. ευρώ, έναντι 237,71 δισ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας ονομαστική αύξηση 5,1%.

Σε πραγματικούς όρους, δηλαδή με βάση τις σταθερές τιμές του 2020, το ΑΕΠ διαμορφώθηκε στα 204,38 δισ. ευρώ, από 200,26 δισ. ευρώ το προηγούμενο έτος.

Η τελική καταναλωτική δαπάνη αυξήθηκε κατά 1,8% σε πραγματικούς όρους το 2025, έναντι αύξησης 1,3% το 2024.

Ειδικότερα, η κατανάλωση των νοικοκυριών ενισχύθηκε κατά 1,7%, ενώ η τελική καταναλωτική δαπάνη της Γενικής Κυβέρνησης κατέγραψε αύξηση 2,1%, μετά τη μείωση κατά 2,1% που είχε σημειωθεί το 2024.

Σε τρέχουσες τιμές, η συνολική καταναλωτική δαπάνη αυξήθηκε κατά 5%, φθάνοντας τα 217,89 δισ. ευρώ, από 207,54 δισ. ευρώ το προηγούμενο έτος.

Σημαντική ήταν η ενίσχυση των επενδύσεων παγίου κεφαλαίου, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 8% σε πραγματικούς όρους, έναντι ανόδου 7,6% το 2024.

Η αξία τους σε τρέχουσες τιμές ανήλθε στα 44,85 δισ. ευρώ, από 40,82 δισ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας αύξηση 9,9%.

Αντίθετα, ο συνολικός ακαθάριστος σχηματισμός κεφαλαίου, που περιλαμβάνει και τη μεταβολή των αποθεμάτων, παρουσίασε μείωση 2,5% σε όρους όγκου, έπειτα από αύξηση 20,7% το προηγούμενο έτος.

Στο πεδίο του εξωτερικού εμπορίου, οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 0,4% σε πραγματικούς όρους το 2025, έναντι αύξησης 0,8% το 2024.

Αντίθετα, οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών μειώθηκαν κατά 1,7%, μετά την αύξηση 5,4% που είχε καταγραφεί το προηγούμενο έτος.

Σε τρέχουσες τιμές, η εικόνα ήταν διαφορετική, καθώς οι εξαγωγές υποχώρησαν κατά 1,9%, στα 98,08 δισ. ευρώ, από 99,97 δισ. ευρώ το 2024.

Αντίστοιχα, οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά 3,4%, στα 109,69 δισ. ευρώ, έναντι 113,57 δισ. ευρώ το προηγούμενο έτος.

Παράλληλα, η ΕΛΣΤΑΤ προχώρησε σε αναθεώρηση των στοιχείων της περιόδου 2022-2024, ενσωματώνοντας νεότερα στατιστικά δεδομένα και επικαιροποιημένες πληροφορίες από διαφορετικές πηγές.

Για το 2025, οι αλλαγές στα επιμέρους μεγέθη προέκυψαν κυρίως από την ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων της Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών, καθώς και των νεότερων στοιχείων της Γενικής Κυβέρνησης για τη δημόσια κατανάλωση, τις επιδοτήσεις και τους φόρους επί των προϊόντων.

Η αναθεώρηση των στοιχείων του 2023 συνδέεται κυρίως με την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων των Ερευνών Διάρθρωσης Επιχειρήσεων, που επέτρεψαν ακριβέστερη κατανομή των οικονομικών μεγεθών στους πίνακες προσφοράς και χρήσεων.

Στη διαδικασία ενσωματώθηκαν επίσης επικαιροποιημένα στοιχεία για το εξωτερικό εμπόριο, το ισοζύγιο πληρωμών της Τράπεζας της Ελλάδος, την απασχόληση, τη Γενική Κυβέρνηση και τους κλάδους της γεωργίας, της δασοκομίας και της αλιείας.

Με βάση τα αναθεωρημένα δεδομένα, η ελληνική οικονομία αναπτύχθηκε κατά 5,5% το 2022, 2% το 2023, 2,1% το 2024 και 2,1% το 2025. Τα στοιχεία του 2024 και του 2025 παραμένουν προσωρινά.

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