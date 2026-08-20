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Ποσό ύψους 2.294.500 ευρώ ενέκρινε το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για την καταβολή του στεγαστικού επιδόματος σε 1.120 φοιτητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026.

Η συγκεκριμένη οικονομική ελάφρυνση απευθύνεται σε φοιτητές που σπουδάζουν εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας τους. Το μέτρο κρίνεται ιδιαίτερα καθοριστικό για το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, καθώς το ίδρυμα διαθέτει ευρεία γεωγραφική διασπορά, με ακαδημαϊκά τμήματα κατανεμημένα σε πέντε διαφορετικές πόλεις: τον Βόλο, τη Λάρισα, τα Τρίκαλα, την Καρδίτσα και τη Λαμία.

Η κατανομή των ποσών στους δικαιούχους

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου, η κατανομή της χρηματοδότησης διαμορφώνεται ως εξής:

2.000 ευρώ θα λάβουν 1.011 φοιτητές .

θα λάβουν . 2.500 ευρώ (αυξημένο επίδομα) θα εισπράξουν 109 φοιτητές.

Σ. Ζαχαράκη: «Έμπρακτη στήριξη στις οικογένειες και τις ίσες ευκαιρίες»

Η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, υπογράμμισε ότι η ενίσχυση της φοιτητικής μέριμνας συνδέεται άμεσα με την εξασφάλιση ίσων ευκαιριών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

«Η δυνατότητα ενός νέου ανθρώπου να σπουδάσει στην πόλη και στο Πανεπιστήμιο που επέλεξε συνδέεται άμεσα με τις ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση», σημείωσε η υπουργός, συμπληρώνοντας πως πίσω από κάθε φοιτητή που σπουδάζει μακριά από την εστία του βρίσκεται μια οικογένεια που καλείται να επωμιστεί το σημαντικό κόστος της στέγασης.

Παράλληλα, τόνισε ότι η στήριξη αυτή εντάσσεται στον στρατηγικό σχεδιασμό για ένα ισχυρό δημόσιο πανεπιστήμιο, το οποίο αίρει τα οικονομικά εμπόδια και προσφέρει σε όλους τους νέους τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την ομαλή ολοκλήρωση των σπουδών τους. Για την υποβολή αιτήσεων και περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την επίσημη πύλη Gov.gr.

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