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Έως 4.000 ευρώ λιγότερο φόρο θα πληρώσουν χιλιάδες ελεύθεροι επαγγελματίες από την κατάργηση των προσαυξήσεων του τεκμαρτού, ενώ η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά μισή μονάδα από τον Απρίλιο του 2027 θα περάσει ολόκληρη στους εργαζομένους. Στους συνταξιούχους, η μόνιμη ενίσχυση αυξάνεται στα 400 ευρώ και επεκτείνεται σε 270.000 νέους δικαιούχους, ενώ οι δημόσιοι υπάλληλοι θα λάβουν από το 2027 μόνιμη ενίσχυση Χριστουγέννων 500 ευρώ μεικτά.

Από την εξειδίκευση προέκυψαν και νέες φορολογικές παρεμβάσεις. Από την 1η Ιουλίου 2027 ο φόρος μεταβίβασης κατοικίας αυξάνεται από 3% σε 15% για φυσικά πρόσωπα από χώρες εκτός ΕΕ και ΕΟΧ που δεν είναι επί μακρόν διαμένοντες, ενώ οι αμοιβές μελών διοικητικών συμβουλίων και ανώτερων στελεχών από συμμετοχή στα κέρδη θα φορολογούνται με 15% για το τμήμα τους πάνω από τις 60.000 ευρώ, αντί 5% σήμερα. Ο φόρος στα κανονικά μερίσματα παραμένει αμετάβλητος στο 5%.

Παράλληλα, το νέο «Σπίτι μου 3» θα δίνει στεγαστικά δάνεια έως 230.000 ευρώ, ενώ ο επενδυτικός λογαριασμός για παιδιά έως δύο ετών θα προσφέρει επιλογές εγγυημένου κεφαλαίου και αφορολόγητες αποδόσεις.

Τον πλήρη χάρτη των μέτρων παρουσίασε η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών: ο υπουργός Κυριάκος Πιερρακάκης, ο αναπληρωτής υπουργός Νίκος Παπαθανάσης και οι υφυπουργοί Θάνος Πετραλιάς και Δημήτρης Μαρκόπουλος.

Το δημοσιονομικό κόστος των νέων παρεμβάσεων που δεν έχουν ακόμη θεσμοθετηθεί υπολογίζεται σε 605 εκατ. ευρώ για το 2026 και σε 2,2 δισ. ευρώ για το 2027, ενώ αυξάνεται σταδιακά στα 3,6 δισ. ευρώ έως το 2030. Εάν συνυπολογιστούν και τα ήδη θεσμοθετημένα μέτρα που δεν έχουν ακόμη αποδοθεί, το συνολικό ετήσιο κόστος φτάνει τα 1,54 δισ. ευρώ το 2026, περίπου τα 5 δισ. ευρώ το 2027 και προσεγγίζει τα 9 δισ. ευρώ το 2030.

Ποιοι γλιτώνουν τις προσαυξήσεις του τεκμαρτού

Από το φορολογικό έτος 2026 καταργούνται για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες οι πρόσθετες προσαυξήσεις που ανεβάζουν το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα πάνω από τη βάση του κατώτατου μισθού και των τριετιών. Πρόκειται για τις επιβαρύνσεις που προκύπτουν από το κόστος μισθοδοσίας και από τον τζίρο πάνω από τον μέσο κύκλο εργασιών του αντίστοιχου ΚΑΔ.

Οι προσαυξήσεις αυτές επιβαρύνουν σήμερα 156.000 ατομικές επιχειρήσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου, περίπου 18.000 επαγγελματίες θα κερδίσουν 1.000 ευρώ, 11.000 θα έχουν ελάφρυνση 1.500 ευρώ, 6.500 θα κερδίσουν 2.000 ευρώ, 4.600 περίπου 2.500 ευρώ και 5.000 επαγγελματίες θα δουν τον φόρο τους να μειώνεται κατά περίπου 4.000 ευρώ.

Για να χαρακτηριστεί κάποιος «συνεπής» και να απαλλαγεί από τις προσαυξήσεις θα πρέπει:

• Να έχει διαβιβάσει τα απαιτούμενα στοιχεία στο myDATA.

• Να έχει ολοκληρώσει και να διατηρεί τη διασύνδεση της ταμειακής μηχανής με το POS.

