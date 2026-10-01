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Πάνω από 1 εκατομμύριο ενοικιαστές κύριας ή φοιτητικής κατοικίας έχουν περιθώριο έως τις 30 Σεπτεμβρίου να διορθώσουν λάθη και παραλείψεις στις φετινές φορολογικές δηλώσεις τους, προκειμένου να εξασφαλίσουν την ετήσια επιστροφή ενοικίου.

Καθώς η προθεσμία πλησιάζει, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να ελέγξουν προσεκτικά τον πίνακα 6 του εντύπου Ε1, όπου καταγράφονται τα στοιχεία για τις πληρωμές ενοικίων. Εάν διαπιστωθούν ανακρίβειες ή ελλείψεις, απαιτείται η υποβολή τροποποιητικής φορολογικής δήλωσης έως το τέλος Σεπτεμβρίου.

Τα τέσσερα λάθη που μπορεί να μπλοκάρουν την πληρωμή

Ένα από τα συχνότερα λάθη αφορά τους κωδικούς 811-816 για την κύρια κατοικία και 817-822 για τη φοιτητική κατοικία. Στα συγκεκριμένα πεδία πρέπει να αναγράφεται το συνολικό ενοίκιο που καταβλήθηκε μέσα στο 2025 και όχι το μηνιαίο μίσθωμα.

Για παράδειγμα, εάν το μηνιαίο ενοίκιο ανέρχεται σε 600 ευρώ, στη δήλωση πρέπει να εμφανίζονται 7.200 ευρώ (600 ευρώ × 12 μήνες) και όχι 600 ευρώ.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και στις περιπτώσεις όπου στο μισθωτήριο εμφανίζονται περισσότεροι από ένας μισθωτές. Εάν, για παράδειγμα, δύο σύζυγοι είναι συνμισθωτές με ποσοστό 50% ο καθένας, η συνολική ετήσια δαπάνη πρέπει να έχει κατανεμηθεί ισόποσα στις δηλώσεις τους. Αντίστοιχα, όταν υπάρχουν περισσότεροι ιδιοκτήτες, πρέπει να δηλώνεται ξεχωριστά το ποσό που καταβλήθηκε σε κάθε εκμισθωτή.

Παγίδες υπάρχουν και για όσους άλλαξαν κατοικία μέσα στο 2025. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να δηλωθούν τα ποσά που καταβλήθηκαν και για τα δύο ακίνητα.

Εάν, για παράδειγμα, κάποιος κατέβαλε 500 ευρώ τον μήνα για τους πρώτους τέσσερις μήνες του έτους, δηλαδή 2.000 ευρώ, και στη συνέχεια 600 ευρώ για τους επόμενους οκτώ μήνες, δηλαδή 4.800 ευρώ, η συνολική δαπάνη που πρέπει να εμφανίζεται ανέρχεται σε 6.800 ευρώ. Τα στοιχεία κάθε κατοικίας καταχωρίζονται χωριστά στο Ε1, ενώ στην περίπτωση αυτή η επιστροφή διαμορφώνεται στα 567 ευρώ, δηλαδή στο 1/12 των συνολικών ενοικίων.

Κρίσιμη είναι επίσης η αναγραφή του αριθμού της Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης στους κωδικούς 081-083 για την κύρια κατοικία και 084-086 για τη φοιτητική στέγη. Η απουσία του αριθμού καταχώρισης μπορεί να μπλοκάρει τη διασταύρωση των στοιχείων και, κατά συνέπεια, την καταβολή της ενίσχυσης.

Πώς υπολογίζεται η επιστροφή ενοικίου

Το ποσό της ενίσχυσης αντιστοιχεί στο 1/12 της συνολικής ετήσιας δαπάνης ενοικίου που καταβλήθηκε κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος, με ανώτατο βασικό όριο τα 800 ευρώ.

Το πλαφόν προσαυξάνεται κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, χωρίς όμως το τελικό ποσό να μπορεί να υπερβεί το 1/12 της πραγματικής ετήσιας δαπάνης μίσθωσης. Σε περίπτωση διακοπής της έγγαμης συμβίωσης, η προσαύξηση εφαρμόζεται χωριστά για κάθε γονέα.

Τι προβλέπεται για τη φοιτητική στέγη

Για τη φοιτητική κατοικία, η ενίσχυση μπορεί να φτάσει έως τα 800 ευρώ ετησίως για κάθε φοιτητή.

Ωστόσο, όταν καταβάλλεται μίσθωμα για μία φοιτητική κατοικία την οποία χρησιμοποιούν περισσότερα εξαρτώμενα παιδιά του φορολογουμένου και του ή της συζύγου του, η επιστροφή καταβάλλεται μόνο μία φορά.

Τα εισοδηματικά και περιουσιακά όρια

Μετά τη διεύρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων, δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι φέτος άγαμοι με εισόδημα έως 25.000 ευρώ.

Για τους έγγαμους ή όσους έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, το όριο διαμορφώνεται στις 35.000 ευρώ, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί.

Στις μονογονεϊκές οικογένειες, το εισοδηματικό όριο φτάνει τις 39.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί μετά το πρώτο.

Παράλληλα, εφαρμόζεται και περιουσιακό κριτήριο. Η αξία της ακίνητης περιουσίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ για τον άγαμο, με το όριο να αυξάνεται κατά 20.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο και για κάθε παιδί.

Αυτόματα η πληρωμή έως το τέλος Νοεμβρίου

Η επιστροφή ενοικίου θα πιστωθεί αυτόματα έως το τέλος Νοεμβρίου στον τραπεζικό λογαριασμό (IBAN) που έχει δηλώσει ο δικαιούχος στην ΑΑΔΕ, χωρίς να απαιτείται ξεχωριστή αίτηση.

Ειδική πρόβλεψη υπάρχει για περίπου 50.000 εκπαιδευτικούς και υγειονομικούς που υπηρετούν εκτός έδρας, οι οποίοι θα λάβουν επιστροφή δύο ενοικίων χωρίς εισοδηματικά κριτήρια.

Μάλιστα, έως την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, οι συγκεκριμένοι δημόσιοι λειτουργοί προβλέπεται να λάβουν αναδρομικά την επιστροφή για τα ενοίκια που είχαν καταβάλει το 2024.

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