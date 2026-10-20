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Παράταση για το 2027 παίρνει η έκπτωση 30% για συγκεκριμένες ηλεκτρονικές δαπάνες, ενώ το αφορολόγητο όριο των προαιρετικών φιλοδωρημάτων αυξάνεται και για όσους κάνουν διανομή ή μεταφορά προϊόντων μέσω ψηφιακών πλατφορμών. Παράλληλα, για την απαλλαγή κύριας κατοικίας από τον ΕΝΦΙΑ στους μικρούς οικισμούς, το νομοσχέδιο ορίζει ότι η κατοικία θα προσδιορίζεται μέσω του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων, του ΜΙΔΑ. Οι ρυθμίσεις περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο με τα μέτρα της ΔΕΘ, που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση.

Το φορολογικό κίνητρο για ηλεκτρονικές πληρωμές παρατείνεται για το 2027 και αφορά συγκεκριμένες υπηρεσίες, όχι το σύνολο των αγορών που γίνονται με κάρτα. Στη λίστα περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, επισκευές και συντηρήσεις κατοικιών, υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εργασίες, καθαρισμός και οικιακή βοήθεια, ταξί, κτηνιατρικές υπηρεσίες, κομμωτήρια, γυμναστήρια και σχολές χορού, φροντίδα παιδιών ή ηλικιωμένων, νομικές υπηρεσίες —όχι λογιστικές— και υπηρεσίες κηδείας. Για τις δαπάνες αυτές αφαιρείται από το φορολογητέο εισόδημα ποσό ίσο με το 30% της αξίας τους, με ανώτατο όριο τα 5.000 ευρώ τον χρόνο και έως το ύψος του σχετικού εισοδήματος. Πρόκειται για έκπτωση από το εισόδημα πάνω στο οποίο υπολογίζεται ο φόρος, όχι για επιστροφή του 30% των χρημάτων.

Στα φιλοδωρήματα, το όριο απαλλαγής από τον φόρο εισοδήματος αυξάνεται για τους μισθωτούς από τα 300 ευρώ τον μήνα στα 6.000 ευρώ ανά φορολογικό έτος. Η ίδια ετήσια απαλλαγή επεκτείνεται και σε φυσικά πρόσωπα που εργάζονται με συμβάσεις ανεξάρτητων υπηρεσιών ή έργου και κάνουν διανομή ή μεταφορά προϊόντων μέσω ψηφιακών πλατφορμών. Για να καλύπτονται, τα προαιρετικά tips πρέπει να αφορούν συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω της πλατφόρμας. Δεν υπάγονται στην απαλλαγή ποσά που αποτελούν σταθερό ή συμφωνημένο μέρος της αμοιβής.

Για τον ΕΝΦΙΑ, η απαλλαγή κύριας κατοικίας σε μικρούς οικισμούς είχε ήδη ανακοινωθεί. Το νέο νομοσχέδιο ορίζει ότι η κύρια κατοικία θα προκύπτει από το ΜΙΔΑ. Από το 2027, η απαλλαγή αφορά φυσικά πρόσωπα που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και έχουν κύρια κατοικία σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους, με το όριο να ανεβαίνει στους 2.200 κατοίκους στη Δυτική Μακεδονία. Για την καταμέτρηση λαμβάνεται υπόψη η πιο πρόσφατη απογραφή πληθυσμού. Εξαιρούνται οι οικισμοί της Περιφέρειας Αττικής, πλην της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων.

Η απαλλαγή αφορά τα δικαιώματα στην κύρια κατοικία και ισχύει εφόσον η αξία της πλήρους κυριότητας του ακινήτου, όπως υπολογίζεται για τον ΕΝΦΙΑ, δεν ξεπερνά τις 400.000 ευρώ.