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Έντονα ανοδική τροχιά ακολούθησε ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ελλάδα τον περασμένο Σεπτέμβριο. Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία (flash estimate) της Eurostat, ο πληθωρισμός ανήλθε σε 5,1% έναντι 3,7% τον Αύγουστο του 2026 και 1,8% τον Σεπτέμβριο του 2025. Σε μηνιαία βάση, οι τιμές καταναλωτή αυξήθηκαν κατά 1,8%.

Σημειώνεται ότι το 5,1% του Σεπτεμβρίου αποτελεί το υψηλότερο ποσοστό πληθωρισμού στην Ελλάδα εδώ και τουλάχιστον τρία χρόνια. Συγκεκριμένα, η αμέσως προηγούμενη φορά που ο εναρμονισμένος πληθωρισμός είχε ξεπεράσει αυτό το επίπεδο ήταν τον Φεβρουάριο του 2023 (όπου βρισκόταν στο 6,5%), προτού ξεκινήσει η σταδιακή αποκλιμάκωσή του.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, ο ετήσιος πληθωρισμός στην ευρωζώνη διαμορφώθηκε σε 3,8% τον Σεπτέμβριο, από 3,2% τον Αύγουστο. Ο δομικός πληθωρισμός ανέβασε ελαφρώς ταχύτητα στο 2,5%, από 2,4% τον Αύγουστο.

Εξετάζοντας τις βασικές συνιστώσες του πληθωρισμού στην ευρωζώνη, η ενέργεια αναμένεται να έχει τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό τον Σεπτέμβριο (18,8%, σε σύγκριση με 14,3% τον Αύγουστο), ακολουθούμενη από τις υπηρεσίες (3,2%, σε σύγκριση με 3,0% τον Αύγουστο), τα τρόφιμα, τα αλκοολούχα ποτά και τον καπνό (1,4%, σε σύγκριση με 1,1% τον Αύγουστο) και τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά (1,1%, σε σύγκριση με 1,2% τον Αύγουστο).

Σε υψηλό τριών ετών ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη

Ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη ανέβασε ταχύτητα περισσότερο από το αναμενόμενο, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών ετών και ενισχύοντας τις προβλέψεις ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα αυξήσει περαιτέρω τα επιτόκια.

Οι τιμές καταναλωτή αυξήθηκαν κατά 3,8% τον Σεπτέμβριο σε σχέση με ένα χρόνο πριν, από 3,2% τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με την Eurostat. Πρόκειται για την ισχυρότερη αύξηση από τον Σεπτέμβριο του 2023 και ελαφρώς υψηλότερη από τη μέση εκτίμηση 3,7% σε έρευνα του Bloomberg.

Η Ευρώπη βρίσκεται εν μέσω νέας ανοδικής πορείας του πληθωρισμού, καθώς η αποτυχία τερματισμού του πολέμου στο Ιράν κλονίζει ξανά τις αγορές πετρελαίου και φυσικού αερίου. Οι τιμές σημείωσαν άνοδο μεγαλύτερη από την αναμενόμενη σε καθένα από τα τέσσερα μεγαλύτερα μέλη της ευρωζώνης, φτάνοντας έως και το 5% στην Ισπανία.

Η οικονομία των 21 κρατών-μελών έχει αντέξει μέχρι τώρα, ιδιαίτερα μετά την αύξηση του κόστους δανεισμού από την ΕΚΤ κατά δύο φορές. Ωστόσο, οι κυβερνήσεις, των οποίων τα οικονομικά ήταν ήδη πιεσμένα, αγωνίζονται να στηρίξουν τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις εν μέσω του παγκόσμιου sell off στα ομόλογα.

Οι αξιωματούχοι της ΕΚΤ θέλουν να αποτρέψουν το ενεργειακό σοκ, προτού ενσωματωθεί στην οικονομία μέσω παραγόντων όπως οι υψηλές απαιτήσεις για μισθούς και οι υψηλότερες τιμές πώλησης. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, η κεντρική τράπεζα αναμένεται να αυξήσει τα επιτόκια τουλάχιστον δύο φορές ακόμη, αν και τα στοιχήματα για μια κίνηση αυτόν τον μήνα εξασθενούν.

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