Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Δύο βασικά σενάρια εξετάζονται για την αναπροσαρμογή των ασφαλιστικών εισφορών που θα καταβάλλουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι το 2027. Το τελικό ποσοστό αύξησης θα εξαρτηθεί από το αν θα επιλεγεί ως βάση ο πληθωρισμός ή ο δείκτης μεταβολής των μισθών. Με τα σημερινά δεδομένα, η αύξηση εκτιμάται ότι μπορεί να κυμανθεί μεταξύ 3,5% και 4,5%, ανεβάζοντας αντίστοιχα τη μηνιαία επιβάρυνση των ασφαλισμένων.

Τα δύο σενάρια εξετάζονται από το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και αμφότερα οδηγούν σε μεγαλύτερη αύξηση από εκείνη που εφαρμόστηκε το 2026. Το βασικό δίλημμα είναι αν θα ενεργοποιηθεί τελικά ο δείκτης μισθών, η εφαρμογή του οποίου έχει ήδη αναβληθεί δύο φορές, ή αν θα διατηρηθεί η μέχρι σήμερα πρακτική και οι εισφορές θα αυξηθούν σύμφωνα με τη μεταβολή του πληθωρισμού για το 2026.

Στην περίπτωση που εφαρμοστεί ο δείκτης μισθών, η αύξηση των εισφορών που πληρώνουν στον ΕΦΚΑ περίπου 1,4 εκατ. επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι θα ακολουθήσει τον ρυθμό αύξησης των αμοιβών των εργαζομένων στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα κατά το 2026. Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της ΕΛΣΤΑΤ «Η οικονομία σε αριθμούς», οι αμοιβές καταγράφουν αύξηση 4,5% στο δεύτερο τρίμηνο του 2026.

Στον αντίποδα, ο πληθωρισμός εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στο 3,5% για το σύνολο του 2026, σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις.

Μεταξύ των δύο επιλογών, το υπουργείο Εργασίας φαίνεται να προκρίνει την αναπροσαρμογή των εισφορών με βάση τον πληθωρισμό, καθώς το ποσοστό αύξησης θα είναι χαμηλότερο από εκείνο που θα προέκυπτε εάν εφαρμοζόταν ο δείκτης μισθών.

Ακόμη και σε αυτή την περίπτωση, ωστόσο, η αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών το 2027 θα είναι μεγαλύτερη από το 2,5% με το οποίο αναπροσαρμόστηκαν οι εισφορές για το 2026.

Εφόσον επιλεγεί αύξηση ίση με τον εκτιμώμενο πληθωρισμό, δηλαδή 3,5%, η εισφορά της πρώτης ασφαλιστικής κατηγορίας για ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους –την οποία επιλέγει περίπου το 80% των ασφαλισμένων– θα αυξηθεί από τα 250,77 ευρώ σήμερα στα 259,55 ευρώ. Στις επόμενες ασφαλιστικές κατηγορίες τα ποσά θα είναι υψηλότερα, εξέλιξη που εκτιμάται ότι μπορεί να αποθαρρύνει ασφαλισμένους από την παραμονή στις υψηλότερες κατηγορίες και να τους οδηγήσει στην επιλογή της πρώτης και χαμηλότερης κατηγορίας.

Πώς διαμορφώνονται οι εισφορές ανά κατηγορία

Με βάση το επικρατέστερο σενάριο, δηλαδή την αναπροσαρμογή σύμφωνα με τον πληθωρισμό, αλλά και το εναλλακτικό σενάριο του 4,5%, τα ποσά που αναμένεται να καταβάλλουν στον ΕΦΚΑ από την 1η Ιανουαρίου 2027 οι ελεύθεροι επαγγελματίες διαμορφώνονται ως εξής:

1η ασφαλιστική κατηγορία: Η συνολική μηνιαία εισφορά ανέρχεται το 2026 σε 250,77 ευρώ. Με αύξηση 3,5% θα φτάσει περίπου στα 259,55 ευρώ, ενώ με αναπροσαρμογή 4,5% θα ανέλθει στα 262,05 ευρώ. Αυτό σημαίνει πρόσθετη μηνιαία επιβάρυνση από 8,78 έως 11,28 ευρώ.

