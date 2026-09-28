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Η κατανάλωση αλκοόλ παραμένει διαδεδομένη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ωστόσο τα νέα στοιχεία της Eurostat για το 2025 αποκαλύπτουν σημαντικές διαφοροποιήσεις ανάλογα με το φύλο, την ηλικία και την οικονομική κατάσταση των πολιτών. Οι άνδρες καταναλώνουν αλκοόλ συχνότερα από τις γυναίκες, ενώ η καθημερινή κατανάλωση αυξάνεται αισθητά στις μεγαλύτερες ηλικίες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το 4,8% των ατόμων ηλικίας 16 ετών και άνω στην ΕΕ κατανάλωνε αλκοόλ καθημερινά το 2025. Πολύ μεγαλύτερο ήταν το ποσοστό όσων έπιναν σε εβδομαδιαία βάση, το οποίο διαμορφώθηκε στο 19,2%, ενώ το 21,8% δήλωσε ότι κατανάλωνε αλκοόλ κάθε μήνα.

Την ίδια στιγμή, σημαντικό τμήμα του ευρωπαϊκού πληθυσμού είτε πίνει σπάνια είτε απέχει εντελώς από το αλκοόλ. Συγκεκριμένα, το 20,7% κατανάλωνε αλκοόλ λιγότερο συχνά από μία φορά τον μήνα, ενώ το 33,5% είτε δεν είχε καταναλώσει ποτέ αλκοόλ είτε δεν είχε πιει καθόλου κατά τη διάρκεια του 2025.

Μεγάλη διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών

Ιδιαίτερα έντονη είναι η διαφοροποίηση μεταξύ των δύο φύλων. Η καθημερινή, εβδομαδιαία και μηνιαία κατανάλωση αλκοόλ ήταν συχνότερη στους άνδρες από ό,τι στις γυναίκες.

Το 2025, το 56,5% των ανδρών στην ΕΕ κατανάλωνε αλκοόλ τουλάχιστον μία φορά τον μήνα. Το αντίστοιχο ποσοστό μεταξύ των γυναικών περιοριζόταν στο 35,9%, καταγράφοντας διαφορά άνω των 20 ποσοστιαίων μονάδων.

Όσο αυξάνεται η ηλικία, αυξάνεται και η καθημερινή κατανάλωση

Τα στοιχεία αναδεικνύουν επίσης μια σαφή σχέση μεταξύ ηλικίας και καθημερινής κατανάλωσης αλκοόλ.

Στις ηλικίες 16 έως 24 ετών, μόλις το 0,8% δήλωσε ότι κατανάλωνε αλκοόλ κάθε ημέρα. Αντίθετα, μεταξύ των πολιτών ηλικίας 65 ετών και άνω, το αντίστοιχο ποσοστό έφθανε στο 8,9%.

Με άλλα λόγια, η καθημερινή κατανάλωση ήταν πάνω από έντεκα φορές συχνότερη στους άνω των 65 ετών σε σχέση με τη νεότερη ηλικιακή ομάδα.

Λιγότερο αλκοόλ για όσους αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας

Σημαντικές είναι και οι διαφορές με βάση την οικονομική και κοινωνική κατάσταση. Τα άτομα που βρίσκονταν σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού ήταν λιγότερο πιθανό να καταναλώνουν αλκοόλ σε σχέση με όσους δεν αντιμετώπιζαν αντίστοιχο κίνδυνο.

Είναι χαρακτηριστικό ότι μεταξύ των ατόμων που βρίσκονταν σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, το 47,5% είτε δεν είχε καταναλώσει ποτέ αλκοόλ είτε δεν είχε πιει κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους.

Το αντίστοιχο ποσοστό μεταξύ όσων δεν βρίσκονταν σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού ήταν σημαντικά χαμηλότερο, στο 29,9%.

Τα στοιχεία αποτυπώνουν έτσι μια ευρωπαϊκή εικόνα στην οποία η σχέση με το αλκοόλ διαφοροποιείται σημαντικά ανά κοινωνική και δημογραφική ομάδα, με φύλο, ηλικία και οικονομική κατάσταση να αποτελούν βασικούς παράγοντες που συνδέονται με τη συχνότητα κατανάλωσης.

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