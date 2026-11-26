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Με τον χειμώνα να αυξάνει τις ενεργειακές ανάγκες των νοικοκυριών, η επιλογή του κατάλληλου τιμολογίου ηλεκτρικού ρεύματος αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Σταθερά, κυμαινόμενα και δυναμικά τιμολόγια προσφέρουν διαφορετικούς τρόπους χρέωσης, με τις αποκλίσεις στο τελικό κόστος να είναι σημαντικές ακόμη και για την ίδια ακριβώς κατανάλωση.

Τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) αποτυπώνουν μια σαφή εικόνα καθώς τα μπλε, σταθερά τιμολόγια προσέφεραν τον Οκτώβριο τις χαμηλότερες χρεώσεις μεταξύ των κατηγοριών που εξετάστηκαν, ενώ τα πορτοκαλί, δυναμικά τιμολόγια, παρά τη δυνατότητα αξιοποίησης των φθηνότερων ωρών της ημέρας, παραμένουν ακριβότερα και έχουν προσελκύσει ελάχιστους καταναλωτές.

Η σύγκριση αποκτά μεγαλύτερη σημασία ενόψει των χειμερινών μηνών, όταν η χρήση ηλεκτρικών θερμαντικών σωμάτων, κλιματιστικών και άλλων ενεργοβόρων συσκευών μπορεί να αυξήσει αισθητά την κατανάλωση.

Μπλε, πράσινο ή πορτοκαλί: Πόσο κοστίζουν 330 κιλοβατώρες

Σύμφωνα με το εργαλείο σύγκρισης της ΡΑΑΕΥ, για ένα νοικοκυριό με μηνιαία κατανάλωση 330 κιλοβατώρες (kWh), οι χρεώσεις που προέκυψαν τον Οκτώβριο παρουσίασαν μεγάλες διαφορές ανάλογα με το είδος του τιμολογίου.

Κατηγορία τιμολογίου Μηνιαία χρέωση για 330 kWh Μπλε – Σταθερό 41–72 € Πράσινο – Κυμαινόμενο ειδικό 53–107 € Πορτοκαλί – Δυναμικό 90–126 € Πορτοκαλί με μεταφορά 20% της κατανάλωσης 86–123 €

Ενδεικτικά στοιχεία ΡΑΑΕΥ για τον Οκτώβριο 2026, όπως παρατίθενται στο δημοσίευμα. Τα εύρη αφορούν διαφορετικά εμπορικά προϊόντα και δεν αποτελούν πρόβλεψη για τους χειμερινούς μήνες.

Η διαφορά είναι χαρακτηριστική. Το χαμηλότερο κόστος στα μπλε τιμολόγια διαμορφώθηκε στα 41 ευρώ, έναντι 53 ευρώ στα πράσινα και 90 ευρώ στα πορτοκαλί.

Αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε σταθερό πρόγραμμα είναι αυτομάτως φθηνότερο από οποιοδήποτε κυμαινόμενο. Δείχνει, ωστόσο, ότι κατά τη συγκεκριμένη περίοδο υπήρχαν ιδιαίτερα ανταγωνιστικές προσφορές στα σταθερά προϊόντα.

Πότε συμφέρει το μπλε σταθερό τιμολόγιο

Τα μπλε τιμολόγια απευθύνονται κυρίως στους καταναλωτές που επιθυμούν προβλεψιμότητα στον λογαριασμό τους, καθώς η τιμή προμήθειας ανά κιλοβατώρα παραμένει σταθερή για την προβλεπόμενη συμβατική διάρκεια.

Αποτελούν επιλογή που αξίζει να εξετάσουν ιδιαίτερα νοικοκυριά με υψηλή κατανάλωση τους χειμερινούς μήνες, όπως εκείνα που χρησιμοποιούν ηλεκτρική θέρμανση ή κλιματιστικά για πολλές ώρες την ημέρα.

