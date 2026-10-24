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Την ανάγκη να μετατραπεί η μακρόχρονη συνεργασία Ελλάδας και Ηνωμένου Βασιλείου σε μια ισχυρότερη στρατηγική οικονομική σχέση, με αιχμή τις επενδύσεις, την τεχνολογία, την ενέργεια και τη ναυτιλία, υπογράμμισε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, μιλώντας στο ετήσιο δείπνο «Back-to-Business Dinner 2026» του Ελληνοβρετανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου.

Ο κ. Πιερρακάκης αναφέρθηκε στη μεταμόρφωση της ελληνικής οικονομίας μετά την κρίση, επισημαίνοντας ότι το επόμενο μεγάλο στοίχημα είναι η διαμόρφωση ενός νέου παραγωγικού μοντέλου και η ενίσχυση της παραγωγικότητας. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στις βρετανικές επενδύσεις στην Ελλάδα, οι οποίες, όπως ανέφερε, έφτασαν τα 5,3 δισ. ευρώ το 2025, καθώς και στις νέες προοπτικές συνεργασίας στην ανώτατη εκπαίδευση, στην τεχνητή νοημοσύνη και στις κεφαλαιαγορές.

Παράλληλα, με την ιδιότητα του επικεφαλής του Eurogroup, στάθηκε στην ανάγκη κινητοποίησης των ευρωπαϊκών αποταμιεύσεων, που υπερβαίνουν τα 10 τρισ. ευρώ, προς παραγωγικές επενδύσεις, ενώ προειδοποίησε για τις πιέσεις που ασκούν στα επιτόκια η γεωπολιτική αστάθεια, οι αυξημένες χρηματοδοτικές ανάγκες και η τεχνολογική επανάσταση. Όπως τόνισε, η οικονομική ισχύς της Ευρώπης και η στενότερη συνεργασία με τη Βρετανία αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της επόμενης περιόδου.

Ακολουθεί η ομιλία του Κυριάκου Πιερρακάκη:

Εξοχότατε,

Αξιότιμα μέλη του Ελληνοβρετανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου,

Κυρίες και κύριοι,

Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω καλωσορίζοντας θερμά τον νέο Πρέσβη του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ελλάδα, StephenLillieCMG, ευχόμενος κάθε επιτυχία στην αποστολή του. Η διακεκριμένη διπλωματική του σταδιοδρομία, συμπεριλαμβανομένης της θητείας του στην Κύπρο, του προσφέρει πολύτιμη εμπειρία και βαθιά κατανόηση της περιοχής μας.

Η Ελλάδα και η Βρετανία μοιράζονται πολύ περισσότερα από μια ιστορία φιλίας. Οι δεσμοί μας εκτείνονται στην άμυνα, την εκπαίδευση, την επιστήμη, τη ναυτιλία, το εμπόριο και τον πολιτισμό. Αντανακλούν κοινές αξίες και διαχρονικά στρατηγικά συμφέροντα.

Όμως, η ιστορία από μόνη της δεν χτίζει το μέλλον. Αυτό το κάνουν η πολιτική βούληση και η αποφασιστική δράση.

Φιλοδοξία μας πρέπει να είναι να μετατρέψουμε αυτή τη μακροχρόνια συνεργασία σε μια ισχυρότερη στρατηγική οικονομική εταιρική σχέση για τις επόμενες δεκαετίες.

Σε έναν κόσμο γεωπολιτικής αβεβαιότητας και εντεινόμενου ανταγωνισμού, καμία ευρωπαϊκή χώρα δεν μπορεί να επιτύχει μόνη της. Ούτε μπορεί οποιοδήποτε έθνος να οικοδομήσει το μέλλον του βασιζόμενο στα πλεονεκτήματα του παρελθόντος του. Πρέπει να έχουμε τη φιλοδοξία να δημιουργήσουμε νέα.

Κυρίες και κύριοι,

Τις ευκαιρίες στη ζωή τις δημιουργούμε σε μεγάλο βαθμό οι ίδιοι. Είτε πρόκειται για άτομα είτε για κρατικές οντότητες. Πριν από περίπου μία δεκαετία, η Ελλάδα βρισκόταν στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής οικονομικής κρίσης. Σήμερα, προβάλλεται από όλους ως παράδειγμα μιας από τις πιο επιτυχημένες επιστροφές στην ιστορία.

