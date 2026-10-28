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Στις επενδύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στη Θράκη, στην ενίσχυση της παραγωγικής δραστηριότητας και στον αναβαθμισμένο ενεργειακό ρόλο της Αλεξανδρούπολης επικεντρώθηκε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, μιλώντας σε εκδήλωση στην Αλεξανδρούπολη. Όπως ανέφερε, το σχέδιο ανασυγκρότησης του Έβρου, ύψους περίπου 3 δισ. ευρώ, περιλαμβάνει παρεμβάσεις στις υποδομές και στην αντιπλημμυρική προστασία, ενώ στην περιοχή προχωρά η κατασκευή μονάδας ηλεκτροπαραγωγής ισχύος 840 MW, με επένδυση 400 εκατ. ευρώ.

Παρουσιάζοντας την οικονομική εικόνα της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ο υπουργός επισήμανε ότι η ανεργία έχει υποχωρήσει στο 10,6%, από 16,2% το 2019, παραμένοντας ωστόσο υψηλότερη από τον εθνικό μέσο όρο. Παράλληλα, ο κύκλος εργασιών στο λιανικό εμπόριο αυξήθηκε κατά 21,8% την περίοδο 2019-2025, ενώ η διακίνηση φορτίων στην Αλεξανδρούπολη, συμπεριλαμβανομένης της δραστηριότητας του υγροποιημένου φυσικού αερίου, έχει υπερτριπλασιαστεί από το 2019. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις εταιρείες ΣΕΚΕ και Sunlight, τις οποίες παρουσίασε ως παραδείγματα ενίσχυσης της εξωστρέφειας και της τεχνολογικής δραστηριότητας της περιοχής.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης αναφέρθηκε επίσης στις φορολογικές παρεμβάσεις για την περιφέρεια, επισημαίνοντας ότι ο ΕΝΦΙΑ έχει μειωθεί κατά 50% στους οικισμούς με λιγότερους από 2.000 κατοίκους και προβλέπεται η κατάργησή του από το 2027, με συγκεκριμένες εξαιρέσεις. Υπενθύμισε ακόμη την ενίσχυση έως 10.000 ευρώ ανά νοικοκυριό για μετεγκατάσταση στους δήμους Σουφλίου, Διδυμοτείχου και Ορεστιάδας. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών διαπραγματεύσεων για τη φορολογία των καπνικών προϊόντων, η Ελλάδα έχει εξασφαλίσει στο υπό διαμόρφωση κείμενο ηπιότερες αυξήσεις και οκταετή μεταβατική περίοδο, με τις συνομιλίες να αναμένεται να ολοκληρωθούν τον Νοέμβριο.

Ολόκληρη η ομιλία του Κυριάκου Πιερρακάκη

Είναι πραγματικά μεγάλη χαρά και πολύ μεγάλη τιμή να βρίσκομαι σήμερα στην Αλεξανδρούπολη, στον Έβρο, παραμονή της εθνικής μας επετείου. Σε μια πόλη η οποία μας βοηθά να δούμε καθαρότερα τη θέση της Ελλάδας στον κόσμο και σε μια περιοχή η οποία μας θυμίζει πόσο στενά συνδέονται η οικονομία, η κοινωνική συνοχή και η εθνική ασφάλεια.

Εδώ, στη Θράκη, η συζήτηση για την ανάπτυξη αποκτά ιδιαίτερο βάθος, διότι η συζήτηση αφορά τη δυνατότητα της χώρας να κρατά ζωντανό και ακμάζον κάθε – μα κάθε – τμήμα της επικράτειάς της. Η σχέση του κέντρου με την Περιφέρεια δεν είναι πάντοτε εύκολη. Το ξέρετε όλες και όλοι πάρα πολύ καλά.

Γι’ αυτό και πρέπει να είναι και μια σχέση ειλικρίνειας, χωρίς αβάσιμες υποσχέσεις και χωρίς μεγάλα λόγια τα οποία δεν συνοδεύονται και από τις ανάλογες πράξεις. Θέλω συνεπώς να ξεκινήσω με μια βασική μου πεποίθηση: ισχυρή Ελλάδα σημαίνει ισχυρή Περιφέρεια. Και ισχυρή Περιφέρεια σημαίνει ανθρώπους που έχουν λόγο να μείνουν στον τόπο τους και εμπιστοσύνη. Εμπιστοσύνη ότι το κράτος θα βρίσκεται πάντα δίπλα τους και στα εύκολα και στα δύσκολα. Η ασφάλεια μιας χώρας στηρίζεται στις ένοπλες δυνάμεις της, στην προστασία των συνόρων της και στις διεθνείς συμμαχίες της. Αλλά επιτρέψτε μου να πω ότι αυτό δεν αρκεί. Η κρατική ισχύς χρειάζεται και άλλους πολλαπλασιαστικούς παράγοντες: παραγωγική βάση, υποδομές, ενεργειακή επάρκεια, ανθρώπινο δυναμικό.

