Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Στη στρατηγική των πρόωρων αποπληρωμών του ελληνικού δημόσιου χρέους και στα οφέλη που αυτή δημιουργεί για την οικονομία αναφέρεται ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, εξηγώντας γιατί η κυβέρνηση επιλέγει να χρησιμοποιεί μέρος των διαθέσιμων πόρων για να μειώνει νωρίτερα τις υποχρεώσεις της χώρας.

«Οι εύκολες αποφάσεις κοιτάζουν το σήμερα, οι δύσκολες κοιτάζουν την επόμενη γενιά», τονίζει ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, εξηγώντας γιατί η κυβέρνηση επιλέγει να κατευθύνει διαθέσιμους πόρους στην ταχύτερη αποπληρωμή δανείων. Ο Κυριάκος Πιερρακάκης απορρίπτει αρχικά την άποψη ότι η Ελλάδα αποπληρώνει πρόωρα «φθηνά» δάνεια με επιτόκιο 1,5%. Όπως αναφέρει, τα δάνεια του πρώτου μνημονίου έχουν κυμαινόμενο επιτόκιο Euribor συν 0,5%, κάτι που σήμερα μεταφράζεται σε κόστος περίπου 3%.

Παράλληλα, ξεκαθαρίζει ότι οι πρόωρες αποπληρωμές δεν χρηματοδοτούνται μέσω νέου και ακριβότερου δανεισμού. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει, φέτος η Ελλάδα θα δανειστεί 8 δισ. ευρώ από τις αγορές, την ώρα που οι κανονικές αποπληρωμές χρέους ανέρχονται σε 8,9 δισ. ευρώ.

Αντίθετα, τα 12,8 δισ. ευρώ των πρόωρων αποπληρωμών προέρχονται από τα ταμειακά διαθέσιμα και το πλεόνασμα που έχει ήδη δημιουργηθεί.

Όπως εξηγεί ο υπουργός, τα συγκεκριμένα χρήματα, λόγω των ευρωπαϊκών δημοσιονομικών κανόνων, δεν μπορούν να διοχετευθούν σε παροχές. Παράλληλα, η απόδοσή τους είναι χαμηλότερη από το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους και, κατά συνέπεια, όπως υποστηρίζει, είναι οικονομικά συμφερότερο να χρησιμοποιηθούν για τη μείωσή του.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει ο Κυριάκος Πιερρακάκης στο 2032, χρονιά κατά την οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, η Ελλάδα θα βρισκόταν αντιμέτωπη με μια σημαντική δημοσιονομική επιβάρυνση.

Πρόκειται για 25 έως 30 δισ. ευρώ αναβαλλόμενων τόκων από την περίοδο της κρίσης, οι οποίοι θα άρχιζαν να προστίθενται στο δημόσιο χρέος.

Ακόμη και εάν το συγκεκριμένο βάρος κατανεμόταν σε βάθος 20ετίας, όπως σημειώνει, η χώρα θα έπρεπε να καταβάλλει περίπου 1,5 δισ. ευρώ επιπλέον κάθε χρόνο.

«Με τις πρόωρες αποπληρωμές εξουδετερώνουμε αυτή τη νάρκη από τώρα», αναφέρει χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η συγκεκριμένη πολιτική οδηγεί σε εξοικονόμηση περίπου 800 εκατ. ευρώ ετησίως από τόκους και κλείνει ακόμη μία οικονομική εκκρεμότητα που άφησε πίσω της η περίοδος της κρίσης.

Ο υπουργός συνδέει, τέλος, τη μείωση του χρέους με τις δυνατότητες στήριξης των πολιτών τα επόμενα χρόνια. Όπως υποστηρίζει, η βιωσιμότητα του δημόσιου χρέους επηρεάζει μεσοπρόθεσμα τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο, επομένως όσο περιορίζεται το χρέος τόσο ενισχύονται οι δυνατότητες της οικονομίας αλλά και η αξιοπιστία της χώρας.

«Η Ελλάδα πλήρωσε πολύ ακριβά την πρακτική να μεταφέρει τα βάρη της στο μέλλον», καταλήγει ο Κυριάκος Πιερρακάκης, υπογραμμίζοντας: «Δεν θα κάνουμε το ίδιο, δεν θα στείλουμε ξανά τον λογαριασμό στα παιδιά μας».

Διαβάστε ακόμη

Oι Λιβανέζοι που, μετά την Αθήνα, επενδύουν στο real estate της Σύρου (pics)

Τα τρελά ποσά στις μεταγραφές του ποδοσφαίρου

Το «τρίγωνο του λιθίου»: Η νέα μάχη για τον λευκό χρυσό της Νότιας Αμερικής

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