Αυτό δεν έγινε από μόνο του και δεν έγινε τυχαία. Συνέβη διότι η Ελλάδα απέδειξε ότι η δημοσιονομική υπευθυνότητα μπορεί να συνυπάρχει με την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική πρόοδο.

Αυτές είναι κατακτήσεις για τις οποίες είμαστε υπερήφανοι και οφείλουμε να είμαστε υπερήφανοι. Αλλά στην επόμενη φάση της οικονομικής μας πολιτικής, δεν αρκεί να αποκαταστήσουμε απλώς και μόνο όσα χάθηκαν στην κρίση, έστω και αλλιώς. Πρέπει να οικοδομήσουμε ένα διαφορετικό παραγωγικό υπόδειγμα. Σε αυτή την προσπάθεια, η Βρετανία μπορεί να αποτελέσει έναν εξαιρετικά σημαντικό εταίρο. Και τούτο διότι πρόκειται για μια σχέση μεταξύ δύο οικονομιών με σημαντικές συμπληρωματικότητες.

Το Ηνωμένο Βασίλειο διαθέτει ένα από τα σημαντικότερα διεθνή χρηματοοικονομικά κέντρα, κορυφαία πανεπιστήμια, προωθημένη επιστημονική έρευνα και μεγάλη εμπειρία στη χρηματοδότηση της καινοτομίας.

Η Ελλάδα διαθέτει σήμερα ένα σταθερό τραπεζικό σύστημα, μια εθνική οικονομία που έχει ανακτήσει την επενδυτική βαθμίδα και ένα πολύ ισχυρό νόμισμα. Διαθέτει επίσης μια ισχυρή στρατηγική γεωγραφική θέση, τον σημαντικότερο ναυτιλιακό στόλο παγκοσμίως, δυναμικούς κλάδους στον τουρισμό, στην ενέργεια και στις υπηρεσίες, καθώς και ένα ανθρώπινο δυναμικό με υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης.

Να δώσω λίγα χαρακτηριστικά παραδείγματα που αποτυπώνουν μια βαθύτερη μεταβολή: η METLEN, η Energean, η PeopleCert, ο Όμιλος Viohalco και η ΚΡΙ-ΚΡΙ αποτελούν τέτοιες περιπτώσεις ελληνικών επιχειρήσεων που διαθέτουν ενισχυμένη παρουσία στο Ηνωμένο Βασίλειο και διεκδικούν ρόλο και στη διεθνή αγορά. Και αυτό αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά μιας ώριμης και εξωστρεφούς οικονομίας.

Η διεθνοποίηση της ελληνικής οικονομίας έχει αποκτήσει πλέον και βαθύτερο θεσμικό αποτύπωμα. Η ένταξη του Χρηματιστηρίου Αθηνών στη Euronext έχει δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για μεγαλύτερη προβολή των ελληνικών επιχειρήσεων και ευρύτερη πρόσβαση σε επενδυτικά κεφάλαια. Ήδη, μεγάλες ναυτιλιακές εταιρείες εισέρχονται από τον περασμένο Ιούνιο στην Euronext Athens, αποδεικνύοντας την ισχυρή δυναμική που έχει προκύψει. Για τις ελληνοβρετανικές οικονομικές σχέσεις, αυτή η εξέλιξη ανοίγει ένα πρόσθετο πεδίο συνεργασίας καθώς είναι αυτονόητο ότι μια περισσότερο διασυνδεδεμένη ελληνική κεφαλαιαγορά μπορεί να προσφέρει περισσότερες ευκαιρίες στους Βρετανούς επενδυτές.

Ταυτόχρονα, η βρετανική επιχειρηματική παρουσία στην Ελλάδα παραμένει ισχυρή. Το 2025 το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν ο μεγαλύτερος επενδυτής στην Ελλάδα ως προς τις επενδυτικές ροές, με 5,3 δισ. ευρώ. Βρετανικές επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται, μεταξύ άλλων, στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, στις τηλεπικοινωνίες, στην ενέργεια, στον τουρισμό, στην υγεία και στα ακίνητα.

Τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε επίσης σημαντικό ενδιαφέρον βρετανικών επενδυτικών κεφαλαίων για τον χώρο της ελληνικής μη κρατικής εκπαίδευσης, στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια αλλά πλέον και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ένας χώρος τον οποίο τολμώ να πω ότι αργήσαμε σημαντικά για πάρα πολλές δεκαετίες και πλέον σπάσαμε, διορθώσαμε αυτή την ιστορική εκπαιδευτική ανορθογραφία.

Προσέξτε αυτή τη μεγάλη αλλαγή που πιστεύω ότι είναι εντέλει μια αλλαγή παραδείγματος: από εκεί που η Ελλάδα για δεκαετίες «εξήγαγε» κάθε χρόνο χιλιάδες φοιτητές στο Ηνωμένο Βασίλειο, σήμερα προσελκύει από εκεί μεγάλα πανεπιστημιακά ιδρύματα που ενδιαφέρονται να εδραιώσουν την παρουσία τους στη χώρα μας. Γιατί όμως ειδικά στην χώρα μας; Διότι μαζί με τα δημόσια ελληνικά πανεπιστήμια που προσφέρουν όλο και περισσότερα αγγλόφωνα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, διαθέτει όλες τις προϋποθέσεις για να εξελιχθεί σε έναν πολύ δυναμικό διεθνή κόμβο περιφερειακής εκπαίδευσης. Υπάρχει με άλλα λόγια πεδίο δόξης λαμπρό για συνεργασίες των πανεπιστημίων μας.

Και σε αυτή την περίπτωση δεν είναι απλώς μια ακόμη επένδυση. Πρόκειται για έναν τομέα που αφορά το σημαντικότερο στοιχείο της οικονομικής ανάπτυξης: το ανθρώπινο κεφάλαιο.

Θα ήταν βέβαια παράλειψη να μιλήσουμε για τις ελληνοβρετανικές οικονομικές σχέσεις χωρίς να αναφερθούμε στον τουρισμό. Γιατί ο τουρισμός αποτελεί μία από τις ισχυρότερες ανθρώπινες γέφυρες ανάμεσα στις δύο χώρες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία για το 2025, οι τουριστικές εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκαν κατά 18,41%, φθάνοντας τα 3,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, οι αφίξεις επισκεπτών από το Ηνωμένο Βασίλειο ανήλθαν σε περίπου 4,9 εκατομμύρια. Το Ηνωμένο Βασίλειο κατατάσσεται έτσι στη δεύτερη θέση μεταξύ των αγορών προσέλκυσης τουριστών στην Ελλάδα, οριακά μετά τη Γερμανία.

Ωστόσο, η επόμενη ημέρα του ελληνικού τουρισμού δεν αφορά μόνο την αύξηση των αφίξεων. Αφορά, με οικονομικούς όρους, την προσέλκυση επενδύσεων σε υποδομές και σε σύγχρονες υπηρεσίες φιλοξενίας.

Να ξεκαθαρίσουμε όμως κάτι: Η προσέλκυση επενδύσεων δεν είναι απλώς ζήτημα φορολογικών κινήτρων. Είναι πρωτίστως ζήτημα εμπιστοσύνης. Εμπιστοσύνης στην οικονομία, στους θεσμούς. Οι επενδυτές αναζητούν μια δημόσια διοίκηση που λειτουργεί αποτελεσματικά. Ένα φορολογικό σύστημα που είναι διαφανές.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι μεταρρυθμίσεις των κυβερνήσεων του Κυριάκου Μητσοτάκη τα τελευταία χρόνια σε ό,τι αφορά τη δημόσια διοίκηση, την ψηφιοποίηση και τη φορολογική συμμόρφωση αποτελούν θεμελιώδη στοιχεία της οικονομικής μας πολιτικής. Γιατί το καλύτερο επενδυτικό κίνητρο είναι τελικά ένα κράτος που λειτουργεί καλά και αποτελεσματικά.

Ο επόμενος μεγάλος τομέας συνεργασίας είναι η τεχνολογία.

Έχουμε συνηθίσει να μιλάμε για την τεχνολογική επανάσταση σαν να πρόκειται για ένα ακόμη κύμα οικονομικής αλλαγής. Αλλά η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν είναι απλώς μια νέα τεχνολογία. Είναι μια τεχνολογία που ήδη μεταβάλει και θα μεταβάλει δραματικά τα πάντα.