Αυτό ακριβώς είναι και το νόημα της πολιτικής μας για την Θράκη: να μετατρέψουμε τη γεωγραφική της θέση σε ευκαιρία για τους κατοίκους της. Τα τελευταία επτά χρόνια η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει κάνει σημαντικά βήματα.

Υπάρχουν, προφανώς, ακόμη εκκρεμότητες και καθυστερήσεις. Αλλά η πρόοδος αποτυπώνεται ήδη επιτρέψτε μου να πω, στους αριθμούς, και θέλω να ξεκινήσω με αυτούς, καθότι Υπουργός Οικονομικών.

Η ανεργία στην περιοχή έχει υποχωρήσει. Όπως έχει υποχωρήσει και στην Αθήνα, έχει υποχωρήσει και εδώ. Είναι στο 10,6% από το 16,2% που ήταν το 2019. Παραμένει υψηλότερη από τον εθνικό μέσο όρο. Άρα, έχουμε και ακόμη δρόμο να διανύσουμε.

Στον πρωτογενή τομέα, η Περιφέρεια καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση πανελλαδικά σε έκταση καλλιεργειών, ενώ οι κυψέλες στη μελισσοκομία έχουν αυξηθεί κατά 42,3% από το 2020. Χθες, στην Ξάνθη, είχα την ευκαιρία να επισκεφτώ τη ΣΕΚΕ και τη Sunlight, δύο εταιρείες οι οποίες νομίζω συνθέτουν κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον για την Ελλάδα που θέλουμε και για το πώς πρέπει να απελευθερώσουμε το δυναμικό της. Στη μεν ΣΕΚΕ με υποδέχτηκε ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής και ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Αλέξανδρος Κοντός που μου έδειξαν πώς μια εταιρεία με βάση τους συνεταιρισμούς, η οποία ιδρύθηκε τη δεκαετία του ‘40, έρχεται τώρα και διπλασιάζει τον κύκλο εργασιών της μέσα σε λίγα χρόνια και αποκτά παρουσία σε όλες τις γειτονικές μας χώρες. Και θέλω να ξεκινήσω με αυτό γιατί θέλω να μοιραστώ δημόσια τον συνειρμό που μου γεννήθηκε.

Ο συνειρμός αυτός είχε να κάνει με το τι βιώσαμε τα χρόνια της κρίσης και των μνημονίων. Θυμάμαι ως νεαρός φοιτητής την περίοδο όπου η Εθνική Τράπεζα αγόραζε τη Finansbank και πώς αντίστοιχα οι ελληνικές τράπεζες αποκτούσαν πάρα πολύ μεγάλο ρόλο στα Βαλκάνια και όλα αυτά τα χρόνια της κρίσης εξαφανίστηκαν. Και τώρα είναι πολύ ωραίο για εμένα να βλέπω ,ως Υπουργός Οικονομικών, μια συνεταιριστική επιχείρηση να έρχεται και να ανακτά αυτό το οποίο χάθηκε τα δύσκολα τα χρόνια και να βλέπεις περίπου 1000 ανθρώπους να απασχολούνται εκεί. Και δίπλα, μια εταιρεία, όπως η Sunlight, η οποία είναι όχι εθνικός, όχι ευρωπαϊκός αλλά παγκόσμιος πρωταθλητής στην έρευνα. Να βλέπω στην περιοχή της Ξάνθης ανθρώπους με διδακτορικά από όλον τον κόσμο να έρχονται και να εγκαθίστανται εκεί και να κάνουν κάτι το οποίο αφορά τεχνολογίες άμυνας σε ολόκληρο τον πλανήτη. Και αυτό το λέω, γιατί; Γιατί έρχεται να κουμπώσει –ας μου επιτραπεί ο όρος- με την κρατική πολιτική.