2η ασφαλιστική κατηγορία: Από 300,93 ευρώ το 2026, η εισφορά θα διαμορφωθεί στα 311,46 ευρώ εφόσον εφαρμοστεί αύξηση 3,5% και στα 314,47 ευρώ με αύξηση 4,5%. Η διαφορά αντιστοιχεί σε επιπλέον 10,53 έως 13,54 ευρώ τον μήνα.

3η ασφαλιστική κατηγορία: Η σημερινή εισφορά των 360,63 ευρώ υπολογίζεται ότι θα ανέλθει στα 373,25 ευρώ με αναπροσαρμογή 3,5% ή στα 376,86 ευρώ με αύξηση 4,5%. Η πρόσθετη μηνιαία επιβάρυνση σε σχέση με το 2026 θα κυμανθεί από 12,62 έως 16,23 ευρώ.

4η ασφαλιστική κατηγορία: Η εισφορά των 433,47 ευρώ θα αυξηθεί στα 448,64 ευρώ στο σενάριο του 3,5% και στα 452,98 ευρώ στο σενάριο του 4,5%. Έτσι, η μηνιαία επιβάρυνση θα είναι αυξημένη κατά 15,17 ή 19,51 ευρώ αντίστοιχα.

5η ασφαλιστική κατηγορία: Από τα 519,45 ευρώ σήμερα, η μηνιαία εισφορά θα φτάσει στα 537,63 ευρώ με αύξηση 3,5% ή στα 542,83 ευρώ με αύξηση 4,5%. Πρόκειται για πρόσθετη επιβάρυνση από 18,18 έως 23,38 ευρώ τον μήνα.

6η ασφαλιστική κατηγορία: Η σημερινή μηνιαία εισφορά των 675,87 ευρώ θα διαμορφωθεί στα 699,53 ευρώ με αύξηση 3,5% και στα 706,28 ευρώ εφόσον εφαρμοστεί το 4,5%. Η μηνιαία διαφορά θα κυμαίνεται επομένως από 23,66 έως 30,41 ευρώ.

Σε ετήσια βάση, οι επιπλέον επιβαρύνσεις είναι ακόμη πιο εμφανείς. Ενδεικτικά, ένας ασφαλισμένος που έχει επιλέξει την πρώτη κατηγορία θα καταβάλλει περίπου 105 έως 135 ευρώ περισσότερα τον χρόνο. Στην έκτη κατηγορία, αντίστοιχα, η πρόσθετη ετήσια επιβάρυνση υπολογίζεται περίπου στα 284 έως 365 ευρώ.

Ο δείκτης μισθών, πάντως, ακόμη και αν δεν χρησιμοποιηθεί άμεσα για τις ασφαλιστικές εισφορές, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο έως τον Ιούνιο του 2027. Και αυτό διότι αποτελεί έναν από τους παράγοντες που θα λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό της αύξησης του κατώτατου μισθού μέσω του νέου μηχανισμού που θα ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου 2028 και μετά.

Παράλληλα, σύμφωνα με όσα προβλέπει ο νόμος, ο δείκτης μισθών θα έπρεπε ήδη από το 2025 να χρησιμοποιείται και για την αναπροσαρμογή των συντάξιμων αποδοχών κατά τον υπολογισμό των νέων συντάξεων.

Η αναβολή της εφαρμογής του μπορεί να περιορίζει τις αυξήσεις των εισφορών για τους επαγγελματίες, ωστόσο έχει επιπτώσεις στους νέους συνταξιούχους από το 2025 και μετά, καθώς, εάν χρησιμοποιούνταν ο δείκτης μισθών, θα μπορούσαν να προκύπτουν υψηλότερα ποσά σύνταξης από εκείνα που λαμβάνουν σήμερα.