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Σκληρή κριτική στις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος άσκησε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, κατά τη δευτερολογία του στην Ολομέλεια της Βουλής, στη συζήτηση του νομοσχεδίου για την ενίσχυση της εποπτείας των servicers. Απαντώντας στον Νίκο Ανδρουλάκη, υπερασπίστηκε τις κυβερνητικές παρεμβάσεις, επικαλέστηκε στοιχεία της Eurostat για το ιδιωτικό χρέος και αναφέρθηκε στα αποτελέσματα της ΑΑΔΕ στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.

Αναλυτικά η δευτερολογία του υπουργού:

Κύριε Ανδρουλάκη, εκτιμώ ότι η Ελλάδα έχει πληρώσει πολύ ακριβά την εποχή που οι εύκολες υποσχέσεις παρουσιάζονται ως οικονομική πολιτική και η δικιά μας ευθύνη, όπως την αντιλαμβανόμαστε, είναι ότι δεν πρόκειται ποτέ να επιτρέψουμε να επιστρέψει εκεί. Θα ξεκινήσω σχολιάζοντας λίγο την τροπολογία του ΠΑΣΟΚ και μετά θα απαντήσω σε κάποια από τα πράγματα τα οποία θέσατε.

Καταρχήν, σε ό,τι αφορά την τροπολογία, επειδή αναφερθήκατε και στην ευρωπαϊκή μου ιδιότητα, εγώ να θυμίσω την παλιά ευρωπαϊκή δική σας, όπου πάντα η συναινετική διαδικασία για να διαμορφωθεί στο Ευρωκοινοβούλιο δεν περιλαμβάνει «μουντιαλικούς» όρους, οπισθοχώρηση, άτακτη υποχώρηση χαρακτηρισμούς.

Η δουλειά είναι κάτι το οποίο γίνεται υπέρ των ανθρώπων που μας βλέπουν. Όλα τα υπόλοιπα είναι πολιτικό παιχνίδι.

Λοιπόν, πάμε σε αυτό το πνεύμα να δούμε πού μπορούμε να συμφωνήσουμε, γιατί έχουμε την ευθύνη να διαμορφώνουμε συμφωνίες και πού θεωρούμε ότι κάποια πράγματα τινάζουν την «μπάνκα στον αέρα». Προστασία πρώτης κατοικίας στην πρότασή σας. Εσείς ζητάτε από τον πολίτη, αν διαβάσετε την πρόταση αναλυτικά, να πτωχεύσει για να προστατεύσει το σπίτι του.

Εμείς του δίνουμε τη δυνατότητα σήμερα, αυτό να το κάνει μέσα από τον εξωδικαστικό μηχανισμό. Τον οποίο πολλά στελέχη σας κατακρίνουν. Και είπα ότι τις τελευταίες εβδομάδες αρκετοί συμπολίτες μας, εκατοντάδες, έχουν αρχίσει να μπαίνουν σε αυτή τη ρύθμιση.

Πείτε μου πραγματικά, ουδέτερα τώρα, όχι πολιτικά, ποιο από τα δύο σας φαίνεται πιο προστατευτικό και πιο λογικό. Για την εξαγορά των δανείων στην τιμή των funds, τους συζήτησα πριν και στην ομιλία μου, θα σας ενημερώσουν οι συνεργάτες σας. Είναι μια πρόταση στην οποία κανένας συνεπής μετά, εάν την εφαρμόσουμε- ακούγεται δελεαστική-το κόμμα του κ. Βελόπουλου είπε κάτι άλλο από αυτό που λέτε εσείς. Να υπάρχει και ένα premium 10% αν δεν κάνω λάθος, για τα funds, που θα μεταπουλήσουν στη χαμηλή τιμή.

Πείτε μου μετά γιατί να πληρώσει κανείς το δάνειό του στην Ελλάδα. Και πείτε μου γιατί, παρότι καταλαβαίνω ότι ακούγεται ελκυστικό, για ποιο λόγο μετά να συνεχίσει να υπάρχει τραπεζική πίστη στη χώρα μας. Δεν είναι εφαρμόσιμο.

