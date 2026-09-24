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Μια σημαντική αλλαγή στον χάρτη των καθυστερημένων πληρωμών καταγράφεται το 2026 στην Ευρώπη, καθώς χώρες που παραδοσιακά συνδέονται με υψηλά εισοδήματα και ισχυρή αγοραστική δύναμη εμφανίζουν πλέον από τα υψηλότερα ποσοστά καταναλωτών που δυσκολεύονται να εξοφλήσουν έγκαιρα τις υποχρεώσεις τους.

Η μεγαλύτερη έκπληξη αφορά τη Γερμανία, όπου περισσότεροι από τους μισούς καταναλωτές δηλώνουν ότι έχουν πληρώσει τουλάχιστον έναν λογαριασμό με καθυστέρηση μέσα στους τελευταίους 12 μήνες. Παράλληλα, η Ελβετία καταγράφει επίσης έντονη επιδείνωση, ενώ η Ελλάδα παραμένει σε υψηλή θέση, αν και δεν βρίσκεται πλέον στην κορυφή της σχετικής κατάταξης, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Έκθεση Πληρωμών Καταναλωτών 2026 της Intrum.

Η εικόνα δείχνει ότι η πίεση στα νοικοκυριά δεν αφορά μόνο οικονομίες με χαμηλότερα εισοδήματα, αλλά επεκτείνεται και σε χώρες όπου το κόστος ζωής έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια.

Η Γερμανία αλλάζει τα δεδομένα στις καθυστερήσεις πληρωμών

Η πιο εντυπωσιακή μεταβολή καταγράφεται στη Γερμανία, όπου το ποσοστό των καταναλωτών που αντιμετώπισαν καθυστέρηση σε τουλάχιστον έναν λογαριασμό μέσα σε έναν χρόνο αυξήθηκε στο 53%, από 26% έναν χρόνο νωρίτερα.

Η εξέλιξη αυτή φέρνει τη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης στην πρώτη θέση μεταξύ των χωρών που εμφανίζουν προβλήματα συνέπειας στις πληρωμές, παρά το γεγονός ότι διαθέτει υψηλότερα επίπεδα μισθών σε σχέση με πολλές άλλες ευρωπαϊκές αγορές.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Ελβετία, με το ποσοστό να ανέρχεται στο 39%, από 32% το προηγούμενο έτος. Ακολουθούν η Γαλλία και η Ελλάδα, αμφότερες με ποσοστό 37%.

Για την Ελλάδα, η μεταβολή σημαίνει αύξηση από το 32% στο 37%, γεγονός που επιβεβαιώνει τη συνεχιζόμενη πίεση που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά από το αυξημένο κόστος διαβίωσης και τις οικονομικές υποχρεώσεις.

Στην πρώτη δεκάδα των χωρών με τις περισσότερες καθυστερήσεις ακολουθούν η Ιρλανδία με 36%, η Δανία με 33%, το Βέλγιο με 32%, η Φινλανδία με 31%, ενώ Αυστρία και Πολωνία βρίσκονται στο 29%.

Η ευρωπαϊκή εικόνα επιδεινώνεται

Η αύξηση των καθυστερημένων πληρωμών δεν αποτελεί μεμονωμένο φαινόμενο. Στις περισσότερες ευρωπαϊκές αγορές καταγράφεται επιδείνωση, καθώς από τις 20 χώρες που εξετάζονται, στις 15 το ποσοστό των καταναλωτών που άφησαν λογαριασμούς απλήρωτους για κάποιο διάστημα αυξήθηκε.

Σταθερά παρέμειναν τα επίπεδα σε Ιταλία και Ισπανία, ενώ μικρή βελτίωση καταγράφηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Ουγγαρία και κυρίως στην Ολλανδία, όπου το ποσοστό μειώθηκε σημαντικά.

Σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, το 29% των καταναλωτών δηλώνει ότι έχει καθυστερήσει τουλάχιστον μία πληρωμή μέσα στους προηγούμενους 12 μήνες, έναντι 24% το 2025 και 25% το 2024.