• Να μην του έχει επιβληθεί πρόστιμο από τη φορολογική διοίκηση ή την Επιθεώρηση Εργασίας κατά τα προηγούμενα πέντε φορολογικά έτη.

• Να έχει υποβάλει όλες τις δηλώσεις ΦΠΑ και φόρου εισοδήματος των τελευταίων πέντε ετών.

Ιδιοκτήτης καφέ με 15 χρόνια λειτουργίας, πέντε εργαζομένους και ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα 27.244 ευρώ θα έχει ετήσια ελάφρυνση 2.534 ευρώ. Ατομική επιχείρηση λιανικής πώλησης υποδημάτων, με τέσσερα χρόνια λειτουργίας, δύο εργαζομένους και ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα 18.552 ευρώ, θα κερδίσει 1.134 ευρώ. Λογιστής με 20 χρόνια λειτουργίας, χωρίς προσωπικό και ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα 19.820 ευρώ, θα έχει όφελος 615 ευρώ.

Ο βασικός κορμός του τεκμαρτού, πάντως, παραμένει. Η ελάχιστη βάση θα εξακολουθήσει να συνδέεται με τον κατώτατο μισθό και να αυξάνεται λόγω τριετιών μετά τα πρώτα έξι χρόνια λειτουργίας της επιχείρησης. Ο Κυριάκος Πιερρακάκης δεν δεσμεύτηκε για πλήρη κατάργηση του συστήματος, άφησε όμως ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων στοχευμένων διορθώσεων.

Ταξί

Αλλαγές έρχονται και για τους εκμεταλλευτές ταξί. Το τεκμήριο θα υπολογίζεται ανάλογα με το πραγματικό ποσοστό ιδιοκτησίας του οχήματος, ενώ τα ανήλικα παιδιά που κληρονομούν άδεια ταξί θα εξαιρούνται από το τεκμαρτό εισόδημα.

Παράλληλα, η μείωση του τεκμαρτού κατά 50% επεκτείνεται σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους, από 1.500 σήμερα. Ειδικά στη Δυτική Μακεδονία, το πληθυσμιακό όριο αυξάνεται από τους 1.700 στους 2.200 κατοίκους. Η αλλαγή καλύπτει 131 επιπλέον οικισμούς.

Ολόκληρη στους εργαζομένους η μείωση των εισφορών

Από την 1η Απριλίου 2027 οι ασφαλιστικές εισφορές μειώνονται κατά 0,5 ποσοστιαία μονάδα. Η βασική νέα διευκρίνιση είναι ότι η μείωση θα προέλθει εξ ολοκλήρου από το σκέλος του εργαζομένου και όχι του εργοδότη. Αυτό σημαίνει ότι ολόκληρο το όφελος θα περάσει στις καθαρές μηνιαίες αποδοχές.

Η απώλεια εσόδων της ΔΥΠΑ θα καλυφθεί από τον κρατικό προϋπολογισμό, ώστε να μη δημιουργηθεί έλλειμμα. Το κόστος υπολογίζεται σε 163 εκατ. ευρώ για το 2027 και σε 218 εκατ. ευρώ από το 2028, σε ετήσια βάση.

Τον Απρίλιο του 2027 θα συνδυαστούν η νέα αύξηση του κατώτατου μισθού, οι τριετίες και η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών. Τον Ιανουάριο του 2028 ο κατώτατος μισθός θα φτάσει τα 1.000 ευρώ και έως τα 1.300 ευρώ για όσους έχουν συμπληρωμένες τριετίες.

Η άνοδος του κατώτατου μισθού θα συμπαρασύρει το επίδομα ανεργίας, την ειδική παροχή μητρότητας, την αμοιβή των υπερωριών και άλλες παροχές που συνδέονται με αυτόν. Ο βασικός μισθός των δημοσίων υπαλλήλων θα αναπροσαρμοστεί οριζόντια τόσο τον Απρίλιο του 2027 όσο και τον Ιανουάριο του 2028.

Νέος εργαζόμενος 23 ετών χωρίς τριετίες θα δει, σύμφωνα με τα παραδείγματα της παρουσίασης, τον καθαρό μισθό του από 797 ευρώ σήμερα να ανεβαίνει στα 836 ευρώ τον Απρίλιο του 2027 και στα 871 ευρώ τον Ιανουάριο του 2028. Το πρόσθετο καθαρό εισόδημα υπολογίζεται σε 414 ευρώ το 2027 και σε 1.040 ευρώ το 2028.