Είναι πολύ προβληματικό και επειδή δεσμευτήκατε από βήματος ότι αυτά είναι πράγματα που θα θέλατε κάποτε να εφαρμόσετε, σας παροτρύνω ειλικρινά να τα ξανασκεφτείτε. Και βέβαια και οι επιτροπές που θα εφαρμόζουν κουρέματα, που σήμερα έχουμε έναν αντικειμενικό μηχανισμό, εγώ θα έλεγα, αλγοριθμικής φύσης, ο οποίος διαβάζει το σύνολο της περιουσίας, εσείς θέλετε να φτιάξετε επιτροπές. Τώρα, ποια είναι η διαφορά, γιατί λέτε, γιατί δεν το κάνετε και στις 120 δόσεις αυτό και το κάνετε μόνο στον εξωδικαστικό μηχανισμό.

Η απάντηση είναι ότι στον εξωδικαστικό μηχανισμό βάζουμε τους ευάλωτους, βάζουμε και τη μεσαία τάξη. Είναι πολύ λογικό το κίνητρο του κουρέματος να είναι σημαντικό για τον φτωχότερο σε σχέση με τον πλουσιότερο, και είναι κάτι το οποίο γενικά αναζητά μία χρυσή τομή. Λοιπόν, στο πλαίσιο αυτής της χρυσής τομής, εγώ θεωρώ ότι οι προτάσεις σας τις οποίες ανέφερα πριν, «τινάζουν την μπάνκα στον αέρα».

Σε άλλα πράγματα, όμως, καλοπροαίρετα, ακούμε και τους δικούς μας βουλευτές, ακούμε και τους δικούς σας βουλευτές, πώς μπορείτε να μην ψηφίσετε σήμερα πράγματα τα οποία και εσείς οι ίδιοι έχετε ζητήσει;

Τα οποία, βέβαια, πριν τα λέγατε αναγκαία, σήμερα τα λέτε… δεν ξέρω… δευτερεύοντα.

Δηλαδή, έχω εδώ τις ερωτήσεις σας. Τροπολογίες που καταθέσατε στις 24 Σεπτεμβρίου του ‘24 και στις 31 Ιανουαρίου του ‘25, για πλήρη ενημέρωση του δανειολήπτη.

Άκουσα και ερωτήσεις του ΣΥΡΙΖΑ παλαιότερα, για το πλαφόν του 15% που βάζουμε, ότι ήταν υψηλό, και άλλες ερωτήσεις που είχαν σχέση με το πώς οι servicers ενημερώνουν τους πολίτες – όσα είπατε στην αρχή της ομιλίας σας.

Για εμένα αυτή είναι η ουσία της δικής μας παρέμβασης. Κοιτάμε τον πολίτη στα μάτια όταν νομοθετούμε. Αυτό είναι το πιο ουσιαστικό. Λοιπόν, όλα αυτά είναι σωστά. Ελάτε να τα ψηφίσετε μαζί μας.

Όταν ζητούσατε αυτές τις αλλαγές, τις θεωρούσατε αναγκαίες. Τώρα που τις φέρνουμε, προσπαθείτε να πείσετε ότι δεν αλλάζει τίποτα, ότι είμαστε ανάλγητοι. Δεν μπορείτε να ισχυριστείτε ταυτόχρονα και τα δύο.

Και να σας πω και ένα στοιχείο με το οποίο είστε εκτός ευρωπαϊκής πραγματικότητας. Γιατί λέτε ότι είμαστε «πρωταθλητές στο ιδιωτικό χρέος».

Δεν είναι αυτά τα στοιχεία.

Παρακαλώ, αναζητήστε το.

Τα στοιχεία της Eurostat για την Ελλάδα είναι ότι η Ελλάδα έχει μέσο όρο ιδιωτικού χρέους 96,6%. Ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 119,3%.