Η Ελλάδα, τα τελευταία χρόνια, έχει πραγματοποιήσει ένα τεράστιο άλμα στον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους. Τολμώ να πω ότι αναγνωρίζεται διεθνώς και έχει την αντανάκλασή του στα πάντα. Από το πώς χειριστήκαμε τους εμβολιασμούς στην εποχή της πανδημίας μέχρι το πώς παράγονται τα πλεονάσματα στη φορολογική διοίκηση μέσα από την ψηφιοποίηση της οικονομίας και τη σύνδεση των ΜμΕ με απλές τεχνολογίες. Η εμπειρία του gov.gr ήταν για εμάς πολύ σημαντική-παρεμπιπτόντως αυτή ήταν μια πράξη συνεργασίας με το Ηνωμένο Βασίλειο, εμπνευστήκαμε από το παράδειγμα του gov.uk, το οποίο δημιουργήθηκε,αν δεν κάνω λάθος το 2011.

Όλη η δομή και οι άνθρωποι του gov.uk εκπαίδευσαν στα πρώτα βήματα τους δικούς μας ανθρώπους στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης τότε. Θυμάμαι χαρακτηριστικά τον Μάικ Μπράκεν, τον Τομ Λούσμορ, πρόσωπα ειδικά στο χώρο της τεχνολογίας και τα οποία σήμερα, κύριε πρέσβη, εάν τα ρωτήσετε θεωρούν ότι πήραμε αυτό το πολύ καλό παράδειγμα και το πήγαμεκαι ένα βήμα παραπέρα λόγω και των δυσκολιών που είχαμε στην ελληνική δημόσια διοίκηση. Πλέον έχουμε περίπου 2.500 υπηρεσίες που παρέχονται ψηφιακά και το gov.gr θεωρείται μια από τις πιο δημοφιλείς μεταρρυθμίσεις στην ιστορία της χώρας.

Είναι πολύ σπουδαίο να μπορεί κανείς να μαθαίνει, να διδάσκεται από κάτι που δουλεύει στο πεδίο παρά το γεγονός ότι στην πολιτική, ας μου επιτραπεί να το πω απλά, δεν υπάρχει το copypaste. Οι μεταρρυθμίσεις,συνήθιζα να λέω με την τότε ιδιότητά μου, είναι σαν τις μεταμοσχεύσεις, πρέπει να υπάρχει συμβατότητα του δότη με τον δέκτη. Αλλά το gov.uk για εμάς ήταν κάτι το οποίο ήταν εξαιρετικά συμβατό και ακριβώς γι’ αυτόν τον λόγο μάθαμε πολλά.

Λοιπόν, το μάθημα το οποίο έχουμε λάβει πέρα από τεχνικό είναι και βαθιά πολιτικό. Πολλά μπορούν να γίνουν όταν συνδυάζεις πολιτική βούληση, τεχνική γνώση και διάθεση για πραγματική διοικητική μεταρρύθμιση.

Το Ηνωμένο Βασίλειο, σε αυτό το πλαίσιο της μεγάλης τεχνολογικής αλλαγής η οποία θα έχει πολλά βήματα και πολλά κύματα και διαρκώς επιταχυνόμενα, διαθέτει ισχυρά πανεπιστήμια και ένα δυναμικό οικοσύστημα επιχειρήσεων τεχνητής νοημοσύνης.

Η συνεργασία ελληνικών και βρετανικών επιχειρήσεων μπορεί να συμβάλει αποφασιστικά στην προσπάθεια, να διαχειριστούμε και να μεταβολίσουμε όλο αυτό το κύμα και όλη αυτή την μεγάλη αλλαγή αξιοποιώντας τις σημαντικές δυνατότητες που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε και την παραγωγικότητα της οικονομίας μας που είναι και το επόμενο μεγάλο στοίχημα για εμάς.

Να αναφέρω ακόμη ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ο «Δαίδαλος», ο νέος εθνικός υπερυπολογιστής της Ελλάδας, ξεκινήσαμε να τον σχεδιάζουμε όταν ήμουν στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και εγκαινιάστηκε πρόσφατα από τον Πρωθυπουργό στο Λαύριο. Πρόκειται για μία από τις πιο προηγμένες υπολογιστικές υποδομές στην Ευρώπη και στην καρδιά του ελληνικού «εργοστασίου» Τεχνητής Νοημοσύνης (AIFactoryPHAROS), σχεδιασμένη για την εκπαίδευση σύνθετων μοντέλων AI.

