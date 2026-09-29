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Χιλιάδες εκπαιδευτικοί, γιατροί και νοσηλευτές που υπηρετούν στην περιφέρεια και υποχρεώνονται να μισθώνουν κατοικία μακριά από τον τόπο μόνιμης διαμονής τους μπαίνουν πρώτοι στη διαδικασία των πληρωμών για την ειδική ενίσχυση ενοικίου. Περίπου 50.000 εργαζόμενοι στον χώρο της εκπαίδευσης και της υγείας αναμένεται να δουν χρήματα στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς, με την πρώτη καταβολή να αφορά αναδρομικά ποσά της ειδικής ενίσχυσης. Ένας δεύτερος γύρος πληρωμών προγραμματίζεται για το τέλος Νοεμβρίου.

Για ορισμένους δικαιούχους, μάλιστα, το συνολικό ποσό που θα εισπράξουν μέσα στο 2026 μπορεί να αντιστοιχεί ακόμη και σε τέσσερα μηνιαία ενοίκια, καθώς θα συνδυαστούν αναδρομικές και τρέχουσες ενισχύσεις.

Μετά την πρώτη αυτή πληρωμή, το ενδιαφέρον στρέφεται στους περισσότερους από 1 εκατομμύριο ενοικιαστές κύριας και φοιτητικής κατοικίας, οι οποίοι αναμένουν την ετήσια επιστροφή ενοικίου έως το τέλος Νοεμβρίου.

Ωστόσο, πριν από την ολοκλήρωση των πληρωμών υπάρχει μία κρίσιμη προθεσμία: η 30ή Σεπτεμβρίου. Μέχρι τότε οι φορολογούμενοι έχουν τη δυνατότητα να διορθώσουν τυχόν λάθη ή παραλείψεις στις φορολογικές δηλώσεις τους, ώστε να μην βρεθούν αντιμέτωποι με απώλεια της ενίσχυσης.

Ο έλεγχος στο Ε1 που μπορεί να κρίνει την πληρωμή

Το βασικό σημείο που πρέπει να ελέγξουν οι ενοικιαστές είναι ο πίνακας 6 του εντύπου Ε1, όπου έχουν δηλωθεί τα στοιχεία των μισθωμάτων.

Εάν εντοπιστεί λάθος ή απουσιάζουν στοιχεία σχετικά με τη μίσθωση, ο φορολογούμενος μπορεί να υποβάλει τροποποιητική φορολογική δήλωση έως το τέλος Σεπτεμβρίου.

Με βάση τον προγραμματισμό, έως τις 30 Νοεμβρίου 2026 αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η καταβολή της επιστροφής ενός ενοικίου στους δικαιούχους για τα μισθώματα που καταβλήθηκαν μέσα στο 2025.

Διαφορετικό και πιο ευνοϊκό καθεστώς ισχύει για τους εκπαιδευτικούς, τους γιατρούς και τους νοσηλευτές που υπηρετούν στην περιφέρεια και αναγκάζονται να νοικιάζουν κατοικία στην περιοχή όπου εργάζονται.

Η νέα ρύθμιση προβλέπει για τη συγκεκριμένη κατηγορία επιστροφή δύο ενοικίων τον χρόνο χωρίς εισοδηματικά κριτήρια.

Το μέτρο αφορά όσους μισθώνουν κατοικία στην περιφέρεια όπου υπηρετούν, με εξαίρεση την Περιφέρεια Αττικής – εκτός της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων – καθώς και τη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης.

Πώς υπολογίζονται τα αναδρομικά ποσά

Η πρώτη πληρωμή αφορά αναδρομικά ποσά και οι δικαιούχοι χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες.

Όσοι είχαν ήδη λάβει τον Νοέμβριο του 2025 επιστροφή ενός ενοικίου για τα μισθώματα του 2024, επειδή πληρούσαν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά κριτήρια, δικαιούνται τώρα επιπλέον ποσό ίσο με το 1/12 της συνολικής δαπάνης ενοικίου του 2024.