Το βασικό τους πλεονέκτημα είναι ότι περιορίζουν την έκθεση στις διακυμάνσεις των τιμών της χονδρεμπορικής αγοράς. Έτσι, μια ενδεχόμενη αύξηση της τιμής του ρεύματος δεν μεταφέρεται άμεσα στη συμφωνημένη τιμή προμήθειας.

Ωστόσο, πριν από την επιλογή ενός μπλε προγράμματος, χρειάζεται να εξετάζονται το μηνιαίο πάγιο, η διάρκεια της σύμβασης και τυχόν χρεώσεις πρόωρης αποχώρησης.

Επίσης, η σταθερή τιμή ανά κιλοβατώρα δεν σημαίνει σταθερό συνολικό λογαριασμό, αφού το τελικό ποσό εξακολουθεί να εξαρτάται από την κατανάλωση και τις υπόλοιπες χρεώσεις.

Πότε μπορεί να συμφέρει το πράσινο κυμαινόμενο

Τα πράσινα τιμολόγια προσφέρουν μεγαλύτερη ευελιξία, αλλά η χρέωση της ενέργειας μπορεί να μεταβάλλεται από μήνα σε μήνα.

Αυτό σημαίνει ότι ο καταναλωτής μπορεί να επωφεληθεί όταν οι τιμές υποχωρούν, αλλά αναλαμβάνει και τον κίνδυνο υψηλότερων χρεώσεων σε περιόδους ανατιμήσεων.

Η συγκεκριμένη επιλογή μπορεί να είναι ενδιαφέρουσα για νοικοκυριά που δεν επιθυμούν να δεσμευτούν για μεγάλο διάστημα σε μια σταθερή τιμή και παρακολουθούν συστηματικά τις μηνιαίες ανακοινώσεις των προμηθευτών.

Πάντως, σε περιόδους αυξημένης κατανάλωσης, μια απότομη άνοδος της τιμής ανά κιλοβατώρα μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τον λογαριασμό.

Γι’ αυτό η απόφαση δεν πρέπει να βασίζεται μόνο στη χρέωση ενός μήνα, αλλά και στη συνολική εικόνα των διαθέσιμων προσφορών.

Γιατί τα πορτοκαλί τιμολόγια δεν έχουν κερδίσει τους καταναλωτές

Αν και παρουσιάστηκαν την άνοιξη ως μια νέα δυνατότητα εξοικονόμησης, τα πορτοκαλί δυναμικά τιμολόγια δεν έχουν καταφέρει μέχρι στιγμής να προσελκύσουν σημαντικό αριθμό νοικοκυριών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΡΑΑΕΥ για τον Αύγουστο, μόλις 13 οικιακοί καταναλωτές είχαν επιλέξει δυναμικό τιμολόγιο σε ολόκληρη τη χώρα, μαζί με 165 επαγγελματίες και επιχειρήσεις.

Και αυτό παρότι ο ΔΕΔΔΗΕ έχει εγκαταστήσει περισσότερους από 2 εκατομμύρια έξυπνους μετρητές, η ύπαρξη των οποίων αποτελεί προϋπόθεση για την αξιοποίηση αυτών των προϊόντων.

Ο λόγος της περιορισμένης απήχησης βρίσκεται κυρίως στις μεγάλες διακυμάνσεις των ωριαίων τιμών.

Τα δυναμικά τιμολόγια επιτρέπουν στους καταναλωτές να πληρώνουν διαφορετική τιμή ανάλογα με την ώρα της ημέρας. Έτσι, σε περιόδους αυξημένης παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, κυρίως το μεσημέρι, η χρέωση μπορεί να είναι ιδιαίτερα χαμηλή.

Τον Οκτώβριο, για παράδειγμα, καταγράφηκαν μεσημεριανές τιμές που υποχωρούσαν στα 3 έως 7 λεπτά ανά κιλοβατώρα.

Το πρόβλημα εμφανίζεται κατά τις απογευματινές ώρες, όταν η ζήτηση αυξάνεται και οι τιμές μπορούν να εκτοξευθούν. Τον ίδιο μήνα, οι υψηλότερες ωριαίες χρεώσεις προσέγγισαν τα 60 λεπτά ανά κιλοβατώρα.