Στο προσεχές Ecofin, εκπροσωπώντας την Ελλάδα, το βασικό θέμα το οποίο θα διαπραγματευτούμε είναι τα καπνικά προϊόντα. Και είχαμε ,κάποιες και κάποιοι ίσως το ξέρετε, ξεκινήσει μια διαπραγμάτευση. Γιατί ερχόταν από τις Βρυξέλλες μια προσέγγιση η οποία έλεγε ότι πρέπει να αυξηθεί πολύ σημαντικά ο φόρος σε αυτά τα καπνικά προϊόντα. Προτεραιοποιούμε τη δημόσια υγεία όλες και όλοι. Παιδιά έχουμε, ναι.

Αλλά από την άλλη, έπρεπε να είμαστε έξυπνοι και ρεαλιστές. Και ξέρουμε ότι σε μια χώρα με τα δικά μας σύνορα και με τη δική μας γεωγραφία, όταν εκτινάσσεις τους φόρους σε προϊόντα όπως τα καπνικά, αυτό το οποίο συμβαίνει με μία λέξη λέγεται «λαθρεμπόριο». Άρα, ο στόχος δεν είναι απλά και μόνο να περιφέρεις κάτι το οποίο ίσως μπορεί να ακούγεται πολύ ευχάριστο. Είναι να ξέρεις να κάνεις τη δουλειά σωστά.

Η Ελλάδα, λοιπόν, γνωρίζοντας, μάλιστα, και τον ρόλο που παίζει μια βιομηχανία όπως η ΣΕΚΕ στην περιοχή, όχι μόνο εθνικά, στην Θράκη, διαπραγματεύτηκε και πέτυχε ήδη στο κείμενο, το οποίο δεν έχει ολοκληρωθεί ως διαπραγμάτευση -καλώς εχόντων των πραγμάτων, αυτό θα κλείσει τον Νοέμβρη. Αλλά ήδη σε αυτό το κείμενο που διαπραγματευόμαστε, έχουμε πιο λελογισμένη αύξηση φόρων. Γενικά για την Ελλάδα έχουμε και μία οκταετή παράταση σε σχέση με το πότε αυτοί οι αυξημένοι συντελεστές θα ξεκινήσουν. Γιατί; Γιατί είναι αυτό το οποίο είπε πριν ο Χρήστος. Και συμφωνώ.

Το νιώθουμε αυτό, κι εγώ το νιώθω στο Eurogroup πολύ έντονα, πώς αλληλοεπιδρά το παγκόσμιο, το ευρωπαϊκό, το εθνικό και το τοπικό. Μία απόφαση που πάρθηκε σε ένα δωμάτιο, το θυμάστε από τα χρόνια της δυσκολίας, της κρίσης, των μνημονίων, έρχεται και ακουμπάει κάθε μικρή επιχείρηση εδώ. Και, άρα, πρέπει να ξέρει κανείς όταν διαπραγματεύεται όλα αυτά τα πολύ δύσκολα τεχνικά κείμενα. Επομένως, δεν αρκεί να έχεις τη γνώση και την επάρκεια να διαπραγματεύεσαι.

Πρέπει να μπορείς να καταλαβαίνεις ποιους αυτό αφορά. Γιατί αυτό έρχεται να κάνει εν τέλει πολύ μεγάλη διαφορά στις ζωές τους, στις επιχειρήσεις τους, στις δουλειές τους, στα παιδιά τους, στην προοπτική του αν θα μείνουν κάπου, αν θα πάνε κάπου αλλού. Τα πάντα έχουν συνέπειες και σας διαβεβαιώ τίποτα δεν είναι εύκολο όταν διαπραγματεύεσαι θέματα που έχουν εθνική πτυχή. Αλλά είναι πολύ πιο ουσιαστικό αυτό να το κάνεις , όχι με συνθήματα, με γνώση και με επιμονή. Συνεχίζω, λοιπόν, λέγοντας, επειδή αναφέρθηκα πριν, σε συγκεκριμένη περίπτωση των δύο εταιρειών, γυρνώντας πίσω στα στοιχεία της περιοχής, ότι αντιστοίχως στο λιανικό εμπόριο, ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 21,8% από το 2019 μέχρι το ’25, ενώ οι τουριστικές αφίξεις και διανυκτερεύσεις στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη είναι σε άνοδο.

