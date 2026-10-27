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Η Vonovia, ο μεγαλύτερος ιδιοκτήτης κατοικιών στην Ευρώπη, κινδυνεύει να χάσει περισσότερα από 8 δισ. ευρώ καθώς τα υποψήφια κυβερνώντα κόμματα στην πόλη συζητούν την κρατικοποίηση περισσότερων από 140.000 διαμερισμάτων.

Το αριστερό κόμμα «Die Linke», νικητής των περιφερειακών εκλογών του Σεπτεμβρίου, συμφώνησε να ξεκινήσει συνομιλίες για σχηματισμό συνασπισμού με τους Σοσιαλδημοκράτες και τους Πράσινους σχετικά με σχέδια μεταβίβασης μεγάλων χαρτοφυλακίων διαμερισμάτων στην κρατική ιδιοκτησία, σε μια προσπάθεια να μειωθούν τα ενοίκια στην πρωτεύουσα.

Η πρόταση, η οποία προβλέπει αποζημίωση πολύ χαμηλότερη από τις αγοραίες αξίες, θα μπορούσε να επιφέρει ζημίες άνω των 11 δισ. ευρώ σε τέσσερις μεγάλες εταιρείες ακινήτων, σε σχέση με τις αξίες στις οποίες τα ακίνητα εμφανίζονται στα λογιστικά τους βιβλία, σύμφωνα με υπολογισμούς τους FT.

Το Βερολίνο αγωνίζεται να αντιμετωπίσει τη χρόνια έλλειψη κατοικιών, καθώς η πόλη των 4 εκατομμυρίων κατοίκων έχει έλλειψη περίπου 100.000 διαμερισμάτων, σύμφωνα με τη Γερουσία του Βερολίνου.

Σύμφωνα με τα σχέδια, τα οποία βασίζονται σε μια ρήτρα του γερμανικού συντάγματος που δεν έχει δοκιμαστεί ακόμη, οι εταιρείες ακινήτων που κατέχουν περισσότερα από 10.000 διαμερίσματα στο Βερολίνο θα υποχρεωθούν να μεταβιβάσουν τα διαμερίσματα που υπερβαίνουν το όριο αυτό στην κρατική ιδιοκτησία.

Πάνω από 144.000 κατοικίες ενδέχεται να επηρεαστούν, όπως δείχνουν τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιήσει οι εταιρείες. Τα κόμματα προβλέπουν να καταβάλουν όχι περισσότερα από 16 δισ. ευρώ, ποσό που θα αντιστοιχούσε σε μέση αποζημίωση λίγο πάνω από 100.000 ευρώ ανά διαμέρισμα.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις των FT που βασίζονται σε στοιχεία που έχουν δημοσιοποιήσει οι τέσσερις εταιρείες που είναι πιο πιθανό να επηρεαστούν — Vonovia, Heimstaden, Adler και Covivio — το ποσό αυτό θα είναι κατά περισσότερο από 40% χαμηλότερο από τη μέση λογιστική αξία των ακινήτων τους.

Οι μετοχές της Vonovia, του μεγαλύτερου ιδιοκτήτη ακινήτων στη γερμανική πρωτεύουσα με χαρτοφυλάκιο περίπου 130.000 διαμερισμάτων, κατέγραψαν πτώση πρόσφατα στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2023.

Τα διαμερίσματά της έχουν μέση αγοραία αξία 170.000 ευρώ το καθένα, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει δημοσιοποιήσει η εταιρεία, πράγμα που σημαίνει ότι τα 120.000 διαμερίσματα που κινδυνεύουν με κρατικοποίηση θα είχαν αξία 20,4 δισ. ευρώ.

Η εταιρεία θα λάμβανε μόνο 12 δισ. ευρώ ως αποζημίωση, με αποτέλεσμα να προκύψει ζημία 8,4 δισ. ευρώ — περίπου το 60% της τρέχουσας κεφαλαιοποίησής της

Ο διευθύνων σύμβουλος της Vonovia, Λούκα Μούτσιτς, δήλωσε ότι τα σχέδια αυτά είναι «αντισυνταγματικά» και δεν θα αντέξουν υπό νομική αμφισβήτηση. Η Γερμανία χρειάζεται «αξιοπιστία, νομική βεβαιότητα και ένα σταθερό επενδυτικό περιβάλλον» για να αντιμετωπίσει την έλλειψη 1,4 εκατ. διαμερισμάτων, ανέφερε.

Παρά την αβεβαιότητα, η Vonovia δήλωσε ότι σχεδιάζει να επενδύσει 539 εκατ. ευρώ φέτος στο υπάρχον χαρτοφυλάκιό της στο Βερολίνο και ότι αυτή τη στιγμή κατασκευάζει 1.000 διαμερίσματα.

Η Heimstaden ενδέχεται να αντιμετωπίσει ζημίες ύψους 1,5 δισ. ευρώ σε 10.000 διαμερίσματα αξίας 2,5 δισ. ευρώ, σύμφωνα με υπολογισμούς των FT. Ο διευθύνων σύμβουλος της Heimstaden, Κρίστιαν Φλάντελαντ, δήλωσε ότι αμφιβάλλει αν τα σχέδια θα γίνουν ποτέ πραγματικότητα, αλλά προειδοποίησε ότι η προτεινόμενη αποζημίωση θα πλήξει τις ξένες επενδύσεις.

«Προφανώς, η Γερμανία θα καταστεί μη ελκυστική για επενδύσεις αν αυτό υλοποιηθεί», ανέφερε. Όσον αφορά τα σχέδια της εταιρείας, «αν σου στερούν τόσο μεγάλη αξία, τότε σίγουρα δεν θα δώσεις προτεραιότητα σε νέες επενδύσεις σε μια τέτοια αγορά».