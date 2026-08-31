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Νέo πακέτo στήριξης για χιλιάδες νοικοκυριά και ευάλωτους πολίτες ετοιμάζει η κυβέρνηση για το φθινόπωρο, με δύο βασικές παρεμβάσεις να βρίσκονται στο επίκεντρο του σχεδιασμού: την επανενεργοποίηση του Market Pass και την ετήσια οικονομική ενίσχυση των 300 ευρώ.

Το τελικό ύψος των παροχών, όπως και οι λεπτομέρειες εφαρμογής τους, αναμένεται να «κλειδώσουν» το επόμενο διάστημα, ενώ οι επίσημες ανακοινώσεις θα γίνουν από τον πρωθυπουργό στο πλαίσιο της ΔΕΘ.

Market Pass: Πότε ανοίγει και ποιοι μπαίνουν στους δικαιούχους

Η έναρξη του νέου Market Pass μεταφέρθηκε προς το τέλος του φθινοπώρου, καθώς παραμένουν τεχνικά ζητήματα που πρέπει να διευθετηθούν πριν τεθεί σε λειτουργία η σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα. Σύμφωνα με τον μέχρι στιγμής σχεδιασμό, το μέτρο εκτιμάται ότι θα καλύψει περισσότερα από 200.000 ευάλωτα νοικοκυριά.

Στον βασικό πυρήνα των δικαιούχων αναμένεται να ενταχθούν πολίτες που άρχισαν να λαμβάνουν το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα μετά την 1η Μαρτίου 2024. Η οικονομική ενίσχυση θα δίνεται με τη μορφή ψηφιακού voucher, το οποίο θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αγορά τροφίμων.

Το ποσό της μηνιαίας επιδότησης προβλέπεται να διαμορφώνεται αρχικά στα 40 ευρώ για τους άγαμους δικαιούχους, ενώ θα αυξάνεται ανάλογα με τη σύνθεση και τον αριθμό των μελών κάθε νοικοκυριού.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το σκέλος των αναδρομικών πληρωμών. Για συγκεκριμένες κατηγορίες δικαιούχων, το συνολικό ποσό που μπορεί να προκύψει σε βάθος 30 μηνών εκτιμάται ότι είναι δυνατόν να φτάσει ακόμη και τα 1.200 ευρώ, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του νοικοκυριού και το διάστημα για το οποίο θεμελιώνεται δικαίωμα ενίσχυσης.

Ετήσια ενίσχυση 300 ευρώ για 1,7 εκατ. πολίτες

Παράλληλα με το Market Pass, στον κυβερνητικό σχεδιασμό βρίσκεται και η καταβολή της ετήσιας οικονομικής ενίσχυσης των 300 ευρώ, η οποία προγραμματίζεται για τον Νοέμβριο. Το συγκεκριμένο μέτρο υπολογίζεται ότι θα αφορά περίπου 1,7 εκατομμύρια πολίτες.

Στις κατηγορίες που αναμένεται να καλυφθούν περιλαμβάνονται χαμηλοσυνταξιούχοι, άτομα με αναπηρία και ανασφάλιστοι υπερήλικες, με την ένταξη στο μέτρο να εξαρτάται από συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά όρια.

Στην περίπτωση των άγαμων συνταξιούχων, το προβλεπόμενο όριο του ετήσιου εισοδήματος διαμορφώνεται στις 25.000 ευρώ, ενώ για τους έγγαμους συνταξιούχους το αντίστοιχο εισοδηματικό πλαφόν αυξάνεται στις 35.000 ευρώ. Παράλληλα, θα εξετάζεται και η συνολική περιουσιακή κατάσταση των υποψήφιων δικαιούχων, ώστε η παροχή να κατευθυνθεί στις ομάδες που πληρούν το σύνολο των προβλεπόμενων προϋποθέσεων.

Το ύψος της ετήσιας ενίσχυσης δεν θεωρείται ακόμη οριστικό, καθώς στο οικονομικό επιτελείο εξετάζονται εναλλακτικά σενάρια πριν ληφθούν οι τελικές αποφάσεις.

Μεταξύ των επιλογών που παραμένουν στο τραπέζι βρίσκεται η αύξηση του επιδόματος από τα 300 στα 350 ή ακόμη και στα 400 ευρώ. Το κατά πόσο μπορεί να υλοποιηθεί ένα από τα ενισχυμένα σενάρια θα εξαρτηθεί κυρίως από την εικόνα των δημοσίων οικονομικών και τον δημοσιονομικό χώρο που θα είναι διαθέσιμος.

Οι τελικές αποφάσεις αναμένεται επομένως να συνδεθούν με τα νεότερα στοιχεία για την πορεία των εσόδων και την εκτέλεση του προϋπολογισμού.

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