Μπορούμε να πετύχουμε περισσότερα. Δεν πρόκειται να σας αφήσουμε μόνους σε αυτή τη διαδρομή. Θέλουμε εσείς και τα παιδιά σας να μείνετε εδώ σε έναν τόπο που προσφέρει πραγματικές ευκαιρίες και προοπτικές.

Γι’ αυτό και ποια είναι η δική μας δουλειά; Η δική μας δουλειά είναι να αφαιρέσουμε τα εμπόδια και να δημιουργήσουμε τα κίνητρα. Γνωρίζετε ότι μειώσαμε τον ΕΝΦΙΑ κατά 50% σε όλα τα χωριά κάτω των 2.000 κατοίκων. Αυτό θα γίνει από το ’27 στο 100%, θα εξαλειφθεί ο ΕΝΦΙΑ σε όλους τους μικρούς οικισμούς, με εξαιρέσεις, συζητήσαμε για τη Νέα Βύσσα. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι πρέπει να κάνουμε και άλλες ενέργειες και να αφαιρέσουμε τα εμπόδια.

Υπάρχει ένα ειδικό πλαίσιο πολιτικής το οποίο αφορά τον Έβρο. Αλλά εγώ θα πω κάτι που το αναφέρατε και πριν. Πέρα από τη στοχευμένη πολιτική για την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου και για την Περιφέρεια συνολικότερα, το δημογραφικό είναι το υπαρξιακό ζήτημα της Ελλάδας για τις επόμενες δεκαετίες.

Χαίρομαι πάρα πολύ που στην περσινή ΔΕΘ ξεκινώντας, αυτό που κάναμε αντί να έχουμε μία λίστα μέτρων, ήταν να κάνουμε ένα μεγάλο πράγμα. Μία φορολογική μεταρρύθμιση με βάση το δημογραφικό. Το προφανές.

Δημογραφικό δεν είναι μόνο οικογένεια, οικογένεια είναι ο πυρήνας. Αλλά δημογραφικό, το ξέρετε καλά εδώ στον Έβρο, είναι ο τόπος, η απόσταση από το κέντρο, το νέο παιδί που ψάχνει να βρει δουλειά. Όλα αυτά μαζί.

Εκεί λοιπόν, αυτή η πολιτική ξεκίνησε πέρυσι, συνεχίστηκε φέτος, τί λέμε; Σε φορολογώ διαφορετικά, ανάλογα με το πόσα παιδιά έχεις. Ο κατώτατος συντελεστής μηδενίζεται για το τρίτο. Είμαι τρίτεκνος. Αυτό το οποίο θα σας πω είναι όταν δεν κάνεις παιδί για έναν φόρο. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Αλλά επιτρέψτε μου να πω, κατ’ ελάχιστον, θες μία πολιτεία που αναγνωρίζει, που καταλαβαίνει τι σημαίνει να πρέπει να αφαιρείς αυτά τα βάρη, από μία οικογένεια η οποία έχει τρία και τέσσερα παιδιά.

Και βέβαια, υπάρχει η εφαρμογή της ενίσχυσης μέχρι 10.000 ευρώ ανά νοικοκυριό για μετεγκατάσταση στους Δήμους Σουφλίου, Διδυμοτείχου και Ορεστιάδας. Εδώ, όμως, να πω ότι αυτά τα βήματα είναι αρχικά.

Χρειάζεται να γίνουν πολλά περισσότερα. Ανήκω σε μια κυβέρνηση η οποία έχει μειώσει 90 φόρους και εισφορές από το ’19 και μετά. Σας καλώ να το ψάξετε. Καμία άλλη κυβέρνηση στην ιστορία της χώρας δεν μείωσε τόσους φόρους και τόσες εισφορές. Ξεκινήσαμε, βέβαια, από ένα επίπεδο φόρων το οποίο ήταν εξωπραγματικά υψηλό. Και ταυτοχρόνως, ξεκινήσαμε από μια παρατήρηση, όπου όταν ο Υπουργός Οικονομικών της Ελλάδας επισκεπτόταν την Γερμανία το ’15, ο τίτλος στις γερμανικές εφημερίδες ήταν «Η Ελλάδα είναι η πρωτεύουσα της φοροδιαφυγής».

Και τώρα ο κόσμος έχει γυρίσει ανάποδα. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία έχει μειώσει τη φοροδιαφυγή συντριπτικά. Και επειδή έχουμε και πρόσφατες ιστορίες στο Τύπο και στις ειδήσεις που τις βλέπουμε περί φοροδιαφυγής, θα συνεχίσουμε να το κάνουμε.

