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Με τη διεύρυνση της ρύθμισης χρεών σε έως 120 δόσεις και την απόσυρση της διάταξης για υποχρεωτική ηλεκτρονική πληρωμή σε όλες τις αντικαταβολές μέσω courier, κατατέθηκε στη Βουλή το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Το κατατεθειμένο κείμενο προβλέπει παράλληλα νέες υποχρεώσεις για τους servicers και προστασία των συνεπών δανειοληπτών, φορολόγηση με 10% της υπεραξίας από κρυπτονομίσματα και μεταφορά στην ΑΑΔΕ της αρμοδιότητας ελέγχου των στοιχείων του Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων.

Αποσύρθηκε η διάταξη για τις αντικαταβολές

Η σημαντικότερη αφαίρεση σε σχέση με τη δημόσια διαβούλευση αφορά τις αγορές που παραδίδονται σε ιδιώτες μέσω εταιρειών ταχυμεταφοράς και εξοφλούνται κατά την παράδοση. Η πρόβλεψη να πληρώνονται υποχρεωτικά με ηλεκτρονικά μέσα, ανεξαρτήτως ποσού, αποσύρθηκε και δεν περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο που έφθασε στη Βουλή.

Έως 120 δόσεις για εφορία και Ταμεία

Στο μέτωπο των χρεών, οι διατάξεις αυξάνουν από 72 σε έως 120 τις μηνιαίες δόσεις και διευρύνουν την περίοδο των οφειλών που μπορούν να ενταχθούν έως το τέλος του 2024. Η ελάχιστη δόση διατηρείται στα 30 ευρώ και η προθεσμία υποβολής αιτήσεων μεταφέρεται στις 30 Ιουνίου 2027, ενώ προβλέπεται δυνατότητα μετάβασης και για όσους εξυπηρετούν την υφιστάμενη ρύθμιση των 72 δόσεων του ν. 5313/2026, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Ειδικότερα, στην εφορία μπορούν να υπαχθούν βεβαιωμένες οφειλές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024. Για τους ασφαλιστικούς φορείς, η ρύθμιση καλύπτει οφειλές που αφορούν χρονικά διαστήματα έως την ίδια ημερομηνία. Βασική προϋπόθεση είναι τα χρέη να μην τελούσαν σε ρύθμιση στις 30 Σεπτεμβρίου 2026 και να μην έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης μέχρι την υποβολή της αίτησης, με ειδική εξαίρεση για τις συγκεκριμένες ενεργές ρυθμίσεις των 72 δόσεων.

Για τους ήδη ενταγμένους στις 72 δόσεις του συγκεκριμένου νόμου, η μετάβαση αποτελεί επιλογή του οφειλέτη και προϋποθέτει ότι η υφιστάμενη ρύθμιση παραμένει σε ισχύ κατά την αίτηση. Όσοι δεν επιλέξουν τη μεταφορά εξακολουθούν να εξυπηρετούν τη ρύθμισή τους με τους προηγούμενους όρους. Οι περισσότερες δόσεις δίνουν τη δυνατότητα περιορισμού της μηνιαίας επιβάρυνσης, αλλά η τελική επιλογή χρειάζεται να συνυπολογίζει τους τόκους και τη μεγαλύτερη διάρκεια αποπληρωμής.

Η ένταξη συνοδεύεται και από υποχρέωση τακτοποίησης των υπόλοιπων οφειλών. Στην εφορία απαιτείται επιπλέον να έχουν υποβληθεί οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των τελευταίων πέντε ετών των οποίων η προθεσμία έληξε έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025, ενώ αποκλείονται όσοι έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για φοροδιαφυγή ή λαθρεμπορία. Η πρώτη δόση καταβάλλεται εντός τριών εργάσιμων ημερών από την αίτηση για τις φορολογικές οφειλές και μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα υποβολής της αίτησης για τις ασφαλιστικές.

Νέες υποχρεώσεις για servicers και προστασία δανειοληπτών

Το νομοσχέδιο παρεμβαίνει στη διαχείριση των τραπεζικών οφειλών, ενισχύοντας τις υποχρεώσεις ενημέρωσης και λογοδοσίας των servicers. Προβλέπεται αναστολή της τοκοφορίας όταν δεν χορηγούνται εγκαίρως στον δανειολήπτη τα απαιτούμενα στοιχεία, υπό τις προϋποθέσεις της σχετικής διάταξης, ενώ αυστηροποιείται το πλαίσιο υποβολής πληροφοριών στην Τράπεζα της Ελλάδος. Η μη υποβολή ή η αποστολή ανακριβών και ελλιπών στοιχείων εντάσσεται στις παραβάσεις που επισύρουν διοικητικές κυρώσεις.

Για τους συνεπείς δανειολήπτες προβλέπεται ρητή προστασία όσο τηρούν τους όρους της ρύθμισής τους. Απαγορεύονται η καταγγελία της ρύθμισης ή της σύμβασης, η έκδοση ή εκτέλεση διαταγής πληρωμής, οι κατασχέσεις και η επίσπευση ή συνέχιση πλειστηριασμού. Η προστασία επεκτείνεται και στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η μη καταβολή δόσεων οφείλεται αποκλειστικά στη μη χορήγηση από τον πιστωτή ή τον διαχειριστή των αναγκαίων στοιχείων για την πληρωμή τους.

