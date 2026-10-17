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Σε διευκρινίσεις για την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης προχώρησε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης με ανάρτησή του στο Facebook από την Μπανγκόκ όπου βρίσκεται για την ετήσια σύνοδο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας.

Η επιδότηση στην αντλία ισχύει ήδη, ενώ η πλατφόρμα για το επίδομα θέρμανσης αναμένεται να ανοίξει έως τις 10 Νοεμβρίου. Η προκαταβολή θα καταβληθεί πριν από τα Χριστούγεννα, αναφέρει στο σχετικό βίντεο. Όπως αναφέρει, το κόστος μειώνεται κατά 40 λεπτά το λίτρο – 20 λεπτά από την κρατική επιδότηση και άλλα 20 λεπτά από τα διυλιστήρια.

Στο ερώτημα «πόσο θα πληρώνουμε τελικά;», ο κ. Πιερρακάκης δηλώνει ότι η μέση τιμή διαμορφώνεται στα 1,55 ευρώ το λίτρο, αντί για 1,95 ευρώ ο λίτρο – τιμή που θα ίσχυε να δεν υπήρχαν τα μέτρα στήριξης.

Και όσοι παίρνουν επίδομα θέρμανσης;

Το επίδομα θέρμανσης αυξάνεται κατά 30%. Τι σημαίνει αυτό; Αυτό σημαίνει ότι ένα νοικοκυριό που πέρσι λάμβανε συνολικό επίδομα 800 ευρώ, φέτος θα λάβει 1.040 ευρώ. Τι σημαίνει αυτό σε σχέση με την τιμή; Για αυτούς, η τιμή θα είναι αντί για 1,55, πρακτικά 1,35 ευρώ.

Συνεχίζεται η επιδότηση στο ντίζελ για την αμόλυβδη;

Συνεχίζεται, με 20 λεπτά το λίτρο στο ντίζελ, αθροιστικά από την κρατική επιδότηση και από τα διυλιστήρια, και με 10 λεπτά το λίτρο στην αμόλυβδη από την κρατική επιδότηση.

«Η διεθνής κρίση δεν περιμένουν ούτε η στήριξη των πολιτών μπορεί να περιμένει. Θα είμαστε εδώ για όσο χρειαστεί» δηλώνει ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας.

Η επιδότηση στην αντλία ισχύει ήδη, ενώ η πλατφόρμα για το επίδομα θέρμανσης αναμένεται να ανοίξει έως τις 10 Νοεμβρίου. Η προκαταβολή θα καταβληθεί πριν από τα Χριστούγεννα.