Κυρίες και κύριοι,

Η ιστορία της χώρας είναι μια ιστορία εκκρεμότητας αλλά και μεγάλης προοπτικής σε σχέση με το τι μπορούμε να πετύχουμε. Γιατί μιλώντας, ίσως αντλώντας παραδείγματα και από τη δική μου πολιτική θητεία, το gov.gr ήταν πράγματα τα οποία έπρεπε στη χώρα να είχαν γίνει από τη δεκαετία του ‘90. Δεν ήταν η 4η βιομηχανική επανάσταση, ήταν η 3η.

Είναι το εξής απλό. Δεν ενδιαφέρουν το κόσμο τα computers και οι αριθμοί, όπως λέει και το τραγούδι. Το κόσμο τον ενδιαφέρει να μην χρειάζεται να βγαίνει σε μια δημόσια υπηρεσία και να περιφέρει ένα χαρτί από τον δεύτερο στον τρίτο όροφο.

Αυτό ήταν. Αυτή ήταν η κεντρική σύλληψη του gov.gr και αυτό παλέψαμε να κάνουμε με πολύ μεγάλη καθυστέρηση.

Μετά στο Υπουργείο Παιδείας, θα μου επιτραπεί η προσωπική αναφορά σε αυτό, το σκεφτόμουν με αφορμή τα όσα είπατε. Χάρηκα πάρα πολύ που ως Υπουργός Παιδείας υπέγραψα την απόφαση μαζί με την Υφυπουργό μου, την κα Μακρή, να καταργήσουμε τα κινητά τηλέφωνα στα σχολεία. Μπορούν να τα έχουν μόνο στην τσάντα τους.

Δεν το τηρούν πάντα τα παιδιά μας. Οι δάσκαλοι μας όμως και οι καθηγητές μας φροντίζουν να εφαρμόζεται αυτή η απόφαση. Γιατί είδαμε πόσο το κινητό τηλέφωνο δεν κάνει καλό σε ένα νέο παιδί -το βλέπω κι εγώ από τα παιδιά μου. Και συνολικότερα η ιστορία της χώρας μας και η ιστορία του τόπου μας έχει αυτόν τον διπλό χαρακτήρα. Υπάρχουν πράγματα που δεν έχουν γίνει για δεκαετίες και υπάρχουν και πράγματα στα οποία πρέπει να ανταποκρινόμαστε διαρκώς και με πάρα πολύ καλά και μεγάλα αντανακλαστικά.

Και πρέπει ο πολιτικός διαχειριστής να μπορεί να κάνει και τα δύο και να τα κάνει μαζί και γρήγορα. Σκεφτόμενος ένα πράγμα το οποίο έχει σχέση με το θρησκευτικό στοιχείο. Ο Υπουργός Παιδείας όπως ξέρετε είναι Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Χαίρομαι πάρα πολύ που σε συνεργασία με την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε θέσεις ιερέων σε όλα τα Πατριαρχεία στον κόσμο. Γιατί αυτός είναι ένας εθνικός πόρος και είμαι στο Έβρο και γνωρίζετε πάρα πολύ καλά τι σημαίνει αυτό. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο να μπορεί κανείς συνολικότερα να αντιλαμβάνεται ποιες είναι οι εθνικές δυνατότητες, ποια είναι όλα εκείνα τα πράγματα που δεν έχουν γίνει για πάρα πολλά χρόνια και με στοχευμένες ενέργειες να μπορείς επενδύοντας και αφαιρώντας εμπόδια να τα επιλύεις.

Αυτό το αναφέρω ως μια ευρύτερη φιλοσοφία για το πόσα πολλά μπορούμε να πετύχουμε αν είμαστε αισιόδοξοι στις δυνατότητές μας και έχουμε πίστη σε αυτές. Βέβαια, ξέρετε, οι συνεργάτες μου με κατηγορούν συχνά ότι είμαι πολύ αισιόδοξος και μου έστειλαν πρόσφατα ένα βιντεάκι του προέδρου Ρήγκαν στο οποίο διηγείται τη διαφορά δύο παιδιών, δύο διδύμων, ενός αισιόδοξου και ενός απαισιόδοξου παιδιού και βάζουν το αισιόδοξο παιδάκι σε ένα δωμάτιο γεμάτο παιχνίδια και βάζει τα κλάματα. Και το ρωτάνε γιατί παιδάκι μου κλαις αφού το δωμάτιο είναι γεμάτο παιχνίδια; Και λέει γιατί κάποτε θα σπάσουν. Αυτό είναι το απαισιόδοξο παιδάκι. Και βάζουν το αισιόδοξο παιδάκι σε ένα δωμάτιο γεμάτο κοπριά και το αισιόδοξο παιδάκι είναι μέσα στη χαρά.