Ο κυβερνητικός στόχος είναι ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης, από 1.516 ευρώ το 2025, να ξεπεράσει τα 1.700 ευρώ το 2028 και τα 1.800 ευρώ έως το 2030.

Ποιοι συνταξιούχοι θα πάρουν τα 400 ευρώ

Η μόνιμη ετήσια ενίσχυση του Νοεμβρίου αυξάνεται από 300 σε 400 ευρώ καθαρά και επεκτείνεται σε 270.000 επιπλέον συνταξιούχους.

Συνολικά θα καλύπτει περίπου 2,2 εκατομμύρια δικαιούχους, μεταξύ των οποίων περίπου δύο εκατομμύρια συνταξιούχοι και 172.000 δικαιούχοι αναπηρικών παροχών. Το συνολικό ετήσιο κόστος φτάνει τα 880 εκατ. ευρώ.

Τα 400 ευρώ θα καταβάλλονται σε όλους τους συνταξιούχους γήρατος άνω των 65 ετών, χωρίς εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, στους δικαιούχους σύνταξης λόγω θανάτου από την ηλικία των 60 ετών, στους συνταξιούχους αναπηρίας ανεξαρτήτως ηλικίας και στους δικαιούχους αναπηρικών επιδομάτων χωρίς ηλικιακό όριο.

Οι συνταξιούχοι γήρατος κάτω των 65 ετών μένουν εκτός. Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου υποστήριξε ότι δεν επιθυμεί να δημιουργήσει οικονομικό κίνητρο για πρόωρη συνταξιοδότηση.

Παράλληλα, η αύξηση των συντάξεων από την 1η Ιανουαρίου 2027 υπολογίζεται, με τα σημερινά δεδομένα, σε 2,6%. Το οριστικό ποσοστό θα καθοριστεί με βάση τα στοιχεία του τελικού σχεδίου του προϋπολογισμού. Προβλέπεται επίσης τιμαριθμική αναπροσαρμογή των αναπηρικών επιδομάτων, ώστε να ακολουθούν τις μεταβολές του κόστους ζωής.

Τα 500 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους

Από το 2027 θεσπίζεται μόνιμη ενίσχυση Χριστουγέννων 500 ευρώ μεικτά για τους δημοσίους υπαλλήλους. Η ενίσχυση θα προσμετράται στις συντάξιμες αποδοχές.

Το καθαρό ποσό δεν θα είναι ίδιο για όλους, καθώς θα εξαρτάται από τις ασφαλιστικές κρατήσεις, το συνολικό εισόδημα και τη φορολογική κλίμακα κάθε υπαλλήλου. Δεν ανακοινώθηκε αυτοτελής φορολόγηση με συντελεστή 20%.

Μηδενικός φορολογικός συντελεστής για τρίτεκνους και αγρότες

Από το 2027 μηδενίζεται ο φορολογικός συντελεστής για το τμήμα του εισοδήματος έως τις 20.000 ευρώ για τους τρίτεκνους και τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες.

Δεν πρόκειται απλώς για αύξηση του αφορολόγητου. Ο μηδενισμός του συντελεστή σημαίνει ότι θα ωφελούνται και φορολογούμενοι με εισόδημα πάνω από τις 20.000 ευρώ, καθώς δεν θα φορολογείται το πρώτο τμήμα του εισοδήματός τους.

Το μέτρο αφορά περίπου 87.000 τρίτεκνους, από τους οποίους σχεδόν 34.000 είναι ελεύθεροι επαγγελματίες. Τρίτεκνος μισθωτός με εισόδημα 20.000 ευρώ θα κερδίσει 620 ευρώ τον χρόνο, ενώ στα 30.000 ευρώ το ετήσιο όφελος φτάνει τα 1.800 ευρώ.

Για τους αγρότες, η παρέμβαση αφορά 47.251 κατά κύριο επάγγελμα παραγωγούς, οι οποίοι δηλώνουν το 56% του συνολικού αγροτικού εισοδήματος. Λόγω της έκπτωσης φόρου, στην πράξη μηδενική επιβάρυνση θα προκύπτει για εισόδημα έως περίπου 22.000 ευρώ, ενώ η ελάφρυνση μπορεί να φτάσει τα 2.900 ευρώ.

