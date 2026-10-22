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Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων προχωρά στην αποστολή ειδοποιήσεων προς περίπου 55.000 φορολογούμενους, κυρίως συνταξιούχους, οι οποίοι δεν έχουν δηλώσει αναδρομικά ποσά που έλαβαν το 2020. Οι συγκεκριμένες υποθέσεις βρίσκονται στο επίκεντρο ελέγχων, καθώς η προθεσμία παραγραφής τους λήγει στο τέλος του έτους.

Από τους περίπου 878.000 φορολογούμενους που εισέπραξαν αναδρομικές αποδοχές το 2020, οι 761.000, ποσοστό 87%, έχουν ήδη υποβάλει τις προβλεπόμενες δηλώσεις. Μέσω ηλεκτρονικών διασταυρώσεων, η φορολογική διοίκηση εντόπισε σχεδόν 55.000 περιπτώσεις με εκκρεμότητες και πιθανή πρόσθετη φορολογική επιβάρυνση τουλάχιστον 100 ευρώ.

Ήδη, περίπου τρεις στους δέκα αποδέκτες των πρώτων ειδοποιήσεων έχουν υποβάλει τροποποιητικές δηλώσεις και έχουν καταβάλει τον φόρο που τους αναλογεί. Για όσους δεν ανταποκρίθηκαν, προγραμματίζονται νέες υπενθυμίσεις, ακόμη και τηλεφωνικές επικοινωνίες από την ΑΑΔΕ.

Η δήλωση των αναδρομικών πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, με επιλογή του φορολογικού έτους στο οποίο αφορούν τα εισοδήματα και όχι του έτους είσπραξής τους. Για κάθε έτος απαιτείται ξεχωριστή τροποποιητική δήλωση, μέσω της εφαρμογής της ΑΑΔΕ και της επιλογής «Δήλωση Αναδρομικών Ε1». Τα ποσά εμφανίζονται προσυμπληρωμένα στους αντίστοιχους κωδικούς.

Η υποχρέωση αφορά αναδρομικές αποδοχές από δικαστικές αποφάσεις, νομοθετικές ρυθμίσεις, συλλογικές συμβάσεις, καθώς και καθυστερημένους μισθούς, συντάξεις ή επιδόματα.

Για την εξόφληση των οφειλών προβλέπονται έως 72 έντοκες μηνιαίες δόσεις, με ελάχιστη καταβολή 30 ευρώ τον μήνα. Για την αξιοποίηση του μέγιστου αριθμού δόσεων, η συνολική οφειλή μαζί με τους τόκους πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστον σε 2.160 ευρώ. Σε μικρότερα ποσά, οι διαθέσιμες δόσεις μειώνονται αναλογικά.