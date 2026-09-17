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Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε ότι η εποχή των «άνευ όρων» σχέσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης, που οικοδομήθηκαν μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, έχει τελειώσει – τουλάχιστον προς το παρόν, σε μια ακόμη ένδειξη της επιδείνωσης των διατλαντικών σχέσεων επί προεδρίας Ντόναλντ Τραμπ.

«Αυτή η εποχή της άνευ όρων διατλαντικής φιλίας πιθανότατα έχει τελειώσει για το προβλέψιμο μέλλον», δήλωσε ο Μερτς την Πέμπτη σε ομιλία του προς μέλη του κόμματός του στο Βερολίνο. «Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού βλέπουμε μια αλλαγή στις πολιτικές αντιλήψεις, μια αλλαγή στην αξιολόγηση της διατλαντικής συμμαχίας, την οποία ίσως δεν θα θεωρούσαμε ποτέ πιθανή».

Ο Μερτς, μιλώντας στην έδρα του συντηρητικού κόμματός του ενόψει των εκλογών στο κρατίδιο του Βερολίνου την Κυριακή, συνέκρινε τη σημερινή σχέση με τις ΗΠΑ με παλαιότερες επισκέψεις Αμερικανών προέδρων στη γερμανική πρωτεύουσα, αναφερόμενος στις ιστορικές ομιλίες των Τζον Κένεντι και Ρόναλντ Ρίγκαν.

Οι δηλώσεις του έγιναν την ώρα που ο πρωθυπουργός του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ υποδέχθηκε θετικά την πρόταση για στενότερη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση και πιθανή ιδιότητα «συνδεδεμένου μέλους» του μπλοκ.

Ο Τραμπ απάντησε απειλώντας με νέο γύρο δασμών εναντίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον κρίνει ότι η νέα σχέση θα μπορούσε να πλήξει τα συμφέροντα των ΗΠΑ.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε επίσης χαιρετίσει τη νίκη-έκπληξη του ακροδεξιού Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) στις εκλογές που έλαβαν χώρα στο κρατίδιο Σαξονίας-Άνχαλτ νωρίτερα μέσα στον μήνα, μια εξέλιξη που προκάλεσε αναταράξεις στο γερμανικό πολιτικό σκηνικό και ενίσχυσε τις φωνές που ζητούν από τον Μερτς να αποχωρήσει.

Ο Γερμανός καγκελάριος έχει επανειλημμένα προκαλέσει αντιδράσεις στην κυβέρνηση Τραμπ με τις δηλώσεις του. Τον Απρίλιο είχε δηλώσει σε ομάδα μαθητών ότι οι Αμερικανοί διαπραγματευτές που επιχειρούσαν να βρουν λύση στον πόλεμο με το Ιράν «ταπεινώνονταν» στις συνομιλίες.

Ο Τραμπ απάντησε τότε ανακοινώνοντας την αποχώρηση περίπου 5.000 Αμερικανών στρατιωτών από τη χώρα.

Οι δηλώσεις του Μερτς θυμίζουν αντίστοιχες τοποθετήσεις της τότε καγκελαρίου Άνγκελα Μέρκελ, η οποία τον Μάιο του 2017, κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ, είχε δηλώσει σε προεκλογική συγκέντρωση ότι οι αξιόπιστες σχέσεις που είχαν οικοδομηθεί μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο «σε κάποιο βαθμό έχουν τελειώσει». Η δήλωση της Μέρκελ είχε προκαλέσει τότε διεθνή συζήτηση για το μέλλον της διατλαντικής συνεργασίας.

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