Αγρότης χωρίς παιδιά και εισόδημα 15.000 ευρώ, από φόρο 183 ευρώ, θα έχει μηδενική επιβάρυνση. Αγρότης με δύο παιδιά και εισόδημα 20.000 ευρώ, από φόρο 540 ευρώ, επίσης θα έχει μηδενικό φόρο. Για αγρότη χωρίς παιδιά και εισόδημα 30.000 ευρώ η ελάφρυνση υπολογίζεται σε περίπου 2.900 ευρώ.

«Σπίτι μου 3» με δάνειο έως 230.000 ευρώ

Το νέο «Σπίτι μου 3» θα διαθέτει συνολικά κεφάλαια 2 δισ. ευρώ. Το ανώτατο ηλικιακό όριο αυξάνεται από τα 50 στα 55 έτη και το μέγιστο δάνειο από 190.000 σε 230.000 ευρώ, με διατήρηση της χρηματοδότησης έως το 90% της αξίας του ακινήτου.

Η μέγιστη εμπορική αξία της κατοικίας αυξάνεται από 250.000 σε 300.000 ευρώ. Το εισοδηματικό όριο διαμορφώνεται στις 35.000 ευρώ για το ζευγάρι, προσαυξημένο κατά 7.000 ευρώ για κάθε παιδί, αντί 5.000 ευρώ προηγουμένως. Έτσι, μια τετραμελής οικογένεια θα μπορεί να ενταχθεί με εισόδημα έως 49.000 ευρώ.

Για τις πολύτεκνες οικογένειες, στο βασικό όριο των 150 τετραγωνικών μέτρων θα προστίθενται 10 τετραγωνικά για κάθε παιδί πέραν του τέταρτου.

Δεν αλλάζει, ωστόσο, το κριτήριο παλαιότητας των κατοικιών. Παραμένει το 2007 για τους γενικούς δικαιούχους και το 2020 για τους δικαιούχους με αναπηρία.

Παράλληλα, παρατείνονται έως το 2030 η φοροαπαλλαγή για κενά ακίνητα που περνούν στη μακροχρόνια μίσθωση, η έκπτωση φόρου για δαπάνες αναβάθμισης κτιρίων και η αναστολή του ΦΠΑ στις νέες οικοδομές. Συνεχίζεται και το 2027 ο περιορισμός νέων καταχωρίσεων βραχυχρόνιας μίσθωσης σε δημοτικά διαμερίσματα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.

Διευρύνονται επίσης τα όρια για την επιστροφή ενοικίου, ενώ προβλέπεται διπλή επιστροφή για εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν στην περιφέρεια μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους.

Πενταπλάσιος φόρος για αγοραστές τρίτων χωρών

Από την 1η Ιουλίου 2027 ο φόρος μεταβίβασης κατοικίας αυξάνεται από 3% σε 15% για φυσικά πρόσωπα που είναι πολίτες χωρών εκτός ΕΕ και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και δεν διαθέτουν καθεστώς επί μακρόν διαμένοντος.

Η αύξηση αφορά μόνο κατοικίες και όχι επαγγελματικούς χώρους, οικόπεδα ή άλλα ακίνητα. Δεν αφορά νομικά πρόσωπα ούτε επιβαρύνει όσους έχουν καθεστώς επί μακρόν διαμένοντος.

Το εξάμηνο έως την εφαρμογή του μέτρου δίνεται προκειμένου να ολοκληρωθούν μεταβιβάσεις που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη. Σε κατοικία φορολογητέας αξίας 200.000 ευρώ, ο βασικός φόρος μεταβίβασης αυξάνεται από 6.000 σε 30.000 ευρώ.

Ο επενδυτικός κουμπάρας των παιδιών

Μέσα στα δύο πρώτα χρόνια από τη γέννηση του παιδιού, η οικογένεια θα μπορεί να ανοίγει ειδικό επενδυτικό λογαριασμό. Για κάθε ευρώ που θα κατατίθεται, το κράτος θα προσθέτει ακόμη ένα ευρώ, με ανώτατη κρατική συμμετοχή 1.200 ευρώ τον χρόνο. Το πλαφόν θα αυξάνεται κατά 10% ανά πενταετία.

