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Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποβλήθηκαν σήμερα το 9ο και τελικό αίτημα πληρωμής επιχορηγήσεων και το 8ο και τελικό αίτημα πληρωμής δανείων από το Ταμείο Ανάκαμψης, όπως γνωστοποίησε με ανάρτησή του ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης.

Όπως ανέφερε, προς αξιολόγηση υποβάλλονται 123 ορόσημα και στόχοι, ενώ με την ολοκλήρωση συνολικά 376 οροσήμων και στόχων, που αντιστοιχούν σε 176 επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις, το «Ελλάδα 2.0» φέρνει στη χώρα 35,95 δισ. ευρώ ευρωπαϊκής χρηματοδότησης.

Αναλυτικά, όσα γράφει στην ανάρτησή του:

«Σήμερα, στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης, μαζί με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, υποβάλαμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 9ο και τελικό αίτημα πληρωμής επιχορηγήσεων και το 8ο και τελικό αίτημα πληρωμής δανείων από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Μια πολύχρονη διαδρομή ολοκληρώνεται, με την Ελλάδα να αποδεικνύει ότι μπορεί να βάζει στόχους και να πετυχαίνει μετρήσιμα αποτελέσματα προς όφελος της κοινωνίας και της οικονομίας.

Σήμερα υποβάλλουμε προς αξιολόγηση 123 ορόσημα και στόχους, που ανοίγουν τον δρόμο για την εκταμίευση 6,75 δισ. ευρώ ευρωπαϊκών πόρων.

Με την ολοκλήρωση συνολικά 376 οροσήμων και στόχων, που αντιστοιχούν σε 176 επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις, το «Ελλάδα 2.0» φέρνει στη χώρα 35,95 δισ. ευρώ ευρωπαϊκής χρηματοδότησης.

Μόνο από το δανειακό σκέλος κινητοποιείται χρηματοδότηση 46 δισ. ευρώ προς επιχειρήσεις, με χαμηλότοκα δάνεια.

Για τις υποδομές και την καθημερινότητα των πολιτών. Για την υγεία, την παιδεία, την ψηφιοποίηση του κράτους και την κοινωνική συνοχή. Για επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας.

Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για την εμπιστοσύνη που έδειξε στο πρόσωπό μου και τη διαρκή στήριξή του στην επίτευξη του εθνικού στόχου της υλοποίησης των οροσήμων και της πλήρους απορρόφησης των πόρων, καθώς και όλους τους συναδέλφους στην Κυβέρνηση.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες στον Υπουργό Επικρατείας Ακη Σκέρτσο, τη Γενική Γραμματέα Συντονισμού της Προεδρίας της Κυβέρνησης Εύη Δραμαλιώτη, τον Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ Θανάση Κοντογεώργη και τον Προϊστάμενο του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Μιχάλη Αργυρού, για τον κεντρικό συντονισμό και τη συμβολή τους.

Θερμά συγχαρητήρια και ευχαριστίες στον Διοικητή της ΕΥΣΤΑ, Ορέστη Καβαλάκη, και σε όλη την εξαιρετική ομάδα της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης για τον ζήλο, την αφοσίωση, την προσήλωση και την αποτελεσματική δουλειά τους.

Και φυσικά, ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους ανθρώπους της δημόσιας διοίκησης, των φορέων και της αγοράς που εργάστηκαν όλα αυτά τα χρόνια για να γίνει πράξη το «Ελλάδα 2.0».

Το Ταμείο Ανάκαμψης αφήνει πίσω του έργα, μεταρρυθμίσεις και μια πολύτιμη παρακαταθήκη για την Ελλάδα του 2030».

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