Αντίθετα, όσοι δεν είχαν λάβει την επιστροφή επειδή ξεπερνούσαν τα εισοδηματικά όρια, θα εισπράξουν αναδρομικά ποσό που αντιστοιχεί στα 2/12 των ενοικίων που κατέβαλαν το 2024.

Τι θα πληρωθεί στο τέλος Νοεμβρίου

Ο δεύτερος κύκλος πληρωμών έρχεται στο τέλος Νοεμβρίου και αφορά τα ενοίκια που καταβλήθηκαν μέσα στο 2025.

Για τους εκπαιδευτικούς και τους υγειονομικούς που εντάσσονται στην ειδική ρύθμιση, η ενίσχυση αντιστοιχεί κατά κανόνα στα 2/12 του συνολικού ετήσιου μισθώματος.

Εάν όμως ο δικαιούχος λαμβάνει παράλληλα και τη γενική επιστροφή ενός ενοικίου για την κύρια κατοικία του, η πρόσθετη ενίσχυση περιορίζεται στο 1/12, ώστε το συνολικό όφελος να αντιστοιχεί τελικά σε δύο μηνιαία ενοίκια.

Στην ειδική κατηγορία περιλαμβάνονται:

μόνιμοι και αναπληρωτές εκπαιδευτικοί ,

, μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού ,

, γιατροί και οδοντίατροι του ΕΣΥ ,

, ειδικευόμενοι και επικουρικοί γιατροί,

αγροτικοί και προσωπικοί γιατροί,

προσωπικό των ΤΟΜΥ.

Παράλληλα, καλύπτονται το τακτικό και επικουρικό νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό, καθώς και οι οδηγοί και τα πληρώματα ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ.

Έως 1.600 ευρώ η ετήσια ενίσχυση

Η ενίσχυση δεν αφορά μόνο τα ακίνητα που έχουν δηλωθεί ως κύρια κατοικία.

Καλύπτονται και εργαζόμενοι που διατηρούν δευτερεύουσα κατοικία στην περιοχή όπου υπηρετούν. Εάν κάποιος άλλαξε κατοικία μέσα στο ίδιο έτος, στον υπολογισμό λαμβάνονται υπόψη τα ενοίκια που καταβλήθηκαν για όλες τις κατοικίες.

Το συνολικό ποσό της ενίσχυσης μπορεί να φτάσει έως τα 1.600 ευρώ ετησίως, ενώ το ανώτατο όριο αυξάνεται κατά 100 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί.

Η επιστροφή θα γίνει αυτόματα – Τι πρέπει να ελέγξουν οι δικαιούχοι

Οι δικαιούχοι δεν χρειάζεται να υποβάλουν ξεχωριστή αίτηση, καθώς η επιστροφή υπολογίζεται αυτόματα με βάση τα στοιχεία της φορολογικής δήλωσης του ενοικιαστή, όπως αυτά θα έχουν διαμορφωθεί έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Σεπτεμβρίου.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει υποβληθεί στην ΑΑΔΕ η δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης και ο αριθμός της να έχει αναγραφεί στη φορολογική δήλωση του μισθωτή.

Επιπλέον, θα πρέπει να έχει δηλωθεί σωστός IBAN στην ΑΑΔΕ, καθώς εκεί θα πιστωθεί απευθείας η οικονομική ενίσχυση.

Για τον λόγο αυτό, όσοι περιμένουν την επιστροφή έχουν ακόμη περιορισμένο χρόνο για έναν τελευταίο έλεγχο στο Ε1 και στα στοιχεία της μίσθωσης. Μετά τις 30 Σεπτεμβρίου, τα δεδομένα αυτά θα αποτελέσουν τη βάση για τις πληρωμές που θα πραγματοποιηθούν τον Νοέμβριο.

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