Άρα, δεν υπάρχει αυτό το στοιχείο, όπως το περιγράφετε. Ίσα-ίσα. Εγώ θα σας πω και προσωπικά, επειδή αναφερθήκατε προσωπικά σε εμένα.

Τα πράγματα τα οποία έχουμε κάνει από την πρώτη μέρα που ήρθα στο Υπουργείο, είχαν την κατεύθυνση του να βοηθήσουμε τον κάθε δανειολήπτη, αναζητώντας την ισορροπία.

Θέλετε τις 120 δόσεις; Θέλετε την αύξηση στο όριο του ακατάσχετου λογαριασμού; Θέλετε την άρση της κατάσχεσης τραπεζικών λογαριασμών, εφόσον ο οφειλέτης εξοφλήσει το 25% της οφειλής του;

Και για τον Νόμο Κατσέλη που αναφέρατε, το 40% του κόσμου, αν δεν κάνω λάθος, είχε κριθεί ότι δεν είναι επιλέξιμο στον Νόμο Κατσέλη, δικαστικά.

Ο κόσμος έτρεχε 16 χρόνια να βρει το δίκιο του στα δικαστήρια – και ήρθαμε και δώσαμε μία λύση η οποία ήταν ευρύτερη της απόφασης του Αρείου Πάγου: Ζητήσαμε αναδρομικότητα.

Πολλά κόμματα της Aντιπολίτευσης δεν το είχαν ζητήσει, να θυμίσω αυτό.

Και πολλά άλλα, τα οποία περιλαμβάνονται.

Και ξέρετε κάτι, να το πω από βήματος και από καρδιάς. Αυτό είναι πολύ σημαντικότερο από εμάς. Υπερβαίνει εμάς. Άρα, η ουσία η οποία υπάρχει αυτή τη στιγμή, είναι το πώς θα βοηθήσουμε τον κάθε άνθρωπο εκεί έξω.

Λοιπόν, δεν υπάρχει κάτι που δεν θα κάνουμε.

Είμαστε πολύ διατεθειμένοι να κάνουμε και πράγματα μαζί. Αλλά, ένα κομμάτι των όσων προτείνετε, «τινάζει την μπάνκα στον αέρα». Και σε αυτό, δυστυχώς, δεν μπορούμε να συναινέσουμε».

Κυριάκος Πιερρακάκης προς τον Νίκο Ανδρουλάκη:

«Μη γίνεστε Λαφαζάνης για να τη βγείτε στον Τσίπρα από τα αριστερά»

«Κύριε Ανδρουλάκη, να σας ευχαριστήσω, διότι από ό,τι κατάλαβα θα ψηφίσετε τις διατάξεις στο νομοσχέδιο ή και το σύνολο του νομοσχεδίου. Νομίζω ότι είναι το σωστό. Α, λάθος κατάλαβα.

Γιατί ο κύριος Γερουλάνος κάτι τέτοιο είπε πριν. Κάποιες διατάξεις. Τις κάποιες που θα ψηφίσετε.

Λοιπόν, δύο οφειλόμενες απαντήσεις πριν έρθω στο πιο προσωπικό.

Λέτε ότι πρέπει να συμφωνήσουμε με την τροπολογία σας. Με ένα κομμάτι το οποίο θεωρούμε λογικό, το είπα πριν από βήματος και χθες και στην ομιλία μου, προφανώς, με χαρά συμφωνούμε. Πώς σας καλώ σε συναίνεση αν δεν δέχομαι να πω ότι σε κάποια πράγματα πρέπει να μπορούμε να συμφωνούμε μαζί;

Αλλά σε κάποια άλλα, όπως αυτά τα οποία περιέγραψα από βήματος, εντάξει, τούτοι εδώ είναι Τσίπρας, μη γίνεστε Λαφαζάνης για να τη βγείτε στον Τσίπρα από τα αριστερά. Υπάρχει μια υπερβολή σε όλο αυτό το πράγμα.