Σε περίπτωση παραβίασης, προβλέπεται πίστωση υπέρ του οφειλέτη ποσού ίσου με πέντε μηνιαίες δόσεις, το οποίο συμψηφίζεται με τις πέντε τελευταίες δόσεις της ρύθμισης. Προβλέπονται επίσης παράταση της διάρκειάς της κατά πέντε μήνες χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση και αποκατάσταση των συνεπειών της παράνομης ενέργειας με δαπάνες του πιστωτή. Παράλληλα, θεσπίζεται ειδική διαδικασία διμερούς διαπραγμάτευσης για τη ρύθμιση ή την οριστική διευθέτηση δανειακών οφειλών.

Ταχύτερη απαλλαγή από χρέη μετά την πτώχευση

Προβλέπεται μείωση από 36 σε 12 μήνες του χρονικού διαστήματος για την απαλλαγή από οφειλές μετά την κήρυξη πτώχευσης, στο πλαίσιο των σχετικών διατάξεων. Παράλληλα, καταργούνται χρονικοί περιορισμοί για την υπαγωγή σε ρύθμιση οφειλών από καταπτώσεις εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου, της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας και του ΤΕΜΠΜΕ.

Φόρος 10% στα κέρδη από κρυπτονομίσματα

Στα κρυπτονομίσματα, το νομοσχέδιο εισάγει συντελεστή 10% στην υπεραξία από τη μεταβίβασή τους. Προβλέπεται απαλλαγή όταν το συνολικό καθαρό ετήσιο κέρδος, μετά τον προβλεπόμενο συμψηφισμό ζημιών, δεν υπερβαίνει τα 500 ευρώ. Στις φορολογητέες πράξεις περιλαμβάνεται και η διάθεση κρυπτοστοιχείων για αγορά αγαθών ή πληρωμή υπηρεσιών, με υπολογισμό της αξίας τους σε ευρώ κατά τον χρόνο της συναλλαγής.

Καθοριστική γίνεται η απόδειξη του κόστους αγοράς, καθώς εάν η τιμή κτήσης δεν μπορεί να προσδιοριστεί θεωρείται μηδενική. Οι ζημιές που υπερβαίνουν τα 500 ευρώ ανά φορολογικό έτος μπορούν να μεταφέρονται για πέντε έτη και να συμψηφίζονται αποκλειστικά με μελλοντικά κέρδη από μεταβίβαση κρυπτοστοιχείων. Οι αποδόσεις από δανεισμό crypto, παροχή ρευστότητας και staking αντιμετωπίζονται ως εισόδημα από τόκους, ενώ η αγορά κρυπτοστοιχείων προστίθεται στις δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων που λαμβάνονται υπόψη στα τεκμήρια.

Για παλαιότερα κέρδη και σχετικά εισοδήματα προβλέπεται δυνατότητα οικειοθελούς δήλωσης μέσα σε δώδεκα μήνες από την έναρξη ισχύος της σχετικής διάταξης. Εφόσον ο φόρος πληρωθεί εμπρόθεσμα, δεν επιβάλλονται πρόστιμα ή τόκοι για την προηγούμενη μη δήλωσή τους. Ρυθμίζεται επίσης η αντιμετώπιση των κρυπτοστοιχείων στις κληρονομιές, στις δωρεές και στις γονικές παροχές, καθώς και η απαλλαγή των πωλήσεών τους από το ψηφιακό τέλος συναλλαγής και, για την προβλεπόμενη περίοδο, από τα τέλη χαρτοσήμου.

Στην ΑΑΔΕ ο έλεγχος των πραγματικών ιδιοκτητών εταιρειών

Στις επιχειρήσεις, η ΑΑΔΕ αναλαμβάνει την αρμοδιότητα ελέγχου της ακρίβειας των στοιχείων του Κεντρικού Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων. Πρόκειται για τα στοιχεία των φυσικών προσώπων που τελικά κατέχουν ή ελέγχουν τις εταιρείες. Παράλληλα, καθορίζονται οι κατηγορίες προσώπων και οντοτήτων που μπορούν να αποκτούν πρόσβαση στο Μητρώο, εφόσον αποδεικνύουν ειδικό έννομο συμφέρον για την πρόληψη και αντιμετώπιση του ξεπλύματος χρήματος.

Το φορολογικό σκέλος περιλαμβάνει ακόμη αυστηρότερες προϋποθέσεις διατήρησης των κινήτρων για φυσικά πρόσωπα που μεταφέρουν τη φορολογική κατοικία τους στην Ελλάδα, αυτοτελή φορολόγηση με 15% για συντάξεις διεθνών οργανισμών και αυτεπάγγελτη μετάταξη αγροτών από το ειδικό στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ όταν δεν πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις.

Συμπληρώνεται από παρεμβάσεις για τους ελέγχους στη διακίνηση καυσίμων, την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης και ειδικό φορολογικό καθεστώς για εταιρείες χαρτοφυλακίου ποντοπόρων πλοίων που εισάγονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών.