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Για πολλά χρόνια η Ελλάδα κατείχε τον τίτλο της πιο υπερχρεωμένης χώρας της Ευρώπης. Πλέον, όμως, ετοιμάζεται να απαλλαγεί από αυτή την ανεπιθύμητη πρωτιά. Σε λίγες εβδομάδες δεν θα είναι πλέον το κράτος με τον υψηλότερο λόγο δημόσιου χρέους προς ΑΕΠ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως αναφέρει η Handelsblatt, στο τέλος του 2026, η Ιταλία αναμένεται να ανακτήσει την πρώτη θέση έπειτα από δύο δεκαετίες, καθώς την είχε για τελευταία φορά το 2006.

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, διαπίστωσε με υπερηφάνεια: «Πριν από μερικά χρόνια, η Ελλάδα ήταν ακόμη η χώρα με τα μεγαλύτερα δημοσιονομικά προβλήματα στην Ευρώπη. Σήμερα συγκαταλεγόμαστε στις χώρες με τα πιο υγιή δημοσιονομικά μεγέθη».

Σήμερα, το υπουργικό συμβούλιο στην Αθήνα, υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, εξέτασε τον δημοσιονομικό σχεδιασμό του Κυριάκου Πιερρακάκη για την επόμενη τετραετία. Ο σχεδιασμός αυτός αντανακλά «τη μετάβαση της οικονομίας σε μια νέα, δυναμική φάση», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την έναρξη της συνεδρίασης.

Στόχος το χρέος στο 110% του ΑΕΠ έως το 2030

Ο κυβερνητικός σχεδιασμός προβλέπει περαιτέρω αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους. Ο Κυριάκος Πιερρακάκης επιδιώκει τη μείωση του λόγου χρέους προς ΑΕΠ κατά 6,5 ποσοστιαίες μονάδες ετησίως, κατά μέσο όρο, με στόχο να υποχωρήσει στο 110% του ΑΕΠ έως το 2030.

Το ελληνικό δημόσιο χρέος είχε φτάσει στο ιστορικό υψηλό του 210,3% του ΑΕΠ το πρώτο τρίμηνο του 2021. Έκτοτε, ο σχετικός δείκτης έχει υποχωρήσει κατά σχεδόν 75 ποσοστιαίες μονάδες. Καμία άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχει πετύχει τόσο ταχεία αποκλιμάκωση του λόγου χρέους προς ΑΕΠ την τελευταία πενταετία.

Ακόμη και το 2026, η μείωση του δείκτη εξελίσσεται ταχύτερα από ό,τι αναμενόταν πριν από έναν χρόνο. Τότε, η Κομισιόν προέβλεπε ότι το ελληνικό χρέος θα διαμορφωνόταν στο 142,1% του ΑΕΠ το 2026. Έκτοτε, η εκτίμηση αυτή έχει αναθεωρηθεί προς τα κάτω κατά 6,4 ποσοστιαίες μονάδες.

Η σύγκριση με την Ιταλία αποτυπώνει τη δυναμική της αποκλιμάκωσης. Σύμφωνα με τις τελευταίες φθινοπωρινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το ελληνικό δημόσιο χρέος θα υποχωρήσει στο 135,7% του ΑΕΠ στο τέλος του 2026, ενώ στην περίπτωση της Ιταλίας οι οικονομολόγοι των Βρυξελλών προβλέπουν αύξηση στο 137,9%.

Οι τρεις παράγοντες που επιταχύνουν τη μείωση του χρέους

Η πρόοδος της Ελλάδας δεν αποτελεί αποκλειστικά αποτέλεσμα της αυστηρής δημοσιονομικής πειθαρχίας. Η Αθήνα επωφελείται και από την ανάπτυξη της οικονομίας, η οποία αυξάνει το ΑΕΠ και, κατ’ επέκταση, μειώνει τον λόγο του δημόσιου χρέους προς αυτό.

Για την επόμενη τετραετία, η κυβέρνηση προβλέπει μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης της τάξης του 2%. Παράλληλα, το δημόσιο χρέος αναμένεται να μειωθεί και σε απόλυτα μεγέθη.

Σύμφωνα με τον νέο δημοσιονομικό σχεδιασμό, στο τέλος του 2026 εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στα 357,8 δισ. ευρώ, έναντι 363 δισ. ευρώ το προηγούμενο έτος. Για το 2030, το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών υπολογίζει ότι θα έχει περιοριστεί στα 344 δισ. ευρώ.

Τρεις είναι οι βασικοί παράγοντες που στηρίζουν την αποκλιμάκωση του χρέους: η ισχυρή οικονομική ανάπτυξη, τα υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα –δηλαδή τα πλεονάσματα πριν από την καταβολή των τόκων– και η πρόωρη αποπληρωμή παλαιών δανείων.

Η Αθήνα εξοφλεί πρόωρα τα δάνεια των μνημονίων

Τον Ιούνιο, η Αθήνα προχώρησε στην πρόωρη αποπληρωμή δόσεων ύψους 6,94 δισ. ευρώ από το πρώτο πακέτο διάσωσης, το οποίο είχε συμφωνηθεί τον Μάιο του 2010. Τον Οκτώβριο ακολούθησαν έκτακτες αποπληρωμές επιπλέον 2,5 δισ. ευρώ προς το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF).

Μαζί με άλλες παρεμβάσεις, οι πρόωρες αποπληρωμές δανείων για το 2026 ανέρχονται συνολικά σε περίπου 12,8 δισ. ευρώ, με το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών να εκτιμά ότι η ετήσια εξοικονόμηση από τόκους θα φτάσει τα 370 εκατ. ευρώ.

Η Ελλάδα διαθέτει συγκριτικά μεγάλη μέση διάρκεια αποπληρωμής του δημόσιου χρέους της, η οποία ανέρχεται σε περίπου 18 χρόνια. Περίπου το 70% των δανειακών υποχρεώσεων βρίσκεται στα χέρια πιστωτών του επίσημου τομέα και εξυπηρετείται με χαμηλά επιτόκια. Η διάρθρωση αυτή περιορίζει την άμεση έκθεση της χώρας σε ενδεχόμενη αύξηση των επιτοκίων στις αγορές.

Το μεγάλο στοίχημα της πιστοληπτικής αξιολόγησης «Α»

Τα δάνεια του πρώτου πακέτου διάσωσης προβλέπεται να έχουν εξοφληθεί πλήρως έως το 2030, έντεκα χρόνια νωρίτερα από τη συμφωνημένη ημερομηνία λήξης τους.

Με την επιτάχυνση της απομείωσης του δημόσιου χρέους, ο Κυριάκος Πιερρακάκης δεν επιδιώκει μόνο την εξοικονόμηση πόρων από την καταβολή τόκων, αλλά και την περαιτέρω ενίσχυση της εμπιστοσύνης των χρηματοπιστωτικών αγορών.

Η ελληνική κυβέρνηση έχει θέσει έναν φιλόδοξο στόχο: η Ελλάδα να επιστρέψει στην κατηγορία πιστοληπτικής αξιολόγησης «Α» πριν από το τέλος της δεκαετίας, ανακτώντας τη βαθμίδα στην οποία βρισκόταν πριν από την κρίση χρέους.