Μετά, πρόσθετη οφειλόμενη απάντηση. Επειδή αναφέρετε την ΑΑΔΕ και γιατί υπάρχει φοροδιαφυγή τόσα χρόνια. Λοιπόν, με το ευρωπαϊκό μου καπέλο. Πριν αρκετά χρόνια, ο τίτλος σε όλη την Ευρώπη ήταν ότι στην Ελλάδα υπάρχει το βασίλειο της φοροδιαφυγής.

Το θυμάστε, το θυμόμαστε όλοι κ.λπ. Είναι αυτός ο ευρωπαϊκός τίτλος σήμερα; Σε οποιαδήποτε χώρα, με το χέρι στην καρδιά. Είναι ο ανάποδος. Η ΑΑΔΕ έχει καταφέρει και έχει πιάσει πάνω από 2 δισ. τον χρόνο σε φοροδιαφυγή. Το ελληνικό FBI, το οποίο δημιουργήθηκε από αυτή την κυβέρνηση, εμπλουτίζει αυτό το έργο και για πρώτη φορά βγαίνουν όλα στο φως.

Και θα βγουν όλα στο φως, γιατί η πάταξη της φοροδιαφυγής είναι το πραγματικό κοινωνικό μέρισμα για να μπορείς να έχεις πλεόνασμα και να στηρίζεις τον κόσμο. Και είναι σπουδαίο αυτό να γίνεται. Να το αγκαλιάσουμε και να το χαιρετήσουμε όλοι.

Και βέβαια, σε ό,τι αφορά το ΦΠΑ που αναφέρατε πριν. Να πω το εξής. Η οικονομική πολιτική είναι επιλογές. Το να μειώσεις όλους τους φόρους είναι καλό. Έχουμε μειώσει κι εμείς ΦΠΑ όταν χρειάστηκε. Αλλά λέω και λέμε, κι εσείς θα το πείτε, πιστεύω.

Στο δίλημμα: άμεσος φόρος, μείωση στον κόσμο, απευθείας; Ή έμμεσος φόρος, μείωση γενικά, καταρχήν, σαν αρχή; Τι είναι καλύτερο όταν ο Γιάννης Στουρνάρας, ως διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, έχει στα χέρια του μια μελέτη που λέει ότι φτάνει μόνο το 19% αυτής της μείωσης στον κόσμο;

Σε πολύ περιορισμένους κωδικούς και σε πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις, ακριβώς γιατί είναι περιορισμένοι, μπορείς να στοχεύσεις για να παρακολουθήσεις η μείωση αυτή να φτάσει περισσότερο στον κόσμο τον οποίο αφορά, απ’ το να το κάνεις γενικευμένα. Αλλά εσείς δεν κάνετε αυτό στην πρότασή σας.

Εσείς στην πρότασή σας τάζετε τα πάντα όλα. Είναι πολλαπλάσιες από τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο. Γιατί έτσι κρίνετε ότι πρέπει να κάνετε. Κατά την κρίση μας, αυτό είναι λαϊκισμός.

Και τέλος, ένα προσωπικό σχόλιο. Όλα τα χρόνια που αλληλεπιδρούμε, κάθε φορά έρχεστε και μου κάνετε την ίδια εμπαθή, μονότονη, προσωπική επίθεση. Σας κατανοώ. Αλλά ξέρετε κάτι; Και θα επαναλάβω κι εγώ το ίδιο. Χαίρομαι πάρα πολύ που εδώ και πάνω από δέκα χρόνια ανήκω σε μια παράταξη ευρωπαϊκή, μεταρρυθμιστική, με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον και όχι στο παρελθόν.

Και αν αναζητάτε υπεύθυνο για το γιατί εσείς διεκδικείτε τη δεύτερη ή την τρίτη θέση, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης διεκδικεί τρίτη τετραετία, μην κοιτάτε εμένα. Πηγαίνετε στον κοντινότερο καθρέφτη. Σας ευχαριστώ.