Η πρόσβαση ερευνητών, πανεπιστημίων, νεοφυών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων στον «Δαίδαλο» θα είναι κατά βάση δωρεάν, ενισχύοντας την ελληνική και ευρωπαϊκή καινοτομία.

Ο κόσμος μας είναι ένας κόσμος μεγάλων προκλήσεων αλλά και μεγάλων ευκαιριών. Σκεφθείτε το θέμα της ενεργειακής ασφάλειας που έχει επιστρέψει στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής πολιτικής. Οι γεωπολιτικές εξελίξεις μάς υπενθύμισαν ότι η ενέργεια αποτελεί παράγοντα εθνικής ασφάλειας, στρατηγικής αυτονομίας και κοινωνικής συνοχής.

Η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να διαδραματίσει στρατηγικό ρόλο στον ενεργειακό χάρτη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Η ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, των ηλεκτρικών διασυνδέσεων, των συστημάτων αποθήκευσης και των υποδομών φυσικού αερίου δημιουργούν νέες δυνατότητες. Το Ηνωμένο Βασίλειο διαθέτει σημαντική σχετική τεχνογνωσία, και η συνεργασία μπορεί να αποδειχθεί αμοιβαία επωφελής.

Το ίδιο ισχύει και για τη ναυτιλία. Η θάλασσα υπήρξε και για τους δύο ένα προνομιακό πεδίο οικονομικής επέκτασης. Άλλωστε, είναι πολύ γνωστό ότι η ελληνική πλοιοκτησία και το ναυτιλιακό οικοσύστημα του Λονδίνου έχουν αναπτύξει δεσμούς που διαρκούν πολλές γενιές.

Σήμερα, όμως, η διεθνής ναυτιλία βρίσκεται μπροστά σε μια μεγάλη μετάβαση. Η Ελλάδα μπορεί να αξιοποιήσει το μέγεθος και την εμπειρία της ναυτιλίας της. Το Ηνωμένο Βασίλειο μπορεί να συνεισφέρει ασφαλιστικές υπηρεσίες κ.ά. Μαζί μπορούμε να δημιουργήσουμεσυνεργασίες με διεθνή εμβέλεια.

Διότι προσέξτε: η Ελλάδα δεν αποτελεί μόνο μια αγορά δέκα εκατομμυρίων ανθρώπων. Αποτελεί μέρος της ευρωπαϊκής ενιαίας αγοράς και ταυτόχρονα είναι στο γεωγραφικό σταυροδρόμι τριών ηπείρων. Η γεωγραφία μας είναι ένα πλεονέκτημα που οφείλουμε να μετατρέψουμε σε παραγωγική ισχύ. Το συζητάμε πολλά χρόνια, τώρα έχουμε ξεκινήσει να απελευθερώνουμε το σύνολο των δυνατοτήτων μας και είμαστε στη διάρκεια μιας διαδρομής. Και η διαδρομή αυτή στο τέλος της θα είναι απολύτως επιτυχημένη.

Κυρίες και κύριοι,

το κοινό παρελθόν μπορεί να θέτει τις βάσεις αλλά μόνο οι αποφάσεις που λαμβάνουμε στο παρόν είναι εκείνες που προετοιμάζουν ένα πραγματικά υποσχόμενο μέλλον. Και οι διαχρονικά καλές σχέσεις πρέπει να ανανεώνονται μέσα από κοινά συμφέροντα και κοινές πρωτοβουλίες.

Η Ελλάδα έχει αλλάξει. Και η χώρα έχει πλέον τη δυνατότητα να διεκδικήσει έναν σημαντικότερο ρόλο στον ευρωπαϊκό και στον διεθνή οικονομικό καταμερισμό. Αυτό είναι το μήνυμα που θέλουμε να στείλουμε ιδιαίτερα στους Βρετανούς φίλους μας. Η Ελλάδα δεν ζητά απλώς να την εμπιστευθούν για όσα έχει πετύχει. Προσκαλεί τους εταίρους της να επενδύσουν στις μεγάλες δυνατότητες που έχει αποδείξει ότι διαθέτει για το μέλλον.