Και λέει γιατί παιδάκι μου είσαι τόσο χαρούμενο; Γιατί λέει κάπου εδώ θα υπάρχει ένα πόνι, για να υπάρχει τόση κοπριά, ένα μικρό αλογάκι. Ο αισιόδοξος είναι όμως αυτός ο οποίος εντέλει κάνει όλη τη διαφορά στη ζωή.

Αν δεν πιστεύεις ότι μπορείς να αλλάξεις τα πράγματα εκεί έξω, τότε πρέπει να κάνεις άλλη δουλειά, ειδικά αν είσαι πολιτικός. Και πρέπει να μπορούμε να λύνουμε προβλήματα τα οποία είναι απλά και καθημερινά. Ήμουν με τον Περιφερειάρχη στην Καβάλα, κάποια πράγματα έχουν κόστος κάποια πράγματα δεν έχουν τις δυνατότητες να τα σηκώσουμε οικονομικά, ακόμα. Κάποια άλλα πράγματα όμως τα λύνεις με μερικές απλές αποφάσεις αν ακούς περισσότερο από ό,τι μιλάς.

Στην Καβάλα μου είπαν ότι το τελωνείο πρέπει να φύγει από το κέντρο, και θα φύγει, διότι βρήκαμε μία εναλλακτική για να μπορέσει να γίνει αυτό. Εάν δεν ήμασταν στο πεδίο, εάν δεν ήμουν στο πεδίο δεν θα μπορούσαμε αυτό -πέρα από όσα μας λένε οι βουλευτές μας- να φτάσει σε εμάς και να λάβουμε την απόφαση.

Πολλά άλλα τέτοια πράγματα, λοιπόν, πρέπει να γίνουν. Χαίρομαι που θα έχουμε την ευκαιρία να γυρίσουμε, συνολικότερα, στην περιφερειακή ενότητα και να δούμε επιχειρήσεις, προβλήματα, αλλαγές.

Αυτή ακριβώς είναι η κουλτούρα όλων των πραγμάτων που θέλουμε να κάνουμε και αυτή είναι και η εντολή που έχουμε και η εντολή που έχω από τον Πρωθυπουργό: να δίνουμε λύσεις στα προβλήματα που βλέπουμε εκεί.

Τώρα, υπάρχουν πολλά χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία έχουν δοθεί συνολικότερα στη χώρα μας. Δεν θα σας κουράσω αναφέροντας ένα προς ένα όλα αυτά τα παραδείγματα. Στο Ταμείο Ανάκαμψης υπήρχαν πολλά έργα, περίπου μισό δισ. για την Περιφέρεια. Ο Περιφερειάρχης θα διαχειριστεί ευρωπαϊκά προγράμματα τα οποία είναι επίσης πολύ μεγάλα και πολύ σημαντικά. Και ξέρω ότι υπάρχουν και οι απαιτήσεις θα είναι περισσότερες.

Ξέρω ότι πάντα θα υπάρχει και το κάτι άλλο που θα πρέπει να προστεθεί για να μπορέσουν να λυθούν όλες αυτές οι εκκρεμότητες που σας μίλησα πριν. Όμως νομίζω και επιτρέψτε μου να πω ότι ανήκω σε μία γενιά η οποία το έμαθε βίαια, ότι όλη τη διαφορά την κάνουν εκείνοι οι οποίοι μιλάνε με ειλικρίνεια και πράττουν, λένε «να», όχι «θα».

Και το λένε κοιτάζοντας στα μάτια για να μπορούν να σε ξανακοιτάξουν. Ο κόσμος τέσταρε τι σημαίνει να κάνεις συνταγές χωρίς κόστος από εκείνους που έταζαν τα πάντα. Με όλα τα προβλήματα που έχει η εναλλακτική, η εναλλακτική είναι πολύ καλύτερη.