Στον λογαριασμό θα μπορούν να συνεισφέρουν, πέρα από τους γονείς, οι παππούδες, οι νονοί, συγγενείς και οικογενειακοί φίλοι. Τα προϊόντα θα προσφέρονται από τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες και εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων και θα πιστοποιούνται σε συνεργασία με την Τράπεζα της Ελλάδος και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Κάθε πάροχος θα υποχρεώνεται να διαθέτει τουλάχιστον ένα προϊόν εγγυημένου κεφαλαίου, ενώ θα υπάρχουν και επιλογές υψηλότερου κινδύνου και πιθανής απόδοσης. Οι τόκοι και η υπεραξία θα είναι αφορολόγητοι. Οι αποδόσεις 3%, 5% και 7% που παρουσιάστηκαν αποτελούν ενδεικτικά σενάρια και όχι εγγυημένες αποδόσεις.

Με τις μέγιστες καταβολές, οι συνολικές τοποθετήσεις έως την ενηλικίωση υπολογίζονται σε 49.304 ευρώ, οι μισές από τις οποίες θα προέρχονται από το κράτος. Με μέση απόδοση 3%, το τελικό κεφάλαιο μπορεί να προσεγγίσει τις 64.000 ευρώ.

Φόρος 15% στις υψηλές αμοιβές στελεχών

Από την 1η Ιανουαρίου 2027, οι αμοιβές μελών διοικητικών συμβουλίων και ανώτερων στελεχών που προέρχονται από συμμετοχή στα κέρδη θα φορολογούνται με 15%, αντί 5%, για το τμήμα τους πάνω από τις 60.000 ευρώ.

Η αλλαγή αποσκοπεί στην εξίσωση της φορολογικής μεταχείρισης με τα stock options, τα οποία φορολογούνται με 15%. Ο φόρος στα κανονικά μερίσματα δεν αλλάζει και παραμένει στο 5%.

Τέλος επιτηδεύματος, προκαταβολή και επενδύσεις

Το 2027 καταργείται το τέλος επιτηδεύματος για τις επιχειρήσεις της περιφέρειας, της Θεσσαλονίκης και των νησιών της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής. Το 2028 μειώνεται κατά 50% στην υπόλοιπη Αττική και το 2029 καταργείται σε ολόκληρη τη χώρα.

Το τέλος βεβαιώνεται σήμερα σε 245.003 νομικά πρόσωπα, από τα οποία 121.922 βρίσκονται εκτός Αττικής. Επιχείρηση στη Λάρισα χωρίς υποκατάστημα θα γλιτώσει 800 ευρώ από το 2027, ενώ επιχείρηση στη Θεσσαλονίκη με ένα υποκατάστημα θα έχει όφελος 1.600 ευρώ.

Από το φορολογικό έτος 2028 η προκαταβολή φόρου των νομικών προσώπων θα μειώνεται κατά πέντε ποσοστιαίες μονάδες κάθε χρόνο, μέχρι να υποχωρήσει από το 80% στο 50% το 2033. Η πρώτη μείωση θα εμφανιστεί στις δηλώσεις του 2029. Για τις ατομικές επιχειρήσεις, η προκαταβολή φόρου μειώνεται στο 50% από το φορολογικό έτος 2027.

Παράλληλα, επιταχύνονται οι αποσβέσεις των επενδύσεων σε μηχανολογικό εξοπλισμό, με τον χρόνο απόσβεσης να περιορίζεται από τα δέκα στα έξι χρόνια.

Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ενεργοποιούνται δύο νέα χρηματοδοτικά εργαλεία μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, με πόρους 1,5 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης. Από αυτά, 1,1 δισ. ευρώ θα κατευθυνθούν σε συγχρηματοδοτούμενα δάνεια και 400 εκατ. ευρώ σε εγγυοδοτικό εργαλείο.

Με τη συμμετοχή των τραπεζών αναμένεται να κινητοποιηθούν συνολικά δάνεια 5 δισ. ευρώ, από τα οποία 2,2 δισ. ευρώ συγχρηματοδοτούμενα και 2,8 δισ. ευρώ εγγυοδοτούμενα.

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