Πράγματι, η πολιτική αποκτά ουσιαστικό νόημα όταν έχει ορίζοντα μέλλοντος. Και η οικονομική προοπτική της Ευρώπης αφορά άμεσα και έμμεσα και τη σχέση μας με το Ηνωμένο Βασίλειο. Επιτρέψτε μου, ως εκ τούτου, να σας απευθυνθώ και με την ιδιότητα του επικεφαλής του Eurogroup. Μια ευρωζώνη που αναπτύσσεται, επενδύει και καινοτομεί, που δημιουργεί περισσότερες ευκαιρίες για τον εαυτό της εν τέλει δημιουργεί και περισσότερες ευκαιρίες για τους εταίρους της. Η δική μας ευθύνη στους ευρωπαϊκούς θεσμούς είναι να συνδυάσουμε τη σταθερότητα με τη φιλοδοξία. Να εξασφαλίσουμε ότι μια καλή επιχειρηματική ιδέα, για παράδειγμα κάτι που συζητάμε πολύ έντονα ειδικά αυτό το διάστημα στα ευρωπαϊκά συμβούλια, να μπορεί να βρει χρηματοδότηση, να αποκτήσει μέγεθος, να αναπτυχθεί, να μεγεθυνθεί στην Ευρώπη και έτσι να μπορέσει να απευθυνθεί στη διεθνή αγορά. Αυτό είναι κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη η αυτοκριτική μας είναι ότι δεν συμβαίνει στην κλίμακα που θα έπρεπε και για αυτόν τον λόγο μιλάμε για την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, ως το σύνολο των αποταμιεύσεων που έχουμε στην Ευρώπη περισσότερα από 10 τρισ. ευρώ θα μπορέσει να μετατραπεί σε επένδυση και έτσι θα μπορέσουμε να απελευθερώσουμε μια πολύ μεγαλύτερη αναπτυξιακή δυναμική.

Αυτό είναι ένα από τα παραδείγματα των μεταρρυθμίσεων που πρέπει να κατακτήσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ζούμε σε περίπλοκους καιρούς και σε ένα διεθνές περιβάλλον όπου οι πολλαπλές πιέσεις αυξάνουν τις προκλήσεις. Είμαστε σε μια εποχή υψηλότερωνεπιτοκίων, το κόστος δανεισμού έχει αυξηθεί. Εάν κάνετε τη σύγκριση 2016 με 2026 στην Ευρωζώνη το μέσο επιτόκιο τώρα είναι 4%, τότε ήταν 1,1%. Όλο αυτό έχει συμβεί για μια σειρά από λόγους: είναι η ενεργειακή κρίση, η γεωπολιτική αστάθεια, τα αυξημένα δημοσιονομικά ελλείμματα, οι μεγαλύτερες ανάγκες για αμυντικές και επενδυτικές δαπάνες, η γήρανση του πληθυσμού που φυσικά παίζει και αυτή ρόλο σε ό,τι αφορά τον κοινωνικό προϋπολογισμό και η επανάσταση της Τεχνητής Νοημοσύνης, διότι ενώ τα κράτη διεκδικούν κεφάλαια για τα ομόλογά τους, τα ίδια κεφάλαια τα ανταγωνιζόμαστε, είμαστε σε διαδικασία ανταγωνισμού με τις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες για να μπορέσουμε να αντλήσουμε από τις ίδιες αγορές δανεισμό. Και όλο αυτό πιέζει τα επιτόκια προς τα πάνω. Όλα αυτά, λοιπόν,διαμορφώνουν μια νέα πραγματικότητα στις διεθνείς αγορές.

Ειδικά η μεγάλη αναπτυξιακή ώθηση της Τεχνητής Νοημοσύνης έχει ευρύτερες χρηματοοικονομικές συνέπειες. Η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν είναι μόνο μια τεχνολογική δύναμη είναι υπό μία έννοια και μια μακροοικονομική δύναμη και θα πρέπει πλήρως αυτό να το συλλάβουμε σε όλους τους οικονομικούς σχεδιασμούς που πραγματοποιούμε.

Για την Ευρώπη, αποτελεί έναν ακόμη λόγο για να εμβαθύνουμε τις κεφαλαιαγορές μας, με τον τρόπο που σας περιέγραψα πριν για να διοχετεύσουμε τις αποταμιεύσεις μας σε παραγωγικές επενδύσεις. Αλλά συνολικότερα υπάρχει ένας παραλληλισμός ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Ευρώπη ο οποίος είναι ότι υπάρχουν μια σειρά από πράγματα που δεν έχουν γίνει πάρα πολλά χρόνια και αυτό σου δίνει ένα μέρισμα του «προφανούς» άπαξ και η πολιτική βούληση ευθυγραμμισθεί με την οικονομική και πολιτική πραγματικότητα.