Επομένως, ένα νοικοκυριό που χρησιμοποιεί το μεγαλύτερο μέρος του ηλεκτρικού ρεύματος το απόγευμα και το βράδυ μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπο με υψηλές χρεώσεις, ακόμη κι αν ορισμένες ώρες της ημέρας το ρεύμα είναι εξαιρετικά φθηνό.

Πόσο μειώνεται ο λογαριασμός αν αλλάξουν οι ώρες κατανάλωσης

Η βασική φιλοσοφία των δυναμικών τιμολογίων είναι η μεταφορά της κατανάλωσης στις ώρες χαμηλότερου κόστους.

Για παράδειγμα, ένα νοικοκυριό μπορεί να προγραμματίζει το πλυντήριο ρούχων, το πλυντήριο πιάτων ή τη φόρτιση ηλεκτρικού αυτοκινήτου στις οικονομικότερες ώρες.

Ωστόσο, στην πράξη δεν είναι εύκολο να μεταφερθεί ολόκληρη η κατανάλωση.

Τα στοιχεία της ΡΑΑΕΥ είναι ενδεικτικά: ακόμη και με μετατόπιση του 20% της κατανάλωσης σε φθηνότερες ώρες, το κόστος των πορτοκαλί τιμολογίων για 330 kWh περιορίστηκε μόλις στα 86–123 ευρώ, από 90–126 ευρώ χωρίς την αλλαγή.

Η εξοικονόμηση, δηλαδή, ήταν σχετικά μικρή σε σύγκριση με τις χρεώσεις που προσέφεραν τα μπλε τιμολόγια κατά την ίδια περίοδο.

Για να αποδώσει ένα δυναμικό πρόγραμμα, απαιτείται συνήθως σημαντική δυνατότητα προγραμματισμού της κατανάλωσης, κάτι που δεν είναι εφικτό για όλα τα νοικοκυριά.

Τι πρέπει να ελέγξουν τα νοικοκυριά πριν επιλέξουν τιμολόγιο για τον χειμώνα

Με βάση τα στοιχεία του Οκτωβρίου, τα σταθερά τιμολόγια εμφανίζουν ισχυρό πλεονέκτημα ως προς το κόστος και την προβλεψιμότητα. Ωστόσο, η τελική επιλογή εξαρτάται από τις πραγματικές ανάγκες κάθε κατοικίας.

Ιδιαίτερη σημασία έχουν η μηνιαία κατανάλωση, η χρήση ηλεκτρικής θέρμανσης, οι ώρες κατά τις οποίες καταναλώνεται το περισσότερο ρεύμα και το πάγιο του προγράμματος.

Για ένα νοικοκυριό που καταναλώνει μεγάλες ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας κυρίως το απόγευμα και το βράδυ, ένα ανταγωνιστικό σταθερό τιμολόγιο μπορεί να προσφέρει μεγαλύτερη ασφάλεια απέναντι στις ανατιμήσεις.

Αντίθετα, όσοι έχουν χαμηλότερη κατανάλωση και θέλουν να διατηρήσουν ευελιξία μπορούν να εξετάσουν τα κυμαινόμενα προγράμματα, συγκρίνοντας τις τρέχουσες χρεώσεις.

Τα πορτοκαλί τιμολόγια παραμένουν μια περισσότερο εξειδικευμένη επιλογή, κυρίως για όσους διαθέτουν έξυπνο μετρητή και μπορούν να μεταφέρουν ουσιαστικό μέρος της κατανάλωσής τους στις φθηνότερες ώρες.

Πριν από οποιαδήποτε αλλαγή, η σύγκριση πρέπει να γίνεται με βάση το συνολικό εκτιμώμενο κόστος για τις πραγματικές κιλοβατώρες του νοικοκυριού, και όχι αποκλειστικά τη διαφημιζόμενη τιμή ενέργειας.