Πρόκειται για αύξηση πέντε ποσοστιαίων μονάδων μέσα σε ένα έτος, μετά από δύο χρόνια σταδιακής αποκλιμάκωσης. Παρά τη νέα άνοδο, το ποσοστό παραμένει χαμηλότερο από τα επίπεδα του 2023.

Η φετινή αύξηση συνδέεται κυρίως με καταναλωτές που εμφάνισαν περιοδικές καθυστερήσεις δύο έως τεσσάρων πληρωμών, και όχι αποκλειστικά με περιπτώσεις μόνιμης αδυναμίας κάλυψης υποχρεώσεων.

Περισσότεροι καταναλωτές δανείζονται για να καλύψουν λογαριασμούς

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η αύξηση της χρήσης δανεισμού για την πληρωμή καθημερινών οικονομικών υποχρεώσεων.

Περισσότεροι από τους μισούς καταναλωτές στην Ευρώπη, ποσοστό 56%, δηλώνουν ότι τους τελευταίους έξι μήνες χρησιμοποίησαν χρήματα από δάνειο ή πιστωτική κάρτα προκειμένου να εξοφλήσουν κάποιον λογαριασμό.

Το ποσοστό αυτό ήταν 45% το 2025, 37% το 2024 και μόλις 25% το 2023. Σε σύγκριση με το 2019, όταν βρισκόταν στο 24%, η αύξηση είναι ιδιαίτερα μεγάλη.

Η εξέλιξη δείχνει ότι ένα αυξανόμενο μέρος των καταναλωτών χρησιμοποιεί πιστωτικά εργαλεία όχι μόνο για αγορές ή επενδύσεις, αλλά και για την κάλυψη βασικών οικονομικών αναγκών.

Η Ελλάδα ψηλά στη χρήση του «αγόρασε τώρα, πλήρωσε μετά»

Παράλληλα με τις καθυστερήσεις πληρωμών, σημαντική άνοδο εμφανίζει και η χρήση των υπηρεσιών «αγόρασε τώρα, πλήρωσε μετά» (BNPL), οι οποίες επιτρέπουν στους καταναλωτές να μεταφέρουν την πληρωμή μιας αγοράς σε μεταγενέστερο χρόνο.

Περισσότεροι από τους μισούς Ευρωπαίους καταναλωτές έχουν χρησιμοποιήσει τη συγκεκριμένη δυνατότητα τουλάχιστον μία φορά, ενώ περίπου τέσσερις στους δέκα την έχουν αξιοποιήσει μέσα στους τελευταίους 12 μήνες.

Στην κορυφή βρίσκεται και εδώ η Γερμανία, με ποσοστό 59%, ενώ ακολουθούν η Ιρλανδία με 54%, η Ελβετία με 53%, η Αυστρία και το Βέλγιο με 50%.

Η Ελλάδα βρίσκεται στις υψηλότερες θέσεις της κατάταξης, μαζί με τη Γαλλία, με ποσοστό 47%. Ακολουθούν η Σουηδία με 45%, η Δανία με 43%, ενώ Φινλανδία και Ηνωμένο Βασίλειο καταγράφουν 42%.

Στον αντίποδα, η χαμηλότερη χρήση του μοντέλου καταγράφεται στην Ολλανδία, με μόλις 20%.

Η τάση δείχνει ότι οι καταναλωτές στρέφονται όλο και περισσότερο σε εναλλακτικούς τρόπους διαχείρισης των πληρωμών τους, καθώς ο χρόνος εξόφλησης αποτελεί πλέον σημαντικό στοιχείο στον οικογενειακό προϋπολογισμό.

Η μεταβολή αυτή αναδεικνύει μια ευρύτερη αλλαγή στη συμπεριφορά των ευρωπαϊκών νοικοκυριών, τα οποία καλούνται να ισορροπήσουν ανάμεσα σε αυξημένα έξοδα, υψηλότερες υποχρεώσεις και περιορισμένες δυνατότητες αποταμίευσης.

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