Γιατί είναι αυτή η οποία εν τέλει πηγαίνει τον τόπο και τη χώρα μπροστά. Λίγα ακόμη λόγια από μεριάς μου για τη Θράκη και να πω ότι παρά που μίλησα εθνικά, ειδικά για εδώ, δεν αρκεί να βλέπουμε την περιοχή ως μέρος απλώς της Επικράτειας που συμμετέχει στην εθνική ανάπτυξη. Οφείλουμε να αναγνωρίσουμε και κάτι άλλο, ότι συμμετέχει καταλυτικά στη γεωπολιτική αναβάθμιση της Ελλάδας και πλέον αυτό δεν το βλέπουμε μόνο στον εθνικό τύπο και στις εθνικές συζητήσεις.

Το βλέπουμε και σε κάθε διεθνές έντυπο. Η Αλεξανδρούπολη είναι το χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς μια περιοχή μπορεί να μετατραπεί από γεωγραφικό άκρο σε στρατηγικό κόμβο της Ευρώπης. Από το ‘19, η συνολική διακίνηση φορτίων, συμπεριλαμβανομένης της νέας δραστηριότητας του υγροποιημένου φυσικού αερίου, έχει υπερτριπλασιαστεί.

Με τον αγωγό TAP, τον ελληνοβουλγαρικό IGB, τον πλωτό σταθμό υγροποιημένου φυσικού αερίου και τον κάθετο διάδρομο, η Αλεξανδρούπολη αποκτά ολοένα και σημαντικότερο ρόλο στην ενεργειακή ασφάλεια, συνολικότερα της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Και αυτή δεν είναι μόνο μια οικονομική ή μία ενεργειακή εξέλιξη. Είναι μια βαθιά γεωπολιτική αλλαγή.

Σε μια εποχή όπου η ενέργεια είναι θεμελιώδης παράγοντας ισχύος και ασφάλειας, η Ελλάδα συμβάλλει ενεργά στη διαμόρφωση του ενεργειακού ευρωπαϊκού χάρτη. Μπορείτε, λοιπόν, να διαπιστώσετε ότι το κέντρο σάς χρειάζεται ίσως πολύ περισσότερο από ό,τι κι εσείς οι ίδιοι φαντάζεστε. Η σημασία σας είναι σημασία εθνικής εμβέλειας.

Στην ίδια εικόνα εντάσσονται η νέα μονάδα ηλεκτροπαραγωγής στην Κομοτηνή, η υπό κατασκευή μονάδα στην Αλεξανδρούπολη ισχύος 840 MW, με επένδυση 400 εκατομμυρίων ευρώ. Όλη αυτή η δυναμική πρέπει να μεταφραστεί σε απτά οφέλη για την τοπική οικονομία, ειδικά για το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, να πω ότι έχει αποκτήσει πλέον στρατηγικό ρόλο χάρη της θέσης στο Βόρειο Αιγαίο, στη σύνδεσή του με τα Βαλκάνια και τη συνεργασία που έχει με τους συμμάχους μας. Η αναβάθμισή του προχωρά με έργα στη λιμενολεκάνη, στο δίαυλο ναυσιπλοΐας και στην οδική σύνδεση.

Στόχος μας δεν είναι μόνο μετρήσιμη ανάπτυξη, αλλά και βιώσιμη ανάπτυξη, που όπως είπα δημιουργεί πολλαπλασιαστές ισχύος. Κι εδώ επιτρέψτε μου να αναφερθώ σε ένα σημείο, το οποίο δεν ανέφερα πριν από τη θητεία μου στο Υπουργείο Παιδείας, το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο κυρία πρύτανη.

Η ενίσχυσή του συνδέεται με τον νόμο που φέραμε το 2024, προχωρήσαμε στη διεύρυνσή του εντάσσοντας τμήματα του Διεθνούς Πανεπιστήμιου της Ελλάδας και ιδρύοντας νέα εδώ στον Έβρο.

Πιστεύω βαθιά ότι αυτή ήταν μια μεταρρύθμιση όχι μόνο εκπαιδευτική, αλλά εθνική. Και ένα ισχυρό Πανεπιστήμιο μπορεί να αλλάξει ίσως τις προοπτικές μιας ολόκληρης περιφέρειας.

