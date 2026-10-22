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Νέα παρέμβαση για τη μείωση του κόστους παραγωγής των αγροτών δρομολογεί η κυβέρνηση, με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να θέτει ως ορόσημο την 1η Νοεμβρίου 2026 για την εφαρμογή του αφορολόγητου πετρελαίου απευθείας κατά τον ανεφοδιασμό.

Η αλλαγή στον τρόπο χορήγησης της φορολογικής ελάφρυνσης έχει ως βασικό στόχο να περιορίσει την οικονομική επιβάρυνση των παραγωγών και να τους απαλλάξει από τη διαδικασία προκαταβολής του φόρου. Με το νέο μοντέλο, ο αγρότης θα μπορεί να προμηθεύεται το καύσιμο με την προβλεπόμενη φορολογική ελάφρυνση στην ίδια την αντλία, χωρίς να απαιτείται να καταβάλει πρώτα ολόκληρο το ποσό και να περιμένει στη συνέχεια την επιστροφή του.

Το χρονοδιάγραμμα τέθηκε από τον πρωθυπουργό κατά τη διάρκεια συνάντησης που είχε με αντιπροσωπεία αγροτών στη Λάρισα, πριν από τα εγκαίνια της αυτόνομης μονάδας αποθήκευσης ενέργειας της Metlen Energy & Metals και του Ομίλου Καράτζη στις Νέες Καρυές.

Το νέο μοντέλο για το αγροτικό πετρέλαιο

Στο επίκεντρο της συζήτησης με τους αγρότες βρέθηκε η επιβάρυνση που δημιουργεί το αυξημένο κόστος των εισροών και ειδικότερα των καυσίμων. Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι ο διάλογος με τον αγροτικό κόσμο θα συνεχιστεί, επισημαίνοντας παράλληλα ότι η διεθνής συγκυρία παραμένει αβέβαιη και δεν είναι εύκολο να προβλεφθεί η διάρκεια της ενεργειακής κρίσης.

Η προωθούμενη αλλαγή αφορά κυρίως τον χρόνο κατά τον οποίο επωφελείται ο αγρότης από τη φορολογική ελάφρυνση. Μέχρι σήμερα, η διαδικασία απαιτεί την καταβολή του φόρου κατά την αγορά του πετρελαίου και την επιστροφή του σε μεταγενέστερο στάδιο. Το νέο σύστημα επιχειρεί να μεταφέρει το όφελος στο σημείο της αγοράς.

Με αυτόν τον τρόπο, ο παραγωγός δεν θα χρειάζεται να δεσμεύει κεφάλαια για την κάλυψη της φορολογικής επιβάρυνσης, περιμένοντας στη συνέχεια να του επιστραφεί το αντίστοιχο ποσό. Η εφαρμογή αφορολόγητου πετρελαίου απευθείας στην αντλία αναμένεται έτσι να δώσει άμεση ανάσα στη ρευστότητα των αγροτικών εκμεταλλεύσεων.

Η ημερομηνία της 1ης Νοεμβρίου αποτελεί τον στόχο που τέθηκε για την έναρξη της νέας διαδικασίας, με τις απαραίτητες προσαρμογές να πρέπει να ολοκληρωθούν ώστε το μέτρο να μπορεί να εφαρμοστεί στην πράξη.

Στο επίκεντρο και τα προβλήματα του ΟΣΔΕ

Πέρα από το κόστος των καυσίμων, στη συνάντηση τέθηκε και το ζήτημα του ΟΣΔΕ, το οποίο εξακολουθεί να αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για τη διαδικασία καταβολής των αγροτικών ενισχύσεων.

Οι αγρότες ανέφεραν στον πρωθυπουργό τα προβλήματα που έχουν παρουσιαστεί στη διαδικασία, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να χαρακτηρίζει «πρώτη προτεραιότητα» την αντιμετώπισή τους.

Η ομαλή λειτουργία του συστήματος θεωρείται καθοριστική για την έγκαιρη διεκπεραίωση των διαδικασιών που συνδέονται με τις ενισχύσεις και τις πληρωμές προς τους παραγωγούς. Τα ζητήματα που έχουν ανακύψει προστίθενται έτσι στο ήδη αυξημένο ενδιαφέρον του αγροτικού κόσμου για το κόστος παραγωγής και τη ρευστότητα των εκμεταλλεύσεων.

Η κυβέρνηση καλείται, παράλληλα, να διαχειριστεί ένα περιβάλλον αυξημένων πιέσεων στις αγροτικές επιχειρήσεις, καθώς οι διεθνείς εξελίξεις στην ενέργεια και στις αγορές καυσίμων επηρεάζουν άμεσα τα λειτουργικά τους έξοδα.

Η αλλαγή στο καθεστώς του αγροτικού πετρελαίου αποτελεί, επομένως, ένα από τα μέτρα που επιχειρούν να περιορίσουν αυτή την επιβάρυνση, μεταφέροντας το φορολογικό όφελος απευθείας στον ανεφοδιασμό.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να κριθεί κατά πόσο ο στόχος για εφαρμογή από την 1η Νοεμβρίου μπορεί να υλοποιηθεί χωρίς καθυστερήσεις, ώστε οι αγρότες να βλέπουν το όφελος τη στιγμή που αγοράζουν το καύσιμο και όχι αρκετό χρόνο αργότερα.