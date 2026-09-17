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Μια νέα ψηφιακή διαδικασία αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούνται οι διορθώσεις γεωμετρικών στοιχείων ακινήτων στο Κτηματολόγιο, περιορίζοντας σημαντικά τις καθυστερήσεις και την ανάγκη φυσικής παρουσίας στα αρμόδια γραφεία.

Από τις 18 Σεπτεμβρίου 2026, ιδιοκτήτες, νομικά πρόσωπα και μηχανικοί αποκτούν τη δυνατότητα να διεκπεραιώνουν ηλεκτρονικά το σύνολο σχεδόν της διαδικασίας μέσω της πλατφόρμας «metavoles», από την αρχική αίτηση έως την τελική απόφαση.

Η νέα υπηρεσία έρχεται να μεταφέρει στο ψηφιακό περιβάλλον μια διαδικασία που μέχρι σήμερα απαιτούσε πολλαπλά στάδια, έγγραφα και μετακινήσεις μεταξύ ιδιοκτητών, μηχανικών και υπηρεσιών του Κτηματολογίου.

Η νέα διαδικασία για τις διορθώσεις ακινήτων

Η ηλεκτρονική εφαρμογή απευθύνεται σε όσους διαθέτουν έννομο συμφέρον για την αλλαγή των γεωμετρικών χαρακτηριστικών ενός ακινήτου. Η αίτηση δεν χρειάζεται να υποβληθεί αποκλειστικά από τον ίδιο τον ιδιοκτήτη, καθώς μπορεί να αναληφθεί από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ή από τον μηχανικό που έχει εκπονήσει το απαιτούμενο διάγραμμα γεωμετρικών μεταβολών.

Η πρόσβαση στην πλατφόρμα θα γίνεται με τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet. Ο ενδιαφερόμενος θα καταχωρίζει τα στοιχεία του ακινήτου, θα επισυνάπτει τα απαραίτητα τεχνικά έγγραφα και θα ολοκληρώνει ηλεκτρονικά την υποβολή της αίτησης.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η αίτηση θα λαμβάνει αυτόματα ηλεκτρονικό πρωτόκολλο και θα εντάσσεται στο πληροφοριακό σύστημα του Κτηματολογίου για τον απαραίτητο έλεγχο.

Τα βασικά στάδια περιλαμβάνουν:

ηλεκτρονική είσοδο στην πλατφόρμα με κωδικούς Taxisnet,

επιλογή του ακινήτου και συμπλήρωση της αίτησης,

υποβολή διαγράμματος γεωμετρικών μεταβολών και δικαιολογητικών,

έλεγχο πληρότητας του φακέλου,

έκδοση και ψηφιακή αποθήκευση της απόφασης.

Τι αλλάζει όταν επηρεάζονται γειτονικά ακίνητα

Ιδιαίτερη σημασία έχει η περίπτωση όπου η προτεινόμενη μεταβολή επηρεάζει όμορα ακίνητα ή δικαιώματα τρίτων.

Σε αυτές τις περιπτώσεις προβλέπεται διαδικασία ενημέρωσης των ενδιαφερόμενων ιδιοκτητών. Κατά το πρώτο στάδιο λειτουργίας της πλατφόρμας, η κοινοποίηση δεν θα πραγματοποιείται πλήρως αυτόματα, με αποτέλεσμα ο αιτών να πρέπει να φροντίσει για την ενημέρωση μέσω δικαστικού επιμελητή.

Οι ιδιοκτήτες που θεωρούν ότι θίγονται από τη ζητούμενη διόρθωση θα μπορούν να καταθέτουν ηλεκτρονικές αντιρρήσεις μέσω της ίδιας πλατφόρμας. Οι αντιρρήσεις θα πρέπει να είναι τεκμηριωμένες και θα μπορούν να συνοδεύονται από τεχνικά στοιχεία ή άλλα αποδεικτικά έγγραφα.

Ψηφιακές αποφάσεις και ηλεκτρονικές προσφυγές

Οι αποφάσεις για τις αιτήσεις γεωμετρικών διορθώσεων θα εκδίδονται από πιστοποιημένους μηχανικούς του Ελληνικού Κτηματολογίου.

Το αποτέλεσμα της εξέτασης θα παρέχεται σε ηλεκτρονική μορφή PDF, με προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, και θα ενσωματώνεται στον ψηφιακό φάκελο της υπόθεσης.

Η νέα πλατφόρμα προβλέπει επίσης τη δυνατότητα ηλεκτρονικής προσφυγής σε περίπτωση απόρριψης μιας αίτησης, είτε στο σύνολό της είτε σε μέρος της.

Το ίδιο δικαίωμα θα έχουν και οι ιδιοκτήτες ή συνιδιοκτήτες που είχαν καταθέσει αντιρρήσεις και επιθυμούν να αμφισβητήσουν απόφαση με την οποία έγινε δεκτή η αρχική αίτηση.

Παράλληλα, παραμένει ενεργή η δυνατότητα δικαστικής προσφυγής ενώπιον του αρμόδιου Κτηματολογικού Δικαστή, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες προθεσμίες.

Οριστική ενημέρωση των στοιχείων στο Κτηματολόγιο

Μετά την ολοκλήρωση όλων των απαιτούμενων διαδικασιών και όταν η απόφαση καταστεί τελεσίδικη, η αλλαγή θα ενσωματώνεται στην ψηφιακή χωρική βάση δεδομένων του Κτηματολογίου.

Η ενημέρωση των κτηματολογικών διαγραμμάτων θα πραγματοποιείται από πιστοποιημένους μηχανικούς με βάση τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές.

Η μετάβαση στη νέα ηλεκτρονική διαδικασία αποτελεί ένα ακόμη βήμα ψηφιοποίησης του Κτηματολογίου, με στόχο τη γρηγορότερη ολοκλήρωση των υποθέσεων, τη μείωση της γραφειοκρατίας και την καλύτερη παρακολούθηση κάθε αιτήματος από τους πολίτες και τους επαγγελματίες του κλάδου.

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