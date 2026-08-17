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Κανονικά και χωρίς αλλαγές στον προγραμματισμό πραγματοποιήθηκαν σήμερα οι φορολογικοί έλεγχοι, πρώτη ημέρα της προκηρυχθείσας απεργίας-αποχής από τους προληπτικούς ελέγχους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα συνεργεία της ΑΑΔΕ βγήκαν όπως είχε προγραμματιστεί στους δρόμους, με ιδιαίτερη παρουσία σε τουριστικούς προορισμούς όπου βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η θερινή ελεγκτική επιχείρηση. Η εικόνα που υπήρχε μέχρι το απόγευμα ήταν ότι οι υπάλληλοι προσήλθαν κανονικά και οι προγραμματισμένοι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν χωρίς ουσιαστικές ανατροπές.

Μόλις δύο μεμονωμένες περιπτώσεις διαφοροποίησης έγιναν γνωστές, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες: στη μία, υπάλληλος δήλωσε συμμετοχή στην απεργία-αποχή ενώ βρισκόταν σε άδεια, ενώ στη δεύτερη υπάλληλος συμμετείχε στον έλεγχο, αλλά δήλωσε ότι δεν θα οδηγούσε το όχημα.

Υπενθυμίζεται ότι η ΠΟΕ-ΔΟΥ είχε προκηρύξει για το διάστημα 17 έως 26 Αυγούστου απεργία-αποχή από τη διενέργεια προληπτικών φορολογικών ελέγχων και από την οδήγηση υπηρεσιακών οχημάτων, εν μέσω της θερινής ελεγκτικής εξόρμησης της ΑΑΔΕ. Η κινητοποίηση είχε προκαλέσει ερωτήματα για το κατά πόσο θα επηρεάζονταν οι έλεγχοι στην κορύφωση της τουριστικής περιόδου, με την εικόνα της πρώτης ημέρας να δείχνει, πάντως, ότι ο ελεγκτικός σχεδιασμός εξελίχθηκε κανονικά.

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