Φίλες και φίλοι,

Οι καταστροφικές πυρκαγιές του 2023 άφησαν βαθύ τραύμα στον Έβρο. Δεσμευτήκαμε όχι μόνο να αποκαταστήσουμε τις ζημιές, αλλά να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις για μια νέα αναπτυξιακή πορεία. Το σχέδιο ανασυγκρότησης ύψους περίπου 3 δις. ευρώ βρίσκεται σε εξέλιξη με παρεμβάσεις στις υποδομές και στην αντιπλημμυρική προστασία.

Ξέρουμε πολύ καλά ότι υπάρχουν καθυστερήσεις και ότι οι πολίτες περιμένουν περισσότερα. Και καλά κάνουν. Έχουν απόλυτο δίκιο. Πρέπει να τρέξουμε. Η επιτυχία δεν μετριέται στα κονδύλια που εξασφαλίζεις. Η επιτυχία μετριέται στα έργα που υλοποιείς και στο αποτέλεσμα που αυτά έχουν για την κοινωνία.

Η Θράκη διαθέτει μοναδικό φυσικό και πολιτιστικό πλούτο. Η μεγαλύτερη δύναμή της, όμως, βρίσκεται στους ανθρώπους της και στην κοινωνική της συνοχή.

Η Θράκη προχωρά όταν όλοι οι πολίτες της, χωρίς εξαιρέσεις, έχουν ίσες ευκαιρίες στη μόρφωση, στην εργασία και στην επιχειρηματικότητα και αισθάνονται ότι συμμετέχουν στο ίδιο μέλλον.

Εδώ, η εθνική υπερηφάνεια συμβαδίζει με την ελληνική συνύπαρξη χριστιανών και μουσουλμάνων στο πλαίσιο της κοινής ελληνικής και ευρωπαϊκής μας ταυτότητας.

Αυτή είναι η μεγάλη παρακαταθήκη του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη: Η ισονομία και η ισοπολιτεία για όλους.

Η οικονομική πολιτική οφείλει να στηρίζει αυτή την προσπάθεια. Μια οικονομία που παράγει περισσότερο και διαχειρίζεται υπεύθυνα τους πόρους της, μπορεί να χρηματοδοτεί την άμυνα, την υγεία, την παιδεία, τις υποδομές.

Οφείλουμε ευγνωμοσύνη στα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας που υπηρετούν εδώ και ως έμπρακτη αναγνώριση της προσφοράς τους από την 1η Ιανουαρίου του ‘26 η μηνιαία αποζημίωση των οπλιτών θητείας στις παραμεθόριες περιοχές όπως ο Έβρος, αυξήθηκε. Αλλά προφανώς όπως και σε όλα τα άλλα, πρέπει να γίνουν ακόμη πάρα πολλά.

Από τη θέση ευθύνης μου στην οικονομική πολιτική αντιλαμβάνομαι την ανάπτυξη και την εθνική ισχύ ως δύο έννοιες άρρηκτα συνδεδεμένες. Θα είμαστε πάντα καλοί γείτονες με όσους λειτουργούν εντός του διεθνούς δικαίου αλλά απόλυτα ανυποχώρητοι με όσους δεν σέβονται τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Όταν το 2020 η χώρα βίωσε μια σοβαρότατη υβριδική απειλή στα σύνορά της, μόλις λίγα χιλιόμετρα από εδώ, αντιληφθήκαμε όλοι την αξία των συνόρων για ένα εθνικό κράτος και δη για το δικό μας.

Μια κρίση μπορεί να τους οδηγήσει σε μία βαθύτερη συνειδητοποίηση. Ότι αυτό που μοιάζει ακριτικό είναι στο επίκεντρο του εθνικού ενδιαφέροντος. Όχι μόνο για όσο διαρκεί η απειλή αλλά σταθερά, για πάντα.

Και από την Αλεξανδρούπολη μπορούμε να δούμε μια χώρα η οποία ενισχύει τη θέση της στην Ευρώπη και στον κόσμο. Η ευθύνη μας είναι αυτή η αναβάθμιση να γίνει βιωμένη πραγματικότητα σε ολόκληρη τη Θράκη, σε ολόκληρο τον Έβρο, όπως αναφερθήκατε πριν.

Αυτή είναι η Ελλάδα που θέλουμε να χτίσουμε: παραγωγική, δίκαιη, ασφαλής.

Μια Ελλάδα η οποία αντλεί δύναμη από όλη την Επικράτειά της και προσφέρει προοπτική σε όλους τους πολίτες της.