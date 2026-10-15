Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Στις δυνατότητες που δημιουργεί η τεχνητή νοημοσύνη για τη φορολογία και την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, καθώς και στην ανάγκη διασφάλισης της διαρκούς απόδοσης των ψηφιακών επενδύσεων της χώρας, αναφέρθηκε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Δημήτρης Μαρκόπουλος, κατά την ομιλία του στο 16ο e-Government Forum, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, στην Αθήνα.

Ο κ. Μαρκόπουλος υπογράμμισε ότι η επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης στη φορολογία αποτελεί πεδίο έντονου ενδιαφέροντος για το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, καθώς μπορεί να συμβάλει στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, στη βελτίωση των φορολογικών ελέγχων και στη μείωση των διοικητικών βαρών. Παράλληλα, επισήμανε ότι η ανάπτυξή της δημιουργεί νέα ερωτήματα σχετικά με την επίδρασή της στη φορολογική βάση και την προσαρμογή της φορολογικής πολιτικής στις τεχνολογικές εξελίξεις.

Τόνισε, επίσης, ότι η κυβέρνηση παραμένει σε ετοιμότητα απέναντι στις νέες προκλήσεις και δεν εφησυχάζει, επιδιώκοντας να αξιοποιήσει τις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών προς όφελος της οικονομίας και των πολιτών.

Αναφερόμενος στον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας, χαρακτήρισε τα μεγάλα ψηφιακά έργα που υλοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας «σημαντική εθνική παρακαταθήκη», επισημαίνοντας τη συμβολή του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και το έργο που πραγματοποιήθηκε αρχικά με τον Κυριάκο Πιερρακάκη και στη συνέχεια με τον Δημήτρη Παπαστεργίου.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην επόμενη ημέρα των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, υπογραμμίζοντας ότι το ζητούμενο πλέον είναι η μετάβαση «από το έργο στο αποτέλεσμα, από την απορρόφηση στην απόδοση». Όπως εξήγησε, κάθε ψηφιακή επένδυση πρέπει να παράγει μετρήσιμη αξία, μειώνοντας το λειτουργικό κόστος του Δημοσίου, τον χρόνο εξυπηρέτησης των πολιτών και τα διοικητικά βάρη των επιχειρήσεων.

«Η πραγματική δοκιμασία αρχίζει την επόμενη ημέρα της παράδοσης», σημείωσε, αναδεικνύοντας την ανάγκη διασφάλισης της βιώσιμης λειτουργίας των ψηφιακών υποδομών μετά την ολοκλήρωση της χρηματοδότησής τους.

Ως χαρακτηριστικά παραδείγματα ανέφερε τις υπηρεσίες του gov.gr, την ψηφιοποίηση περίπου 1,2 δισεκατομμυρίων σελίδων δημόσιων αρχείων και τη διασύνδεση των POS με τα συστήματα των επιχειρήσεων.

Ολοκληρώνοντας, επισήμανε ότι η ψηφιακή πολιτική αποτελεί ταυτόχρονα τεχνολογική, οικονομική, δημοσιονομική και αναπτυξιακή πολιτική, με στόχο ένα κράτος πιο απλό, γρήγορο και αποτελεσματικό, που μπορεί να αποδεικνύει με μετρήσιμα στοιχεία «ότι κάθε δημόσιο ευρώ πιάνει τόπο».

Διαβάστε ακόμη

Φαγητό στο γραφείο: Ο τόνος, τα βραστά αυγά και άλλα εργασιακά εγκλήματα

Ρetrossian: Η οικογένεια προσφύγων που έμαθε στον κόσμο το χαβιάρι

Evergood: Τι κρύβει η συμφωνία με τον Πρεμ Γουάτσα – Το παρασκήνιο, τα σχέδια και το χρονοδιάγραμμα

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