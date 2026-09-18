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Η νέα εκτίναξη των ενεργειακών τιμών έφερε πιο μπροστά τις αποφάσεις του Μαξίμου, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να ανοίγει ήδη τα χαρτιά του για τον χειμώνα και τις ανακοινώσεις να μεταφέρονται στις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

Μέχρι τη σύσκεψη της Τετάρτης, ο σχεδιασμός προέβλεπε στενή παρακολούθηση της αγοράς τις επόμενες ημέρες, με το βασικό χρονοδιάγραμμα να τοποθετεί την οριστικοποίηση των παρεμβάσεων προς το τέλος Σεπτεμβρίου. Η εικόνα άλλαξε γρήγορα. Οι εκτιμήσεις για την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης ανέβηκαν από τη ζώνη του 1,90 ευρώ μέχρι το σενάριο των 2 ευρώ χωρίς παρέμβαση και η κυβέρνηση αποφάσισε να κινηθεί νωρίτερα.

Τα «2 ευρώ» της επιτάχυνσης

Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έδωσε το βράδυ της Πέμπτης το μέγεθος του προβλήματος: εάν η κυβέρνηση δεν έκανε τίποτα, το πετρέλαιο θέρμανσης θα άνοιγε στις 15 Οκτωβρίου στα 2 ευρώ το λίτρο.

«Αυτό δεν είναι αποδεκτό από την κυβέρνηση», ξεκαθάρισε και έβαλε αμέσως τον στόχο: η τιμή εκκίνησης να είναι πολύ χαμηλότερη από τα 1,75 ευρώ, επίπεδο στο οποίο είχε κλείσει η προηγούμενη περίοδος.

Και εκεί βρίσκεται η βασική αλλαγή σε σχέση με το χθεσινό πλάνο. Το δεκαπενθήμερο παρακολούθησης δεν χάνει τη σημασία του για την εξέλιξη των διεθνών τιμών, όμως η κυβέρνηση δεν περιμένει πλέον να ολοκληρωθεί για να αποφασίσει εάν χρειάζεται παρέμβαση.

Τι έχει ήδη κλειδώσει

Πρώτη προτεραιότητα είναι το πετρέλαιο θέρμανσης. Η παρέμβαση θα γίνει με συμμετοχή τόσο του κράτους όσο και των διυλιστηρίων, ενώ παράλληλα ο Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε σημαντική, οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Οι λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν στις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

Δεύτερο στη σειρά είναι το ντίζελ, με την υφιστάμενη στήριξη να επεκτείνεται και για τον Οκτώβριο. Για την αμόλυβδη, αντίθετα, ο Πρωθυπουργός κράτησε κλειστά τα χαρτιά του, λέγοντας ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι προς ανακοίνωση.

Στο τραπέζι βρίσκεται ακόμη η επαναφορά πλαφόν στα περιθώρια κέρδους για εταιρείες εμπορίας και πρατήρια. Και εδώ επιβεβαιώνεται μία από τις βασικές γραμμές της χθεσινής σύσκεψης: η κυβερνητική παρέμβαση πρέπει να περάσει ολόκληρη μέχρι την τελική τιμή και για αυτό το Μαξίμου ζητά συμμετοχή από όλους τους κρίκους της αλυσίδας.

Οι εφεδρείες και ο ΕΦΚ

Πίσω από την επιτάχυνση υπάρχει όμως και μία καθαρή πολιτική επιλογή. Η κυβέρνηση είχε φροντίσει να μην εξαντλήσει τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο στη ΔΕΘ, ακριβώς για να υπάρχει περιθώριο αντίδρασης σε μία έκτακτη κρίση. Ήδη πριν από τη σύσκεψη της Τετάρτης κυβερνητικά στελέχη μιλούσαν ανοιχτά για διαθέσιμες, αλλά όχι ανεξάντλητες, «εφεδρείες».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης το έκανε ακόμη πιο σαφές στην ΕΡΤ. «Πάντα φροντίζουμε να κρατάμε κάποιες εφεδρείες», είπε, αντιπαραβάλλοντας αυτή τη λογική με το «δώσ’ τα όλα». Και έβαλε ταυτόχρονα τη σειρά των προτεραιοτήτων: πρώτα πετρέλαιο θέρμανσης, μετά ντίζελ και στη συνέχεια ό,τι άλλο επιτρέψουν οι δυνατότητες του προϋπολογισμού.

Και ευρωπαϊκό χαρτί στο τραπέζι

Το Μαξίμου δεν περιορίζει πάντως την αντίδρασή του στο εθνικό επίπεδο. Ο Πρωθυπουργός άφησε ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο προσωρινής μείωσης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, εφόσον η Ευρώπη δώσει τη δημοσιονομική ευελιξία ώστε το κόστος να μη μετρήσει στις οροφές δαπανών.

Ξεκαθάρισε ότι μία μόνιμη μείωση δεν μπορεί σήμερα να σηκωθεί από τον προϋπολογισμό, αλλά μία έκτακτη παρέμβαση για όσο διαρκεί η κρίση θα μπορούσε να γίνει εφόσον ανοίξει το ευρωπαϊκό παράθυρο.

Το πολιτικό μήνυμα, έτσι, γίνεται πιο καθαρό: οι εφεδρείες που κρατήθηκαν μετά τη ΔΕΘ αρχίζουν ήδη να χρησιμοποιούνται, αλλά με σειρά προτεραιότητας και χωρίς λευκή επιταγή δαπανών.

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