Και εκτιμώ ότι η Ευρώπη όπως αυτά αποτυπώνονται στην έκθεση Ντράγκι και στην έκθεση Λέτα βρίσκεται προ των πυλών αυτής της αλλαγής. Ειδικά για την Ένωση Κεφαλαιαγορών εγώ θα πω ένα πράγμα ότι η πρόοδος των τελευταίων δέκα μηνών είναι μεγαλύτερη από την πρόοδο των τελευταίων δέκα ετών.

Αυτό θεωρώ ότι μας επιτρέπει να είμαστε αισιόδοξοι ευελπιστώντας ότι και σε όλα τα άλλα κεφάλαια – στην Τραπεζική Ένωση, στην Ενεργειακή Ένωση, την τεχνολογική πολιτική της Ευρώπης, την αμυντική πολιτική όπως αυτή συνυπάρχει με την οικονομία- θα δούμε αντίστοιχη πρόοδο να συντελείται το επόμενο διάστημα.

Σε όλα αυτά να υπογραμμίσω ότι η στενότερη συνεργασία με το Ηνωμένο Βασίλειο, ένα από τα σημαντικότερα χρηματοοικονομικά κέντρα του κόσμου, μπορεί να δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για επενδύσεις, καινοτομία και ανάπτυξη.

Το ερώτημα που αντιμετωπίζουμε είναι κοινό: πώς μετατρέπουμε το διαθέσιμο κεφάλαιο σε παραγωγική δύναμη; Πώς δίνουμε σε μια επιχείρηση τη δυνατότητα να αναπτυχθεί, να εξαγάγει και να δημιουργήσει ποιοτικές θέσεις εργασίας; Και πώς εξασφαλίζουμε τη σταθερότητα που χρειάζεται κάθε επενδυτής για να σχεδιάσει σε προοπτική, σε βάθος χρόνου.

Η ελληνική και η βρετανική επιχειρηματική κοινότητα μπορούν να δώσουν πολύ πρακτικές απαντήσεις σε όλα αυτά. Και ως επικεφαλής του Eurogroup πιστεύω ότι μια οικονομικά ισχυρότερη Ευρώπη οφείλει να καλλιεργεί τη συνεργασία με σημαντικούς εταίρους όπως το Ηνωμένο Βασίλειο για να μπορέσει να απελευθερώσει το σύνολο των δυνατοτήτων της. Η επιτυχία της μιας πλευράς δημιουργεί ευκαιρίες και για την άλλη.

Αγαπητοί φίλοι,

Το διεθνές περιβάλλον σήμερα χαρακτηρίζεται από βαθιά αστάθεια και αβεβαιότητα.

Δύο συνεχιζόμενες συγκρούσεις, στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή, επηρεάζουν την ασφάλεια, τις αγορές ενέργειας, τις εμπορικές ροές και τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας. Οι συνέπειές τους εκτείνονται πολύ πέρα από τις περιοχές στις οποίες εκτυλίσσονται, επηρεάζοντας πολίτες και επιχειρήσεις σε ολόκληρο τον κόσμο.

Υπό αυτές τις συνθήκες, η στενότερη συνεργασία μεταξύ εταίρων που μοιράζονται κοινές αξίες και συμφέροντα αποτελεί στρατηγική αναγκαιότητα, με σταθερή και αδιαπραγμάτευτη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν κάθε λόγο να ενισχύσουν τη συνεργασία τους. Χαιρετίζουμε την πρόθεση της βρετανικής κυβέρνησης να επιδιώξει στενότερες σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η εμβάθυνση αυτής της σχέσης μπορεί να ενισχύσει την ασφάλεια, την ανθεκτικότητα και την ευημερία σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Η ιστορία, το εμπόριο και ο πολιτισμός μάς συνδέουν με αμέτρητους τρόπους. Θα ήταν, το λιγότερο, αντιπαραγωγικό να θεωρήσουμε ότι μια στενή λωρίδα θάλασσας αρκεί για να μας κρατήσει χωριστά.

Σας ευχαριστώ πολύ.