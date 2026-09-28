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Το θεσμικό πλαίσιο που διέπει το σχεδιασμό και την υλοποίηση των πράξεων κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένων και των διαγωνισμών, πέραν από το ν. 4412/16 περί δημοσίων συμβάσεων, εκπονήθηκε από τη χώρα μας την περίοδο 2020-22 (ΕΣΔΕΚ και σχετική εθνική νομοθεσία) σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κατόπιν κατευθύνσεών της, επισημαίνει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Ειδικότερα, όπως διευκρινίζει το ΥΠΕΘΟΟ, οι διαγωνισμοί ελέγχθηκαν δειγματοληπτικά από την ευρωπαϊκή ελεγκτική Αρχή (DAC) είχαν συνταχθεί βάσει του ως άνω θεσμικού πλαισίου και είχαν εγκριθεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Επίσης, στον έλεγχο και το σχετικό πόρισμα της DAC αναφέρεται ρητά, ότι οι αρμόδιες Υπηρεσίες ακολούθησαν τις προβλεπόμενες διαδικασίες του εθνικού θεσμικού πλαισίου για τις καταρτίσεις (ΕΣΔΕΚ), όπως αυτές διαμορφώθηκαν μετά από συστάσεις της Ε.Ε. σε έλεγχο που πραγματοποίησε το 2017 κατά τον οποίο διαπίστωσε συστημικές αδυναμίες σε δράσεις κατάρτισης.

Επιπλέον, σημειώνεται ότι η χώρα μας θα εξετάσει τις δυνατότητες που τις παρέχονται από το σχετικό κανονιστικό πλαίσιο για την αμφισβήτηση του περιεχομένου του εν λόγω πορίσματος.

Υπογραμμίζεται ακόμα ότι τυχόν επιβολή δημοσιονομικών διορθώσεων καλύπτεται από άλλες ενωσιακές δαπάνες, ώστε να μην υπάρχει απώλεια ευρωπαϊκών πόρων.

«Σε κάθε περίπτωση, η Κυβέρνηση ανέκαθεν είναι ανοιχτή σε κάθε έλεγχο σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο», καταλήγει το ΥΠΕΘΟΟ.

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