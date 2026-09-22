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Η Ελλάδα βρίσκεται μεταξύ των 26 χωρών της ΕΕ, όπου οι τιμές των καυσίμων και των λιπαντικών για τις προσωπικές μετακινήσεις ήταν υψηλότερες τον Αύγουστο σε σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα, καθώς το ενεργειακό κόστος επιβαρύνει πλέον σχεδόν ολόκληρη την Ευρώπη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, οι τιμές των καυσίμων και λιπαντικών για προσωπικές μετακινήσεις στην ΕΕ αυξήθηκαν τον Αύγουστο κατά 23,8% σε ετήσια βάση, μετά την άνοδο κατά 13,7% τον Ιούνιο και κατά 16,9% τον Ιούλιο.

Στις 26 από τις 27 χώρες της ΕΕ οι τιμές ήταν υψηλότερες από τον Αύγουστο του 2025. Μάλιστα, σε 26 χώρες η ετήσια αύξηση του Αυγούστου ήταν μεγαλύτερη από εκείνη του Ιουλίου και σε 24 χώρες μεγαλύτερη από εκείνη του Ιουνίου.

Σε 18 κράτη-μέλη οι ανατιμήσεις ξεπέρασαν το 20%. Τη μεγαλύτερη αύξηση κατέγραψε η Βουλγαρία με 34,5%, ενώ ακολούθησαν η Λιθουανία με 28,8%, η Φινλανδία με 27,6%, η Γερμανία με 27,5% και η Γαλλία με 27,4%.

Στον αντίποδα, τις μικρότερες αυξήσεις κατέγραψαν η Ουγγαρία με 1,3%, η Σουηδία με 6,1% και η Ιρλανδία με 11,7%, ενώ ακολουθούν η Εστονία και η Ελλάδα.

Άνοδος 8,3% στο ντίζελ μέσα σε έναν μήνα

Ιδιαίτερα έντονη ήταν η επιβάρυνση στο ντίζελ. Σε επίπεδο ΕΕ, οι τιμές του αυξήθηκαν τον Αύγουστο κατά 8,3% σε σχέση με τον Ιούλιο, ενώ η βενζίνη ανατιμήθηκε κατά 3,3%. Τον Ιούλιο, σε σύγκριση με τον Ιούνιο, οι αυξήσεις ήταν 4,3% για το ντίζελ και 4,7% για τη βενζίνη.

Από τον Ιούλιο έως τον Αύγουστο, οι τιμές του ντίζελ αυξήθηκαν σε 26 χώρες της ΕΕ. Οι μεγαλύτερες ανατιμήσεις καταγράφηκαν στην Τσεχία, με 14,3%, στη Βουλγαρία με 13,5% και στο Λουξεμβούργο με 12,3%.

Οι μικρότερες αυξήσεις σημειώθηκαν στην Ιταλία με 5,2%, στη Ρουμανία με 6,1% και στην Ολλανδία με 6,2%.

Η εικόνα στη βενζίνη

Στη βενζίνη, 22 χώρες κατέγραψαν αύξηση των τιμών μεταξύ Ιουλίου και Αυγούστου, τρεις εμφάνισαν μείωση και στις υπόλοιπες δύο οι τιμές παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη μηνιαία αύξηση κατέγραψε η Ισπανία με 8,2%, ενώ ακολούθησαν η Ρουμανία με 6,6%, η Ιταλία με 6,3% και η Κύπρος με 6,2%.

Μικρές μειώσεις σημειώθηκαν στην Ουγγαρία κατά 0,6%, στη Δανία κατά 0,3% και στη Σλοβακία κατά 0,1%.

Τα στοιχεία αποτυπώνουν την έντονη επιτάχυνση των ανατιμήσεων στα καύσιμα στην Ευρώπη μέσα στο καλοκαίρι, με την ετήσια αύξηση σε επίπεδο ΕΕ να περνά από το 13,7% τον Ιούνιο στο 23,8% τον Αύγουστο.

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