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Σημαντικές αλλαγές έχουν τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2026 για όσους αποκτούν εισόδημα από ακίνητα. Η φορολογία των μισθωμάτων παραμένει αυτοτελής, δηλαδή το εισόδημα από ενοίκια δεν προστίθεται σε μισθούς ή συντάξεις, ενώ δεν προβλέπεται αφορολόγητο όριο.

Η νέα κλίμακα περιλαμβάνει τέσσερα επίπεδα. Για ετήσιο εισόδημα από μισθώματα έως 12.000 ευρώ, ο συντελεστής παραμένει στο 15%. Για το τμήμα από 12.001 έως 24.000 ευρώ εφαρμόζεται πλέον συντελεστής 25%, δημιουργώντας μια νέα ενδιάμεση βαθμίδα. Από 24.001 έως 35.000 ευρώ ο συντελεστής διαμορφώνεται στο 35%, ενώ για εισόδημα άνω των 35.000 ευρώ ανέρχεται σε 45%.

Κρίσιμο είναι ότι η φορολόγηση γίνεται κλιμακωτά. Επομένως, όταν ένας ιδιοκτήτης ξεπερνά ένα όριο, δεν φορολογείται ολόκληρο το εισόδημά του με τον υψηλότερο συντελεστή.

Για παράδειγμα, σε ετήσια έσοδα 20.000 ευρώ, τα πρώτα 12.000 ευρώ φορολογούνται με 15%, δηλαδή 1.800 ευρώ, ενώ τα υπόλοιπα 8.000 ευρώ με 25%, δηλαδή 2.000 ευρώ. Ο συνολικός φόρος διαμορφώνεται έτσι στα 3.800 ευρώ.

Υποχρεωτικές τραπεζικές πληρωμές από τον Οκτώβριο

Μια ακόμη σημαντική αλλαγή αφορά τον τρόπο καταβολής των ενοικίων. Από την 1η Οκτωβρίου 2026, η πληρωμή των μισθωμάτων θα πρέπει να πραγματοποιείται μέσω τραπεζικού λογαριασμού.

Η ρύθμιση συνδέεται και με συγκεκριμένες φορολογικές και κοινωνικές συνέπειες. Ο ιδιοκτήτης που δεν εισπράττει το μίσθωμα μέσω τραπεζικού συστήματος χάνει την έκπτωση 5% επί του εισοδήματος από τα ενοίκια. Αντίστοιχα, ο ενοικιαστής μπορεί να χάσει παροχές που συνδέονται με την επίσημη δήλωση της μίσθωσης, μεταξύ άλλων το στεγαστικό επίδομα και το ετήσιο βοήθημα ενοικίου έως 800 ευρώ.

Τα κίνητρα για κλειστά ακίνητα και ανακαινίσεις

Το φορολογικό πλαίσιο περιλαμβάνει και σημαντικές ελαφρύνσεις για ιδιοκτήτες που αξιοποιούν ακίνητα τα οποία παραμένουν κλειστά.

Όσοι διαθέτουν κατοικία που ήταν κλειστή και την εντάξουν σε μίσθωση έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026, μπορούν να επωφεληθούν από πλήρη απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος για τα συγκεκριμένα μισθώματα για τρία χρόνια.

Παράλληλα, φορολογικό όφελος προβλέπεται για εργασίες ενεργειακής, λειτουργικής ή αισθητικής αναβάθμισης ακινήτων. Η έκπτωση μπορεί να φτάσει έως τα 3.200 ευρώ ετησίως και συνολικά έως 16.000 ευρώ σε περίοδο πέντε ετών.

Τι αλλάζει στον ΕΝΦΙΑ από το 2026 και το 2027

Σημαντική παρέμβαση αφορά και την ακίνητη περιουσία σε μικρούς οικισμούς. Για κύριες κατοικίες σε οικισμούς με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους, προβλέπεται μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 50% για το 2026, ενώ από το 2027 ο φόρος καταργείται πλήρως για τις συγκεκριμένες κατοικίες.

Παράλληλα, από την 1η Ιανουαρίου 2027 το ΤΑΠ καταργείται και αντικαθίσταται από νέο τέλος τοπικής ανάπτυξης. Το τέλος θα υπολογίζεται με συντελεστή μεταξύ 0,3 και 0,7 τοις χιλίοις της αξίας του ακινήτου, ανάλογα με τον δήμο, και θα εισπράττεται μέσω του λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος.

Σταθερό ή μεταβλητό ενοίκιο;

Για τους ιδιοκτήτες που συνάπτουν νέα μίσθωση, σημαντικό ζήτημα αποτελεί και ο τρόπος αναπροσαρμογής του μισθώματος.

Στις μισθώσεις κατοικίας ελάχιστης διάρκειας τριών ετών, η ετήσια αναπροσαρμογή δεν μπορεί να υπερβαίνει το 75% της μεταβολής του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, με τα δύο μέρη να μπορούν να συμφωνήσουν διαφορετικούς όρους στο μισθωτήριο, μεταξύ άλλων και σταθερό μίσθωμα.

Η επιλογή του ύψους του ενοικίου χρειάζεται, επομένως, να γίνεται με βάση όχι μόνο τη σημερινή απόδοση αλλά και τη σταθερότητα της μίσθωσης. Ένα υψηλότερο μίσθωμα μπορεί να αυξήσει το άμεσο εισόδημα, αλλά ένας συχνός κύκλος αποχώρησης και επαναμίσθωσης δημιουργεί κενά, κόστος ανακαίνισης και επιπλέον διαχειριστικό βάρος.

Για τον ιδιοκτήτη, το ζητούμενο είναι τελικά η ισορροπία μεταξύ φορολογίας, απόδοσης και σταθερότητας, σε ένα πλαίσιο που αλλάζει σημαντικά από το 2026 και συνεχίζει να μεταβάλλεται το 2027.

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